Свят

Фон дер Лайен: ЕС ще предприеме действия срещу социалните мрежи, за да защити децата

Тя каза, че ЕС предприема действия срещу социалните мрежи ТикТок и Екс, както и платформите Инстаграм и Фейсбук на компанията "Мета"

12 май 2026, 12:11
Е вропейският съюз изработва регулации за ограничаването на бизнес моделите на социалните мрежи, за да се защитят децата и младежта, заяви днес председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, цитирана от Ройтерс.

Многобройните вреди, нанасяни на децата и младежта вследствие на прекомерното използване на социалните мрежи, не са случайност, "а резултат от бизнес моделите, които се отнасят към вниманието на нашите деца като към стока", подчерта Фон дер Лайен в своя реч в Копенхаген.

Тя допълни, че ЕС предприема действия срещу социалните мрежи ТикТок и Екс, както и платформите Инстаграм и Фейсбук на компанията "Мета".

ЕС готви да забрани социалните мрежи за децата

"Предприемаме действия срещу ТикТок и неговия пристрастяващ дизайн, безкрайното скролване, автоматично възпроизвеждане на съдържание и непрестанното получаване на известия. Това се отнася и за Мета, защото вярваме, че Инстаграм и Фейсбук не полагат достатъчно усилия за налагането на възрастовото ограничение за лица под 13 години", посочи председателката.

Европейската комисия е започнала също процедури срещу Екс заради използването на инструмента за изкуствен интелект Грок за създаването на сексуални изображения на жени и деца.

ЕС разследва дали Meta не вреди на децата

По-късно тази година Комисията ще предприеме действия и срещу "пристрастяващите и вредни практики, като например привличането на вниманието, сложните договори и капаните за абонаменти", уточни Фон дер Лайен.

Председателката на Комисията се застъпи за строги правила, забраняващи достъпа до социални мрежи за юноши, ненавършили определена възраст.

"Не става въпрос дали младите хора трябва да имат достъп до социалните мрежи, а дали социалните мрежи трябва да имат достъп до младите хора", изтъкна тя.

Източник: БТА, Николай Джамбазов    
По контракта "Боташ": Shell ще достави 1 танкер LNG до терминал в Турция

Общо пет компании са подали оферти в процедурата за доставка на един товар LNG в размер на 1 000 000 мегаватчаса

„Ще те изкормя и закопая": Рецидивист преби с кристален пепелник жената, с която живее в „Люлин"

Софийска районна прокуратура повдигна две тежки обвинения срещу 44-годишния Й.С. и поиска от съда постоянното му оставане в ареста след бруталния среднощен терор в условията на домашно насилие

Украински антикорупционни служби обявиха бившия началник на кабинета на Зеленски за заподозрян по дело за пране на пари

Откриха тяло на мъж на жп линията между Змейово и Стара Загора

Заплетено предизвикателство определя звездните финалисти в Hell's Kitchen

Пребиха и ограбиха мъж край Етрополе, двама арестувани

Кая Калас: Трябва да бъдем в състояние сами да произвеждаме въоръжението, което ни е необходимо

Любов по розовото трасе: Историята на младоженците, които впечатлиха света на „Джиро д'Италия"

България стана част от световния колоездачен елит, но голямата звезда на обиколката се оказа сватбата на Цветелин и Лавиниа. Фотосесия край Долни Пасарел превърна софтуерните инженери в глобална сензация пред очите на милиони зрители по света

ГЕРБ-СДС ще подкрепи внесените от "Прогресивна България" законопроекти

Трагедия край Варна: Багер блъсна и уби 80-годишен пешеходец в участък в ремонт

Инцидентът е станал при маневра на заден ход на пътя за Златни пясъци; възрастният мъж е починал в болницата от тежките си травми, пробите на 49-годишния багерист са отрицателни

Легендарният воден път се вие на близо 3000 километра от планините на Източна Турция през Сирия и Ирак

„Миришете невероятно!": Амал Клуни изненада кралица Камила с комплимент на гала в Лондон

Холивудският елит се събра в „Роял Албърт Хол“ за 50-годишнината на фондацията „The King's Trust“. Семейство Клуни, Бенедикт Къмбърбач и Рита Ора подкрепиха каузата на крал Чарлз III, а Амал направи спонтанен комплимент за парфюма на кралицата

Три държави, бойкотиращи Евровизия, няма да излъчат конкурса заради Израел

Бойкотът доведе до най-ниския брой участващи държави в конкурса от повече от две десетилетия

Трима пострадали след извънредно кацане на летище в Атина

Самолетът със 184 души на борда е направил извънредно кацане в Атина, скоро след като е излетял за Мюнхен

„Сложихте онази малка гад на мястото ѝ" – Род Стюарт похвали крал Чарлз

Крал Чарлз продължава да получава похвали за неотдавнашното си държавно посещение в САЩ. Рокаджията Род Стюарт поднесе своите поздрави на краля за пътуването му и добави коментар, който внесе потенциално неловка нотка за монарха, който по традиция остава политически неутрален

