Мощен сблъсък в Космоса: На Луната се появи нов кратер, по-голям от Колизеума в Рим

У чени откриха огромен нов кратер върху повърхността на Луната, образуван след мощен сблъсък, останал незабелязан в продължение на месеци. Откритието е истинско съкровище за НАСА, която в момента подготвя изграждането на постоянна база за астронавти на Луната.

Дълбоката дупка с отвесни стени е с ширина около 220 метра (колкото две футболни игрища) и дълбочина над 40 метра - колкото три сгради една върху друга. Според изследователите събитие от такъв мащаб се случва средно едва веднъж на 132 години.

„Това е изключително рядко наблюдение, което се случва веднъж в живота“, пишат учените в списание Science Advances.

Как е възникнал кратерът?

Апарата Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO) на НАСА е заснел кратера на видимата страна на Луната. Сблъсъкът е станал през пролетта на 2024 г., когато парче от астероид или комета с размерите на 5-етажна сграда се е забило в повърхността с огромна скорост.

Scientists have discovered a crater on the moon that's bigger than the Roman Colosseum and is the result of a powerful impact two years ago that initially went undetected. https://t.co/Yh0FtPlHLU — CBS News (@CBSNews) September 16, 2026

Заради огромния поток от данни обаче, кадрите са били анализирани и потвърдени едва наскоро. Новият кратер носи името на учения Томас Макгечин и е три пъти по-голям от предишния рекордьор, открит от НАСА преди десетилетие.

Заплаха за бъдещата лунна база?

Ударът е разхвърлял прах и скални отломки на разстояние над 100 километра. Сблъсъкът е преобърнал горния слой на лунната почва, което кара учените да преразгледат теориите си за това колко бързо се променя повърхността на спътника ни.

BREAKING 🚨: NASA has just discovered a massive new crater on the Moon from an undetected impact two years ago



The crater is bigger than the Roman Colosseum pic.twitter.com/0ePJF4QKzG — Latest in space (@latestinspace) September 16, 2026

Противно на популярното вярване, че известните отпечатъци от стъпките на астронавтите от мисиите „Аполо“ ще останат завинаги, учените отбелязват, че постоянният бомбаж от микрометеорити и подобни сблъсъци с времето ще ги заличи напълно.

Сега основната задача на НАСА е да изчисли риска подобни отломки да ударят бъдещата лунна база, за да инженерите могат да подсилят конструкциите и да гарантират безопасността на астронавтите.