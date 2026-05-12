Фон дер Лайен: ЕС ще предприеме действия срещу социалните мрежи, за да защити децата

Е вропейският съюз изработва регулации за ограничаването на бизнес моделите на социалните мрежи, за да се защитят децата и младежта, заяви днес председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, цитирана от Ройтерс.

Многобройните вреди, нанасяни на децата и младежта вследствие на прекомерното използване на социалните мрежи, не са случайност, "а резултат от бизнес моделите, които се отнасят към вниманието на нашите деца като към стока", подчерта Фон дер Лайен в своя реч в Копенхаген.

Тя допълни, че ЕС предприема действия срещу социалните мрежи ТикТок и Екс, както и платформите Инстаграм и Фейсбук на компанията "Мета".

"Предприемаме действия срещу ТикТок и неговия пристрастяващ дизайн, безкрайното скролване, автоматично възпроизвеждане на съдържание и непрестанното получаване на известия. Това се отнася и за Мета, защото вярваме, че Инстаграм и Фейсбук не полагат достатъчно усилия за налагането на възрастовото ограничение за лица под 13 години", посочи председателката.

Европейската комисия е започнала също процедури срещу Екс заради използването на инструмента за изкуствен интелект Грок за създаването на сексуални изображения на жени и деца.

По-късно тази година Комисията ще предприеме действия и срещу "пристрастяващите и вредни практики, като например привличането на вниманието, сложните договори и капаните за абонаменти", уточни Фон дер Лайен.

Председателката на Комисията се застъпи за строги правила, забраняващи достъпа до социални мрежи за юноши, ненавършили определена възраст.

"Не става въпрос дали младите хора трябва да имат достъп до социалните мрежи, а дали социалните мрежи трябва да имат достъп до младите хора", изтъкна тя.