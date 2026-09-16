Проучване: Много граждани на Франция, Германия и Испания не знаят коя е Урсула фон дер Лайен

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В проучване на POLITICO/Public First само около 20% в Германия и Испания и 12% във Франция оценяват положително работата на Урсула фон дер Лайен; негативните оценки достигат 45% в Германия.

Разпознаваемостта ѝ също е ограничена: над 20% от французите, 10% от испанците и 5% от германците заявяват, че не знаят коя е тя.

Интересът към речта ѝ за състоянието на ЕС е нисък: около един на десет във всяка от трите държави планира да я следи внимателно, а проучването е проведено сред над 2000 пълнолетни във всяка страна.

Ursula von der Who? Polling shows many EU citizens don’t know who Commission president is https://t.co/6xEwWUJZBh — Raffaele La Ciura (@LaCiuraRaffaele) September 16, 2026

Урсула фон дер Лайен не е успяла да спечели сърцата и умовете на гражданите на ЕС, ако изобщо я познават.

В проучване на POLITICO , проведено от социологическата агенция Public First в три големи държави от ЕС, само около един на всеки петима анкетирани в Германия и Испания заявява, че председателката на Европейската комисия се справя добре. Във Франция делът е едва 12%.

Почти една трета от анкетираните в Испания и Франция, както и 45% от тези в Германия, заявяват, че фон дер Лайен се справя зле. Негативната оценка в родината на фон дер Лайен до голяма степен е обусловена от хората, които заявяват, че биха гласували за крайнодясната партия „Алтернатива за Германия“ (AfD), като повече от половината от тези избиратели определят работата ѝ като „много лоша“.

Във Франция и Испания значително повече хора заявяват, че не оценяват представянето ѝ нито като добро, нито като лошо, или нямат мнение по въпроса, или дори никога не са чували за нея.

Повече от един на всеки петима французи, участвали в проучването, заявяват, че не знаят коя е фон дер Лайен, в сравнение с 10% в Испания и едва 5% в Германия.

Проучването беше публикувано само няколко часа преди фон дер Лайен да представи визията си за бъдещето на блока в годишната си реч за състоянието на Европейския съюз.

„Фон дер Лайен се сблъсква със същите антиполитически настроения, които доведоха до отстраняването на управляващи в цяла Европа, и ще трябва да положи сериозни усилия, за да убеди европейците, че всеки дневен ред на ЕС ще отговори на широко разпространените им тревоги относно разходите за живот“, заяви Себ Райд, ръководител на социологическите проучвания в Public First, партньорът на POLITICO за проучването.

Данните от проучването показват също, че малко граждани ще следят речта на фон дер Лайен на живо .

И в трите държави около един на всеки десет анкетирани заявява, че ще следи речта внимателно, докато около една трета казват, че ще я следят донякъде. Германците са по-склонни да обърнат внимание на речта.

В Испания и Франция повече от половината анкетирани заявяват, че или няма да следят обръщението, въпреки че са чували за него, или никога не са чували за него.

Тези цифри вероятно дори надценяват доколко анкетираните действително знаят за речта за състоянието на ЕС или се интересуват от нея, тъй като участниците в проучването заявяват също, че биха следили измислена „Европейска конвенция на авторитета“.

Проучването на Public First е проведено между 13 и 15 септември, като са анкетирани повече от 2000 пълнолетни граждани във всяка от Франция, Германия и Испания.

Резултатите са претеглени спрямо възраст, пол, регион и образование, както и спрямо резултатите от изборите във Франция през 2024 г., така че да съответстват на демографския профил на всяка от трите държави.

Границата на статистическата грешка е ±2,2 процентни пункта за Испания и Германия и ±2,1 процентни пункта за Франция.

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