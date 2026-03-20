Свят

ЕС готви да забрани социалните мрежи за децата

Такива мерки "ще трябва да бъдат решени на ниво ЕС"

20 март 2026, 17:27
Източник: iStock/Getty Images

Л идерите на Европейския съюз искат въвеждането на изискване за минимална възраст за потребителите на социалните платформи като "ТикТок" и "Инстаграм", предаде ДПА.

Минималната възраст за достъп до социални медии се счита за важна за защитата на непълнолетните, според заключенията, приети след снощната среща на високо равнище ЕС в Брюксел.

Франция въвежда изискване за "дигитално пълнолетие" за социалните мрежи

Според документа, поверителността и националните компетенции трябва да се зачитат. Държавите членки призоваха Европейската комисия да приложи Акта за цифровите услуги   и неговите насоки за защита на непълнолетните.

Усилията за техническо прилагане на такива възрастови прагове неизбежно биха включвали самите платформи. Определянето и прилагането на такива правила обаче е изключително в правомощията на Европейската комисия.

Противно на някои предложения, които в момента се обсъждат в Германия, отделните държави членки няма да могат да налагат допълнителни задължения на големите платформи, като например проверки на възрастта. Такива мерки "ще трябва да бъдат решени на ниво ЕС".

Забраняват "Фейсбук" за деца под 13 г.

Решенията дали и до каква възраст социалните мрежи трябва да бъдат ограничени за непълнолетни лица могат да останат в рамките на националната компетенция.

Държавите от ЕС също така потвърдиха, че системите с изкуствен интелект, които позволяват създаването на интимни изображения без съгласие или материали за сексуално насилие над деца, трябва да бъдат забранени.

Източник: БТА, Виктор Турмаков    
Лидери на ЕС Социални мрежи Европейска комисия
Последвайте ни
Тръмп нападна НАТО: Страхливци!

Последното видео на Чък Норис: Аз не остарявам. Аз се развивам

Москва след удар по Иран: Засегнахте интереса на Русия

Сбогом на Легендата: Кой беше Чък Норис – последният рицар на екшъна

Жилищата в София по-скъпи с 1000 евро на квадрат от тези в Пловдив

pariteni.bg
Котките също изпитват тъга

dogsandcats.bg
Изгасиха димящи пелети в хижа „Петрохан"
Ексклузивно

Преди 3 дни
Ексклузивно

Мерц категорично отказа на Тръмп за Иран

Преди 3 дни
Ексклузивно

Преди 3 дни
Ексклузивно

Преди 4 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Моджтаба Хаменей: Иран нанесе съкрушителен удар

Свят Преди 16 минути

Петър Антонов

България Преди 1 час

Исторически рекорд за трейлъра на новия „Спайдърмен"

Любопитно Преди 3 часа

Снимката е илюстративна

Свят Преди 3 часа

МАЕ вещае безпрецедентна глобална криза след войната в Иран

Свят Преди 3 часа

България получи зелена светлина за ОИСР

България Преди 3 часа

„Мяра": Шест формации влизат в парламента при избори сега

България Преди 3 часа

Земетресения в Гърция на по-малко от 400 км от София

Свят Преди 4 часа

Сърцето на Родопите вдъхновява „Изживей България"

Любопитно Преди 4 часа

Брус Уилис

Любопитно Преди 4 часа

Намушкаха мъж с нож в гърба и корема в София, задържан е сириец

България Преди 4 часа

Катастрофа в Троян, трима души са ранени

България Преди 4 часа

Патриарх Филарет

Свят Преди 4 часа

Любопитно Преди 4 часа

Пеевски: Сигурността и бъдещето на България не може да са личен избор, прищявка или инат

България Преди 4 часа

Йотова: Очаквам цялостен пакет от мерки срещу високите цени

България Преди 5 часа

Всичко от днес

От мрежата

