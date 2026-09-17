Повече свободни работни места: Къде най-често търсят служители

С вободните работни места, заявени от работодателите през август, се увеличават с 14% спрямо предходния месец, показват данните на Агенцията по заетостта.

На първичния пазар на труда са обявени 9 659 позиции, което е с 1 211 повече спрямо юли.

Търсят се хиляди работници: Кои професии са най-желани през юли

Най-голям дял от свободните места има в образованието, преработващата промишленост, държавното управление, търговията и ремонта на автомобили, административните и спомагателните дейности, хотелиерството и ресторантьорството, както и в транспорта, складирането и пощите.

Кои професии са най-търсени

Сред най-търсените през август са преподаватели, както и персонал, който полага грижи за хора.

Работодателите търсят още работници по събиране на отпадъци, служители в добивната и преработващата промишленост, строителството и транспорта, продавачи, чистачи и помощници.

Търсене има и на водачи на моторни превозни средства, оператори на стационарни машини и съоръжения, стопански и административни специалисти, както и служители в сферата на персоналните услуги.

Работодателите свиват търсенето на служители

Над 8 800 безработни са започнали работа

През август 9 496 души са получили подкрепа от Агенцията по заетостта за намиране на работа, смяна на работното място или професионално развитие.

С посредничеството на бюрата по труда работа са започнали 8 837 безработни.

Още 659 заети, учащи и пенсионери са получили съдействие за промяна или развитие на професионалната си реализация.

Над 155 000 души остават регистрирани като безработни

Към края на август равнището на регистрираната безработица е 5,47%, а регистрираните безработни в страната са 155 007 души.

През месеца над 4 500 икономически неактивни лица са били мотивирани да предприемат стъпки за включване на пазара на труда.

България е сред страните с най-малко свободни работни места в ЕС

Подкрепа за започване на работа са получили и 503 души от уязвими групи, включени в програми и мерки за субсидирана заетост. Сред тях са хора с увреждания, младежи без професионален опит, лица над 55-годишна възраст и дълготрайно безработни.

От започналите работа по мерки за субсидирана заетост 379 души са включени в проекти по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027.