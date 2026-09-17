DARA стана почетен гражданин на София

Д арина Йотова, позната като DARA, беше удостоена със званието „Почетен гражданин на София“ след историческата си победа на „Евровизия 2026“. Отличието беше връчено на певицата на тържествената сесия на Столичния общински съвет по повод Деня на София - 17 септември.

Решението DARA да получи почетното звание беше прието от Столичния общински съвет на 28 май. Сред мотивите са приносът ѝ към развитието на съвременната българска музика, популяризирането на България и София на международната сцена, както и успехът ѝ на „Евровизия 2026“.

Източник: Столична община

Първата българска победа на „Евровизия“

DARA спечели 70-ото издание на „Евровизия“ във Виена с песента „Bangaranga“. Тя събра общо 516 точки, като получи 204 точки от журитата и 312 точки от зрителския вот.

Така България записа първата си победа в историята на конкурса. Песента спечели и двата вота, а преднината от 173 точки пред заелия второ място участник е най-голямата в историята на „Евровизия“ според организаторите.

Успехът дойде на 16 май във Wiener Stadthalle във Виена. За DARA това беше и първо участие във финала на конкурса, след като България се завърна в „Евровизия“ през 2026 г. след тригодишно отсъствие.

С победата си DARA се превърна в първия български изпълнител, спечелил песенния конкурс. Преди нея най-доброто класиране на страната беше второто място на Кристиан Костов през 2017 г.

Отличие и от родния град Варна

Почетното звание от София е второто голямо общинско отличие за певицата тази година.

DARA е родена във Варна и през май Общинският съвет на града единодушно реши да я удостои със званието „Почетен гражданин на Варна“. Отличието е за заслугите ѝ към българската музика, професионализма и приноса ѝ за международния престиж на Варна и България.

Званието ѝ беше връчено официално на 15 август, по време на церемонията за Деня на Варна.

Така DARA вече е почетен гражданин както на София, така и на родния си град Варна. През юли тя получи и званието „Почетен гражданин на община Аврен“.

България ще бъде домакин през 2027 г.

Победата на DARA във Виена донесе на България и правото да бъде домакин на следващото издание на „Евровизия“.

За домакин на конкурса през 2027 г. беше избран Бургас. Финалът ще се проведе в „Арена Бургас“, а съпътстващите събития ще бъдат организирани в различни пространства в града. Подготовката за мащабното музикално събитие вече е започнала.

Самата DARA поздрави Бургас за избора и заяви, че градът ще бъде във фокуса на вниманието през следващата година. Певицата определи домакинството като възможност България да покаже страната и Черноморието пред международната публика.

Изданието през 2027 г. ще бъде 71-вото в историята на конкурса. България ще приеме събитието за първи път след историческата победа на DARA и „Bangaranga“ във Виена.