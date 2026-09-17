Крадец влезе в апартамент в центъра на София и заключи семейството вътре

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К ражба от жилище в центъра на София е извършена въпреки наличието на охранителна камера. Потърпевшите разказват, че крадецът е проникнал в апартамента им през нощта, задигнал е пари, банкови карти и лични документи, а преди да напусне жилището, е заключил семейството в хола.

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Записите от охранителната камера вече са предадени на полицията.

Случаят е от района на кръстовището на улиците „Будапеща“ и „Цар Симеон“. Проникването в апартамента е станало около 2:00 часа през нощта.

По разказа на семейството непознатият първоначално е влязъл през метална врата, която не е била добре затворена. След това е направил опит да отвори вратата на съседен апартамент, но не е успял.

Тогава се насочил към жилището на семейството.

„Нашият пропуск е бил, че сме заключили само с резето“, разказа Михайлина Димитрова пред NOVA.

Семейството не е разбрало, че в апартамента има чужд човек.

„Първо се е спрял до моята дамска чанта, извадил е портмонето с личните документи, парите и банковата ми карта“, разказа Димитрова.

От жилището липсва и резервният ключ за семейния автомобил.

Крадецът продължил навътре в апартамента, където открил портмонето на съпруга на Михайлина. От него също взел пари и банкови карти.

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След това непознатият напуснал жилището, но преди това заключил семейството в хола.

На сутринта, когато се събудили и разбрали какво се е случило, те веднага подали сигнал в полицията.

По думите на Михайлина Димитрова служителите, които пристигнали на място, са разпознали мъжа от района.

„Момчетата от патрула ни казаха, че са го виждали този човек в района, познат им е. Не знам дали е криминално проявен. Казаха, че досега не са го хващали да прави обири“, разказа тя.

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Полицаите заявили пред семейството, че според тях мъжът може сравнително лесно да бъде установен и задържан, тъй като го познават визуално.

Разследването по случая продължава.