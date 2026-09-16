От Страсбург: Фон дер Лайен предупреди за „най-несигурната“ Европа

Хиляди се събраха на бдение в памет на гръцкия певец Йоргос Мазонакис

Хейдън Пенетиър е починала след прием на само едно хапче, разкри доклад

Зеленски: Украйна е готова да прекрати ударите, ако Русия също го направи

Нови разкрития след смъртта на Йоргос Мазонакис: Лекарка с диплома по „квантова медицина“ от „Университета на Хавай“

Проучване: Много граждани на Франция, Германия и Испания не знаят коя е Урсула фон дер Лайен

Фон дер Лайен ще търси „контролирано развитие“ на водещите AI модели, като предложи разговори с големите лаборатории и по-тясно сътрудничество с Великобритания и Канада за тестване и оценяване на изкуствения интелект.

ЕС подготвя мерки срещу климатичните рискове и недостига на вода, европейски флот за борба с пожарите, инициатива за водите, план за горещите вълни и определяне на 100-те най-уязвими европейски територии.

Комисията предлага намаляване на бюрокрацията и нови финансови ресурси за ЕС, включително пакт срещу допълнителните национални правила и над 60 млрд. евро от нови европейски налози; фон дер Лайен защити и технологично неутралния подход към енергетиката.​

Урсула фон дер Лайен се качи на трибуната в Страсбург тази сутрин за шестата си реч за състоянието на Европейския съюз.

На фона на войни, горски пожари и Доналд Тръмп, председателят на Европейската комисия използва речта, за да представи своя дневен ред.

През последните шест месеца представители на институциите в Брюксел са предоставяли идеи, искания и политически ангажименти, които да бъдат включени в речта, макар съдържанието ѝ да е било пазено в строга тайна.

Речта завърши с мрачна нотка

В реч, в която фон дер Лайен предупреди за заплахите пред Европа, от враждебни държави, търговски съперничества и променящия се климат, тя завърши с припомняне на основите на ЕС като съюз между „народи, които толкова дълго са били във война помежду си“.

Намек за разширяване, но Сърбия е в беда

Фон дер Лайен спомена разширяването в самия край на речта си, като отбеляза Украйна, Молдова и страните от Западните Балкани за напредъка им по пътя към членство в ЕС.

Но фон дер Лайен отправи остър укор към Сърбия, като припомни погребението в Белград по-рано този месец на военнопрестъпника Ратко Младич.

„Уважението към нашите ценности не подлежи на преговори. Бях ужасена от кадрите от погребението на Ратко Младич в Белград миналата седмица. Той извърши най-жестоките престъпления срещу човечеството. Прославянето на военнопрестъпници просто няма място в Европейския съюз“, заяви фон дер Лайен.

Няма пари за онези, които не спазват върховенството на закона

С отстраняването на Орбан от пътя планът на Комисията да засили връзката между европейското финансиране и демократичните стандарти в следващия бюджет среща по-малко препятствия.

„Спазването на върховенството на закона и основните права е задължително условие за получаването на средства от ЕС“, заяви фон дер Лайен пред евродепутатите. „Със следващия дългосрочен бюджет трябва да отидем още по-далеч“, допълни тя.

Спомен за падането на Орбан

„12 април ще остане в паметта ни за много дълго време“, заяви фон дер Лайен, имайки предвид датата на изборите в Унгария, когато Петер Мадяр победи дългогодишния министър-председател Виктор Орбан, когото ЕС обвиняваше в отстъпление от демократичните стандарти.

Председателят на Комисията определи изборите като „деня, в който унгарският народ пое бъдещето си в собствените си ръце. Те избраха демокрацията. Те избраха Европа. Те върнаха Унгария там, където е мястото ѝ: в сърцето на нашия Съюз“.

Натискът от миграцията? Брюксел иска авариен механизъм

Фон дер Лайен използва частта от речта си, посветена на миграцията, за да подчертае, че „всички наши външни граници са европейски граници“.

Тя също така обяви нова Европейска рамка за извънредно реагиране при случаи, в които масови движения на хора са умишлено „организирани или превърнати в оръжие“. Тя ще позволява временна гъвкавост при прилагането на стандартните процедури при строги условия.

Председателят на Комисията иска също да укрепи Frontex, „особено за ускоряване на връщанията“, и да стартира инициатива за умения и работни места за младежите в Средиземноморието, насочена към преодоляване на факторите, които подхранват незаконната миграция.

Фон дер Лайен критикува Израел и признава невъзможността за действие

„Дълбокото страдание в Газа и безконтролното насилие от страна на заселниците на Западния бряг дълбоко засегнаха европейците. Ролята на Европа е да поддържа жив пламъка на решението за две държави“, призна фон дер Лайен.

Тя обаче заяви, че „неспособността на ЕС да събере мнозинство за санкции срещу израелските селища и министри“, нещо, което тя обеща в речта си миналата година, „е болезнена за много европейци“.

Жест на солидарност към Испания

Испанският премиер Педро Санчес обвини ЕС, че не е проявил солидарност, когато испанският анклав Сеута е бил изправен пред внезапен наплив от мигранти миналия месец. Фон дер Лайен подчерта тази солидарност в речта си, макар да не спомена социалистическия премиер.

„Искам да се обърна директно към хората в Испания. Границата на Сеута е европейска граница. Защото Сеута е Испания. Сеута е Европа. И Европа ще бъде с вас“, каза Фон дер Лайен.

Фон дер Лайен възражда идеята за „Европейски съвет за сигурност“

Фон дер Лайен заяви, че ще предложи нов форум за сигурност, в който да участват лидерите на ЕС и държави със сходни възгледи, в отговор на засилващите се руски хибридни атаки и влошаващите се трансатлантически отношения. По думите ѝ Канада, Украйна, Норвегия и Великобритания ще бъдат поканени да се присъединят.

Идеята обаче не е нова. За първи път тя е лансирана през 80-те години на миналия век, а оттогава са предлагани и отхвърляни различни нейни варианти.

Официално предложение беше възродено по-рано тази година от евродепутата от Зелените Сергей Лагодински, след като Доналд Тръмп заплаши да анексира Гренландия. Това незабавно предизвика скептицизъм в няколко държави от ЕС, които продължават да са предпазливи по отношение на предаването на правомощията си за вземане на решения на по-малка група столици.

В речта почти няма нищо за финансите

Въпреки високия държавен дълг, нарастващите разходи по заемите и нервността на капиталовите пазари заради засилващата се спекулативна еуфория около изкуствения интелект, която потенциално може да има тежки последици, председателят на Комисията направи само няколко бегли препратки към финансовата политика в годишната си реч за състоянието на ЕС.

Брюксел активно популяризира идеята за превръщането на ЕС в инвестиционен център, способен да съперничи на Уолстрийт, за да осигури финансиране на европейските стартъпи и да помогне за покриването на годишните разходи от 800 милиарда евро за модернизиране на икономиката на блока. Това обаче очевидно не е сред основните приоритети на председателя Урсула фон дер Лайен след изпепеляващото лято и на фона на предстоящите спорни преговори за следващия седемгодишен бюджет на ЕС.

Единственото ориентирано към бъдещето послание в речта на председателката, което има пряко отношение към финансите, е обещанието да предложи „банков пакет, насочен към опростяване и справяне с фрагментацията“. Комисията обаче обяви инициативата още през юли и многократно отхвърли призивите на финансовия сектор за съкращаване на бюрокрацията и намаляване на капиталовите буфери.

Фермерите са „най-добрите в света“, но са недостатъчно застраховани

Фон дер Лайен нарече европейските фермери „най-добрите в света“ и заяви, че Брюксел ще намери начини да им помогне, когато суша, наводнения или горещини унищожат реколтата и ги оставят с щети, които не се покриват от застраховките.

Това се превръща във все по-голям проблем. Проучване на Европейската комисия и Европейската инвестиционна банка от миналата година установи, че само между 20 и 30 процента от загубите в земеделието, свързани с климатични явления, са покрити от застраховки, докато екстремното време вече струва на селското стопанство в ЕС повече от 28 милиарда евро годишно.

Това, което фон дер Лайен не каза, е каква част от нарастващите разходи се очаква да поемат застрахователите и каква част ще продължи да пада върху правителствата.

ЕС зaлaгa на данните си

Европа може и да не печели надпреварата в областта на изкуствения интелект, но председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен се стреми да спечели надпреварата за данните.

„Тук е скрита истинската стойност. И именно тук Европа има големи предимства“, заяви тя.

Тя определи тези данни като „ценно европейско съкровище“, преди да обясни, че скринингът за рак вече дава по-добри резултати благодарение на използването на изкуствен интелект.

Това е познато послание от страна на Комисията. През юни ръководителят на здравния отдел на ЕС Сандра Галина заяви, че американските фармацевтични компании „копнеят“ да се доберат до здравните данни на ЕС. Те обаче ще трябва да почакат известно време, тъй като планът за Европейското пространство за здравни данни, който предвижда свързването на всички данни, няма да бъде напълно функциониращ още няколко години.

Фон дер Лайен заяви също, че през ноември ЕС ще обяви „инициативи, които променят правилата на играта“ в пет от секторите на изкуствения интелект с най-висока стойност, здравеопазване, транспорт, агрохрани, модерно производство и отбрана и Космос.

Фокусът на ЕС се измества от емисиите към адаптацията към климатичните промени

По отношение на климатичните промени фон дер Лайен се съсредоточи почти изцяло върху последиците от глобалното затопляне и върху това какво може да направи Европа, за да се справи с тях. Това бележи промяна спрямо традиционния фокус на ЕС върху рязкото намаляване на затоплящите планетата емисии, за да не се стигне до по-нататъшно задълбочаване на тези последици.

Макар че фон дер Лайен обеща ЕС да „продължи поетия курс по отношение на климатичните си цели“, нищо в речта ѝ не подсказва, че се предвиждат по-амбициозни или дори просто по-конкретни усилия за постигането им, въпреки че нейната Комисия работи по пакет от мерки за изпълнение на новата цел на блока за 2040 г. за намаляване на замърсяването.

Вместо това тя постави акцент върху предстоящия пакет на Комисията за адаптация към климатичните промени и обяви мерки за справяне с все по-топлите лета, от план за действие при горещи вълни и инициатива за водните ресурси до нов застрахователен алианс.

Собственият член 4 на Европа

Фон дер Лайен призова за „Европейски протокол за извънредна сигурност“, създаден по модела на член 4 от договора на НАТО, за противодействие на засилващите се кибератаки, саботажи, умишлени палежи и навлизане на дронове.

„Хибридните заплахи пред Европа са все по-малко хибридни и все по-малко заплахи“, предупреди фон дер Лайен.

Протоколът ще позволи на всяка държава от ЕС, изправена пред сериозна заплаха за сигурността, която все още не достига прага на въоръжена агресия, да свика всички държави членки, за да координират отговора си и да възпрат по-нататъшна ескалация.

Фон дер Лайен обяви също нова европейска стратегия за сигурност съвместно с върховния представител на ЕС по външната политика Кая Калас, като заяви, че институциите на Европа не са успели да се адаптират достатъчно бързо към днешните заплахи.

Разгадана е мистерията с неизползваните средства по SAFE

Европейската комисия ще използва неизползваните средства от схемата SAFE на ЕС за 150 милиарда евро заеми за оръжия за проекти с Украйна, заяви Урсула фон дер Лайен.

„С останалите средства по SAFE ще създадем нова програма за съвместни проекти с украински компании“, каза тя.

Очаква се държави от ЕС като Италия да използват по-малко от планираните първоначално евтини заеми, което повдигна въпроса какво ще направи Брюксел с останалите средства.

Приятелството между ЕС и Канада не е заради теб, Доналд

Обръщайки се към Марк Карни, фон дер Лайен заяви, че иска да работи с него „за отварянето на вратата пред Канада да стане първият асоцииран член на ЕС“.

Тя прегърна министър-председателя и се ръкува с него, което предизвика поредни аплодисменти на крака.

В ясно насочено послание към Доналд Тръмп фон дер Лайен заяви: „Това партньорство не е насочено срещу когото и да било, а е в името на общата ни сила.“

Бъдещето на Европа е електрическо, казва фон дер Лайен. Но как? Не е ясно.

Фон дер Лайен постави силен акцент върху електрификацията в началото на речта си, като призова политиците да „направят бъдещето на Европа електрическо“.

Тя посочи няколко неща, които Европа трябва да направи, „Трябва да инвестираме по-бързо. Трябва да ускорим свързването към електрическата мрежа. Трябва да развиваме системите за съхранение“, заяви тя. фон дер Лайен подчерта целта на Комисията да удвои дела на електроенергията в енергийния микс на Европа до 2040 г.

Тя обаче не представи допълнителни планове или инициативи за това как да бъде ускорен дългогодишният застой в темпа на електрификация на блока, нито дума за електромобили, термопомпи, батерии, електрификация на индустрията или други елементи.

Разбира се, преди лятната ваканция Комисията предложи План за действие за електрификацията. Изглежда обаче, че това ще бъде всичко, което ще получим.

Все по-тесен (трансатлантически) съюз

Енергетиката ще бъде една от ключовите области на сътрудничество, докато ЕС задълбочава отношенията си с Канада, заяви фон дер Лайен пред евродепутатите.

Тя не даде много подробности, но двете страни вече си сътрудничат в областта на ядрената енергетика, чистите технологии и ограничаването на емисиите на метан.

Втечненият природен газ е друга потенциална област за задълбочаване на сътрудничеството. По-рано тази година Германия сключи 20-годишно споразумение за доставки на канадски втечнен природен газ, макар че ще е необходимо време, за да изгради Канада необходимия капацитет за износ, да не говорим за екологичните опасения.

Не всички в пленарната зала са впечатлени

По времето, когато фон дер Лайен предупреждаваше, че „много от рисковете, свързани с изкуствения интелект, се пренасят и в нашата социална пазарна икономика“, Джерардо Фортуна от POLITICO е получил съобщение в WhatsApp от евродепутат от мнозинството, което подкрепя фон дер Лайен:

„Наистина слаба и скучна реч.“

„Тя е далеч от реалността на европейските граждани“, добавил евродепутатът, който е пожелал анонимност, за да може да говори свободно. „Нищо реално за кризата с разходите за живот.“, казал евродепутатът.

Силата на жените

Фон дер Лайен заяви, че макар някои хора да искат да върнат назад правата на жените, „жените са тук, за да останат“ на важни позиции в Европа.

Това предизвика бурни аплодисменти и възгласи от публиката.

Урсула фон дер Лайен: Ще организираме Регионална среща на върха за свързаност с министър-председателя на България

Ще организираме Регионална среща на върха за свързаност с министър-председателя на България, каза Урсула фон дер Лайен.

Днес мога да обявя нов международен проект за свързаност. Той ще свърже Южен Кавказ и Централна Азия директно с европейския пазар - това, което наричаме „Средният коридор“, посочи председателят на ЕК. Тя обясни, че чрез инициативата Global Gateway ще се стремят да привлекат до 12 милиарда евро публични и частни инвестиции.

Нашата цел е да разнообразим маршрутите, да утроим търговските потоци и да съкратим значително времето за транзитно превозване на товари до 2030 г., посочи Фон дер Лайен. В тази епоха на повратни моменти нашето благоденствие и сигурност няма да се гради само у дома, добави тя.

Фон дер Лайен отбеляза, че тази година са подписани споразумения за свободна търговия с Индия, Меркосур, Мексико, Австралия и Индонезия. "Сега имаме сключени търговски споразумения с повече от 80 държави — повече от всеки друг в света. А бизнесът ни иска още", каза тя.

Фон дер Лайен ще покани лидерите в областта на изкуствения интелект на разговори за темпото на развитието му

Въпреки че е „оптимист“ по отношение на технологията, фон дер Лайен заяви, че обръща внимание на вълната от предупреждения за изкуствения интелект и призивите за забавяне на развитието му. Тя спомена нашумелия случай от това лято, при който агенти на OpenAI са хакнали компанията за изкуствен интелект Hugging Face.

Тя подчерта, че ЕС разполага със законодателство по този въпрос, Закона за изкуствения интелект, но също така заяви, че иска да обедини усилията си с Великобритания и Канада при тестването и оценяването на моделите. САЩ и Китай, които са явните лидери в надпреварата, не бяха споменати в тази част от речта.

По-значимо е, че тя заяви и че ще покани водещите лаборатории за изкуствен интелект на разговори за това как ЕС може да подкрепи усилията на индустрията за „контролирано развитие на водещите модели“, използвайки отново израза, въведен за първи път от главния изпълнителен директор на Anthropic Дарио Амодей миналия уикенд.

Жест към оплакванията на пожарникарите

Както и по време на миналогодишната реч за състоянието на ЕС, фон дер Лайен отдаде почит на усилията на европейските пожарникари в борбата с опустошителните горски пожари през лятото. В пленарната зала към нея се присъедини семейството на датски пилот, загинал по време на мисия в Гърция.

Фон дер Лайен покани семейството на пилота Руне Киндал в залата за речта си, а отдаването на признание за неговата саможертва предизвика най-бурните до този момент овации и аплодисменти на крака.

Както писахме по-рано тази сутрин обаче, европейските пожарникари предпочитат правителствата и Брюксел да ги подкрепят с повече персонал, повече ресурси и по-добри условия на труд, вместо просто да ги обсипват с аплодисменти.

Фон дер Лайен поне даде знак, че е чула оплакванията им.

„Толкова се гордея с реакцията на Европа. С нашите европейски ресурси, които летят над целия континент. Но очевидно трябва да мислим по-мащабно. И да се учим по-бързо“, заяви тя, като добави, че иска да бъде създаден „бъдещ европейски флот за борба с пожарите“.

Ето още един план за водите

Блокът ще представи поредния си план за водите, „Инициативата за водите“, както я нарече фон дер Лайен в опит да се справи с недостига на вода след рекордното лято на суша.

Планът има за цел също така да се справи с управлението на водните рискове в селскостопанския сектор, като подчертава значението на водните ресурси за индустрията и продоволствената сигурност.

Не става ясно обаче дали инициативата ще бъде представена като законодателен акт, или като поредната „стратегия“ с необвързващи цели, подобна на Стратегията за устойчивост на водите, представена от Брюксел миналата година.

Очертаване на климатичните рискове

Фон дер Лайен даде и някои подробности за предстоящия пакет на Комисията за устойчивост към климатичните промени, който трябва да бъде представен в края на октомври. Тя заяви, че предложението ще „идентифицира 100-те най-уязвими територии в Европа“ и ще „има за цел да превърне Европа в лидер в технологиите за адаптация“, като например устойчиви на суша култури и мерки за предотвратяване на наводнения.

„Игра на тронове“

Докато в пленарната зала може да има доста свободни места, в зоната за зрители, предназначена за дипломати, сътрудници, журналисти и инфлуенсъри, поканени от Европейския парламент и Комисията да отразяват речта, местата не достигат.

Инфлуенсърите, повечето от които изглеждат леко отегчени, като само някои от тях снимат без особен ентусиазъм, докато фон дер Лайен говори, са настанени на места, обърнати към задната част на трибуната. Макар че това все пак е по-добре от местата, определени за журналистите, които едва успяват да видят председателката на Комисията, пише POLITICO.

Фон дер Лайен защитава климатичните цели

Председателката на Комисията категорично защити зелените амбиции на ЕС, като призова блока да „не се отклонява от курса по отношение на климатичните ни цели“ и „значително да засили подготовката си“ след лято, белязано от екстремни горещини и бушуващи горски пожари в цяла Европа.

По думите ѝ е време ЕС да подобри и застрахователното покритие срещу климатични бедствия.

„Днес само около 25% от загубите вследствие на природни бедствия в Европа са покрити от частно застраховане. Това означава, че твърде често националните бюджети се превръщат в застраховател от последна инстанция“, заяви тя. „Трябва да предприемем действия, за да запълним тази празнина. Ето защо Комисията ще създаде Алианс за климатично застраховане“, допълни тя.

Без да представя подробности, фон дер Лайен също така обеща да „представи Европейски план за горещите вълни“ и „Европейска инициатива за водите“.

Фон дер Лайен иска пакт срещу „надграждането“ на европейските правила

Европейската комисия покани държавите членки да се присъединят към „пакт срещу надграждането на европейските правила“, обяви Урсула фон дер Лайен в речта си за обновяването на единния пазар.

Предложението, за което бяха представени малко подробности, е насочено срещу практиката националните правителства да добавят местни изисквания към директивите на ЕС, когато ги въвеждат в националното законодателство. Според Брюксел кумулативният ефект от това е увеличаване на бюрокрацията.

„Опростяването не може да бъде еднопосочна улица“, заяви председателката на Комисията.

По думите ѝ Комисията е намалила административната тежест с около 17 млрд. евро годишно чрез 12 пакетни законодателни инициативи и сега иска държавите членки да направят същото със собствените си правила.

В основата на тази идея стои виждането на Марио Драги, че това, което спъва европейските компании, е не толкова самият набор от правила, колкото 27-те национални версии на тези правила. Същото разбиране стои и зад „Пътната карта „Една Европа, един пазар“, която фон дер Лайен иска да бъде завършена до края на следващата година.

Проблемът е, че подобно „надграждане“ на правилата в повечето случаи е законно и често е популярно на национално ниво.

Директивите определят минимални изисквания, а не максимални, като допълнителните правила са най-често в областите на храните, трудовото законодателство и защитата на потребителите, където правителствата са ги въвеждали в отговор на исканията на избирателите.

Франция от години защитава националните си правила за етикетиране на храните пред Брюксел. Фон дер Лайен не уточни дали нейният пакт ще бъде насочен към вече съществуващите „надградени“ правила или само към бъдещото дублиране на процедурите.

Първите аплодисменти за деня бяха за… „надграждането“ на правилата

Изненадващо, първата част от речта на Урсула фон дер Лайен, която предизвика аплодисменти от евродепутатите днес, беше… опростяването.

„Но сега мисля, че е време държавите членки да поемат своята отговорност. Ако сме сериозни по отношение на опростяването, имаме нужда и от пакт срещу надграждането на правилата“, заяви фон дер Лайен, а евродепутатите реагираха бурно при споменаването на практиката, при която държава членка добавя допълнителни правила или административна тежест при въвеждането на законодателството на ЕС в националното си право.

Нови данъчни правомощия за Комисията

Фон дер Лайен оказа натиск върху националните правителства да одобрят нови данъци на ниво ЕС, с които да бъде финансиран следващият седемгодишен бюджет на блока.

„За да бъда пределно ясна, нашият бюджет е свързан с нашето бъдеще. А всеки модерен бюджет се нуждае от нови собствени ресурси“, заяви тя, използвайки термина, с който се обозначават данъците на ЕС.

Предложението на Комисията да бъдат събрани над 60 млрд. евро чрез нови налози срещна съпротива в националните столици. Фон дер Лайен обаче иска те да променят позицията си.

Всички източници на енергия са добре дошли

Европа трябва да се стреми към дял на чистата енергия, основан на „технологична неутралност“, включително по-спорни енергийни източници като биометан и ядрена енергия, наред с възобновяеми източници като вятъра и слънцето, заяви фон дер Лайен пред евродепутатите.

Тя каза, че това е от жизненоважно значение, тъй като кризата в Ормузкия проток ограничава енергийните доставки и увеличава разходите на блока за внос на енергия с 90 млрд. евро тази година, „без да е добавена нито една молекула енергия“.

За тази цел ЕС трябва също така да увеличи шест пъти капацитета си за производство на възобновяема енергия и да удвои дела на електроенергията в енергийния си микс до 2040 г., заяви тя, позовавайки се на обсъжданата от ЕС преди лятото цел за електрификация.

Урсула фон дер Лайен: Състоянието на ЕС е най-силното, което е било някога

Състоянието на нашия Съюз е най-силното, но се усеща и като най-несигурното, което е било някога, заяви председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен в речта си за състоянието на Европейския съюз днес в Страсбург.

„Бяха най-добрите времена, бяха най-лошите времена - така Чарлз Дикенс описва Европа по време на Френската революция. И това е също така вярно описание на света, в който живеем днес. Скоростта на промените е невероятна. Предизвикателствата са изключителни. Така че, ако погледна Европа днес, моето мнение е следното: състоянието на нашия Съюз е най-силното, което е било някога. Състоянието на нашия Съюз също може да се усеща и като най-несигурното, което някога е било", каза Фон дер Лайен в третия ден от първата пленарна сесия на ЕП за новия сезон.

Тя подчерта, че в този свят Европа е избрала да прокара своя собствен път.

"Това е Европа, която осигурява своето благосъстояние. Тази, която се освобождава от нашата токсична зависимост от руските изкопаеми горива. Тази, която се е превърнала в най-голямата търговска сила на планетата. Тази, която трансформира своята индустриална политика, като същевременно защитава нашия уникален социален модел", подчерта Фон дер Лайен и допълни, че днес Европа може да се защити по-добре от всякога, тъй като радикално е преосмислила подхода си към сигурността и е увеличила разходите за отбрана с почти 80 процента само през последните пет години.

Тя посочи, че Европа стои зад партньорите си - стои заедно с Украйна, "която се бори за своето бъдеще и за нашата свобода", както и зад Гренландия, когато е заплашена. "Или когато дронове, хибридни атаки или дезинформация целят нашите демокрации", допълни тя.

"Всичко това доказва едно нещо - Европа е там за европейците. И в студената крехкост на днешния свят само Европа може да предостави истински суверенитет на европейците. И затова, уважаеми членове, това е Европа, с която можем да се гордеем", каза още председателката на ЕК.

Фон дер Лайен ще разхлаби правилата за предоставяне на убежище

Признавайки нарастващото влияние на „крайните“ политически партии, които се възползват от общественото недоволство, председателката на Европейската комисия ще предупреди, че нелегалните мигранти биват довеждани до границите на блока не само от „безскрупулни трафиканти“, но и „от нашите противници“.

Като пример тя ще посочи кризата в Сеута, като заяви, че инструментите „трябва да се развиват“, според стенограмата, с която POLITICO се е запознало.

„Именно затова ще предложим нова Европейска рамка за реакция при извънредни ситуации“, ще заяви тя. Тя ще позволи на държавите членки да се възползват от „ограничена във времето и строго определена гъвкавост на стандартните процедури“, когато става въпрос за обработването на заявленията на хората, които искат да останат.

Въпреки големия интерес към Карни и речта на фон дер Лайен за състоянието на ЕС, тази сутрин в залата има доста празни места, като около една трета от местата изглеждат незаети. Повечето от тях са на представители на крайната десница, но има и отсъстващи от левицата.

Бардела пренебрегна Карни

Лидерите на крайнодясната група „Патриоти“, френският политик Жордан Бардела, и на „Европа на суверенните нации“, ръководена от партията „Алтернатива за Германия“, пропуснаха ръкостисканията между лидерите на политическите групи и канадския премиер Марк Карни, когато той влезе в пленарната зала. Местата им останаха празни, докато той преминаваше покрай тях.

„Моля, аплодирайте“

Евродепутатите посрещнаха с разпръснати аплодисменти Урсула фон дер Лайен, Марк Карни и Роберта Мецола при влизането им в пленарната зала.

Фон дер Лайен ще трябва да балансира внимателно, за да запази подкрепата на двете най-големи политически групи в Европейския парламент, дясноцентристката и лявоцентристката.

Докато първата иска тя да удвои усилията за опростяване на регулациите, които са в ход през последните две години, втората настоява да бъде прекратено това, което определя като дерегулация на зелените политики на ЕС.

Исторически урок от фон дер Лайен

Очаква се Урсула фон дер Лайен да постави речта си за състоянието на ЕС в историческа рамка както в началото, така и в края, според стенограма на речта, получена от POLITICO преди произнасянето ѝ.

Тя ще започне с цитат от романа на Чарлз Дикенс „Повест за два града“, „Беше най-доброто от времената, беше най-лошото от времената“, описвайки Европа, която е едновременно по-силна и по-несигурна от всякога.

Очаква се в края на речта си тя да се позове на Конгреса на Европа от 1948 г. и да обяви нов „Конгрес на Европа“, който ще се проведе по повод 70-ата годишнина от Договора от Рим през следващата година.

Новият форум ще събере мислители, писатели, художници, учени, граждани и представители на гражданското общество от целия континент с цел, както ще заяви тя, „да си върнем европейското въображение“ за новото поколение.

Фон дер Лайен ще обяви „Алианс за бъдещето“ с Канада

Като част от речта си, на която лично ще присъства министър-председателят Марк Карни, председателката на Европейската комисия ще обяви ново всеобхватно партньорство с Канада, според проект на речта ѝ, получен от POLITICO преди произнасянето ѝ.

Макар плановете да не съдържат много подробности, тя ще обещае: „Да работим върху интелигентното производство... да създадем технологичен алианс... да интегрираме отбранителните индустриални бази“. Освен това двете страни ще „превърнат Арктика във водещ съвместен проект. Ще работим в областта на енергетиката, критичните минерали и батериите. В областта на изкуствения интелект, квантовите технологии, киберсигурността и икономическата сигурност“.

По думите ѝ партньорството „не е насочено срещу никого“, макар че изречението „Европа и Канада вярват в демокрацията“ без съмнение ще бъде възприето във Вашингтон като пряка критика към задълбочаващото се разминаване между САЩ и Отава.

Големите технологични компании ще трябва да докажат, че са безопасни за децата

Компаниите за социални медии ще трябва да докажат, че платформите им са безопасни за децата, като по този начин тежестта на доказване ще бъде обърната. Това ще заяви председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, според проект на речта ѝ, получен от POLITICO преди произнасянето ѝ.

Очаква се утре Европейската комисия да обяви „Закон за децата на ЕС“, който ще ограничи достъпа до социалните медии за лица под 15-годишна възраст. Това представлява значителна промяна в политиката на Европа по отношение на социалните медии.

„Никакви лични акаунти за лица под 15 години. Никакви социални медии за лица под 13 години“, се посочва в проекта на речта, като лицата под 15 години ще имат достъп единствено до „мини акаунти“. Това отразява предложеното законодателство, с което POLITICO се е сдобило.

Фон дер Лайен за „Китайския шок 2.0“

Урсула фон дер Лайен ще спомене продължаващите търговски преговори на ЕС с Китай, без обаче да предлага конкретни стъпки, които блокът би предприел за балансиране на отношенията. В момента ЕС има търговски дефицит с най-голямата икономика в Азия в размер на 1 милиард евро дневно.

Ръстът на вноса от Китай оказва натиск върху основните индустрии на единния пазар, от автомобилостроенето и химическата промишленост до тежката индустрия, като председателката на ЕК заявява, че е достигната „повратна точка“.

Националните правителства поискаха от Комисията да предприеме действия срещу заплахата от деиндустриализация, свързана с т.нар. „Китайски шок 2.0“, а водещите търговски дипломати на „Берлемон“ водят разговори с колегите си в Пекин в търсене на договорено решение.

Ако това не успее, представители на Европейската комисия са заявили, че ЕС е готов едностранно да ограничи вноса от Китай.

Подготвените изказвания на председателката на Комисията обаче съдържат малко конкретика относно мерките, които изпълнителната власт на ЕС е готова да предприеме, за да защити европейската индустрия от това, което определя като нелоялна конкуренция.

Възможно е причината да е, че фон дер Лайен иска първо да изчака развитието на преговорите, преди да ескалира напрежението. Възможно е също така в „Берлемон“ да смятат, че не разполагат с пълната подкрепа на Съвета на ЕС, за да се изправят срещу Китай с всички налични търговски инструменти.

Изявление за медиите на председателката на ЕП Роберта Мецола в Страсбург

Представянето на речта за състоянието на Европейския съюз от председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен днес е най-важният момент от годишния ни календар, каза пред журналисти днес председателката на Европейския парламент Роберта Мецола.

"От гледна точка на Европейския парламент нашите искания са доста ясни. Първо, очакваме силни ангажименти относно конкурентоспособността, как да се запазят ниски разходите, но в същото време как като Европа ще се състезаваме и ще стоим на собствените си крака", подчерта Мецола.

Тя допълни, че също толкова важна е сигурността и как ще се гарантира, че външните граници на ЕС са защитени и че хората се чувстват в безопасност в Европейския съюз.

"Трето, относно климата, особено след това, което видяхме през последните месеци, трябва да сме сигурни, че сме подготвени, по-добре подготвени за екстремни метеорологични условия на нашия континент", допълни тя. "И четвърто, по социалната програма, как можем да направим живота по-достъпен за нашите граждани. Това е, което нашите граждани искат, те искат животът им да бъде по-безопасен, да бъде по-достъпен и да бъде по-справедлив".

Мецола допълни, че днес се очаква премиерът на Канада Марк Карни да присъства на днешното представяне на Състоянието на съюза, а утре да се обърне към евродепутатите в пленарната зала.

"Това изпраща най-силното послание. Първо, че от тази зала проектираме Европа като геополитически актьор. Второ, че искаме да укрепим и задълбочим нашите отношения с приятели по целия свят както в областта на търговията, така и с държави, които споделят подобни ценности с нас, които ценят демокрацията, които гледат напред в един свят, който е по-свързан", подчерта тя.

Председателката на ЕП допълни, че младите са фокус в политиката на ЕС и според нея те очакват отговори.

"Фокусираме се върху това младите да имат работа, че да могат да имат достъпни жилища и да продължават да живеят в ЕС, без значение в коя част на ЕС живеят. Все още имаме твърде много разлики между държавите и между градските и селските райони", допълни Мецола.

Марк Карни пристигна в Европейския парламент в Страсбург​

Канадският министър-председател Марк Карни пристигна в Европейския парламент в Страсбург, където беше посрещнат от председателката на Европейския парламент Роберта Мецола и председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен.

„Готов съм, имам химикалка“, пошегува се той и добави, че ще си „води записки“ по време на речта на фон дер Лайен.

Присъствието на Карни е дипломатически успех за фон дер Лайен, която поставя акцент върху задълбочаването на отношенията с Отава.

Вижте повече в нашата галерия :

Кой знае какво има в речта?

Много малко хора - дори вътрешни за институциите.

Когато председателят на Европейската комисия обяви „Европейската година на младежта“ в речта си през 2021 г., това се оказа изненада дори за образователния отдел, който трябваше да реализира инициативата.

Какви теми ще бъдат засегнати?

Фон дер Лайен и най-близките ѝ съветници ще продължат да работят по речта до последния момент.

Въз основа на разговори с повече от дузина европейски представители, пожелали анонимност, за да обсъдят приоритетите и основните послания на председателката, редакцията на POLITICO е научила, че тя ще говори за…

изкуствения интелект; конкурентоспособността; климата; търговията; миграцията; отбраната; социалните медии.

Ето как ще протече речта…

Очаква се речта да започне в 9:00 ч. централноевропейско време. Тя ще се проведе в Европейския парламент в Страсбург и, съдейки по предишните изяви, фон дер Лайен ще говори около час.

Пленарната зала ще бъде изпълнена с евродепутати, както и с европейските комисари, а тази година ще има и специален гост - канадският премиер Марк Карни.

След като фон дер Лайен приключи, лидерите на политическите групи в Европейския парламент ще получат възможност да отговорят.