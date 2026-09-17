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Мощен сблъсък в Космоса: На Луната се появи нов кратер, по-голям от Колизеума в Рим

Астероид с размерите на пететажна сграда се заби в спътника ни и издълба 220-метрова пропаст, която НАСА засне едва сега

17 септември 2026, 10:29
Мощен сблъсък в Космоса: На Луната се появи нов кратер, по-голям от Колизеума в Рим
Източник: БТА/AP

У чени откриха огромен нов кратер върху повърхността на Луната, образуван след мощен сблъсък, останал незабелязан в продължение на месеци. Откритието е истинско съкровище за НАСА, която в момента подготвя изграждането на постоянна база за астронавти на Луната.

Дълбоката дупка с отвесни стени е с ширина около 220 метра (колкото две футболни игрища) и дълбочина над 40 метра - колкото три сгради една върху друга. Според изследователите събитие от такъв мащаб се случва средно едва веднъж на 132 години.

„Това е изключително рядко наблюдение, което се случва веднъж в живота“, пишат учените в списание Science Advances.

Как е възникнал кратерът?

Апарата Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO) на НАСА е заснел кратера на видимата страна на Луната. Сблъсъкът е станал през пролетта на 2024 г., когато парче от астероид или комета с размерите на 5-етажна сграда се е забило в повърхността с огромна скорост.

Заради огромния поток от данни обаче, кадрите са били анализирани и потвърдени едва наскоро. Новият кратер носи името на учения Томас Макгечин и е три пъти по-голям от предишния рекордьор, открит от НАСА преди десетилетие.

Заплаха за бъдещата лунна база?

Ударът е разхвърлял прах и скални отломки на разстояние над 100 километра. Сблъсъкът е преобърнал горния слой на лунната почва, което кара учените да преразгледат теориите си за това колко бързо се променя повърхността на спътника ни.

Противно на популярното вярване, че известните отпечатъци от стъпките на астронавтите от мисиите „Аполо“ ще останат завинаги, учените отбелязват, че постоянният бомбаж от микрометеорити и подобни сблъсъци с времето ще ги заличи напълно.

Сега основната задача на НАСА е да изчисли риска подобни отломки да ударят бъдещата лунна база, за да инженерите могат да подсилят конструкциите и да гарантират безопасността на астронавтите.

Източник: CBS News    
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