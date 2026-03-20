ЕС готви да забрани социалните мрежи за децата

Л идерите на Европейския съюз искат въвеждането на изискване за минимална възраст за потребителите на социалните платформи като "ТикТок" и "Инстаграм", предаде ДПА.

Минималната възраст за достъп до социални медии се счита за важна за защитата на непълнолетните, според заключенията, приети след снощната среща на високо равнище ЕС в Брюксел.

Франция въвежда изискване за "дигитално пълнолетие" за социалните мрежи

Според документа, поверителността и националните компетенции трябва да се зачитат. Държавите членки призоваха Европейската комисия да приложи Акта за цифровите услуги и неговите насоки за защита на непълнолетните.

Усилията за техническо прилагане на такива възрастови прагове неизбежно биха включвали самите платформи. Определянето и прилагането на такива правила обаче е изключително в правомощията на Европейската комисия.

Противно на някои предложения, които в момента се обсъждат в Германия, отделните държави членки няма да могат да налагат допълнителни задължения на големите платформи, като например проверки на възрастта. Такива мерки "ще трябва да бъдат решени на ниво ЕС".

Забраняват "Фейсбук" за деца под 13 г.

Решенията дали и до каква възраст социалните мрежи трябва да бъдат ограничени за непълнолетни лица могат да останат в рамките на националната компетенция.

Държавите от ЕС също така потвърдиха, че системите с изкуствен интелект, които позволяват създаването на интимни изображения без съгласие или материали за сексуално насилие над деца, трябва да бъдат забранени.