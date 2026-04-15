Свят

ЕК готви общоевропейско приложение за проверка на възрастта онлайн

Урсула фон дер Лайен заяви, че вече съществува технически готово решение

15 април 2026, 14:00
ЕК готви общоевропейско приложение за проверка на възрастта онлайн
Източник: iStock Photos/Getty Images

Е вропейската комисия предложи въвеждането на общоевропейско приложение за проверка на възрастта на потребителите в интернет. По думите на председателя на ЕК Урсула фон дер Лайен вече съществува технически готово решение, което може да бъде внедрено.

Тя посочи, че системата ще работи по подобие на използвания по време на пандемията от COVID-19 цифров сертификат за ваксинация.

Новото приложение ще бъде с отворен код, няма да съхранява допълнителни лични данни и няма да позволява проследяване на потребителите. Освен това ще може да бъде използвано и извън Европейския съюз.

Фон дер Лайен подчерта, че основната цел е повишаване на онлайн безопасността на децата. По думите ѝ интернет предлага възможности за образование и развитие, но същевременно крие и сериозни рискове.

Тя цитира данни, според които едно от шест деца е ставало жертва на онлайн тормоз, а едно от осем е участвало в такъв спрямо друго дете. По думите ѝ времето, което децата прекарват онлайн, непрекъснато нараства, което увеличава и риска от контакт с вредно или незаконно съдържание.

„Родителите трябва да възпитават децата си, а не онлайн платформите“, заяви тя, като допълни, че защитата на непълнолетните е задължение на институциите.

Идеята за въвеждане на система за проверка на възрастта е част от по-широките усилия на Европейската комисия за регулиране на онлайн пространството и защита на потребителите, особено на децата.

През последните години в ЕС влязоха в сила ключови регулации като Закон за цифровите услуги (DSA), които задължават големите онлайн платформи да ограничават достъпа до вредно съдържание и да засилят контрола върху това как се използват техните услуги.

Темата за онлайн безопасността на децата става все по-актуална заради нарастващото време, което те прекарват в интернет, както и увеличаващите се случаи на кибертормоз, достъп до неподходящо съдържание и злоупотреби с лични данни.

В същото време институциите се стремят да намерят баланс между сигурността и защитата на личната неприкосновеност. Именно затова новото приложение се разработва като отворен код и без събиране на допълнителни лични данни – модел, който напомня на въведения по време на пандемията дигитален COVID сертификат.

Очаква се предложението да бъде обсъдено с държавите членки и технологичните компании, преди да бъде въведено на практика.

Източник: Кореспондент на БТА в Брюксел - Николай Желязков    
