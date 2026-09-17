Краят на една любов: Джей Балвин и Валентина Ферер се разделиха

Колумбийският регетон певец Джей Балвин и моделът и Мис Аржентина за 2014 година Валентина Ферер

А ржентинският модел Валентина Ферер обяви чрез история в профила си в Instagram края на връзката си с колумбийския певец Джей Балвин.

Ферер сподели съобщение, в което се казва:

„След като споделихме толкова много години и важни моменти заедно, с Хосе решихме да поемем по различни пътища“, пише тя.

Текстът продължава: „Това беше решение, взето с любов, уважение и желание да направим най-доброто за нашето семейство. Наш приоритет ще продължи да бъде да подкрепяме Рио с цялата си любов“.

Ферер завърши съобщението си с молба за уважение в този личен момент и увери, че преминава през процеса със спокойствие.

През май 2018 г. Джей Балвин потвърди връзката си с Ферер, въпреки че двойката така и не сключи брак. През юни 2021 г. двамата посрещнаха сина си Рио, който е на пет години и когото Ферер спомена в изявлението си като основен приоритет за двамата след раздялата.

През март 2025 г. Джей Балвин даде интервю за „Primer Impacto“, в което говори за брака, определяйки го като „парти и ангажимент към обществото“. Певецът увери също, че не вижда разлика между това да си женен и да не си, въпреки че заяви, че уважава тази социална връзка, и посочи, че Ферер споделя неговия начин на мислене.

В края на август 2026 г. Ферер сподели публикация в Instagram, озаглавена „Свързване с природата като семейство“, в която показа няколко снимки от семейно пътуване, включително кадър заедно с Джей Балвин.

До този момент Джей Балвин не се е произнесъл публично относно раздялата.

От CNN уточняват, че са се свързали с екипа на певеца за коментар и очакват отговор.