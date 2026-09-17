Парите ни

Повече свободни работни места: Къде най-често търсят служители

Работодателите са обявили близо 9 700 позиции, а сред най-търсените са преподаватели, продавачи и шофьори

Маргарита Костадинова Маргарита Костадинова

17 септември 2026, 10:35
Повече свободни работни места: Къде най-често търсят служители
Източник: istock

С вободните работни места, заявени от работодателите през август, се увеличават с 14% спрямо предходния месец, показват данните на Агенцията по заетостта.

На първичния пазар на труда са обявени 9 659 позиции, което е с 1 211 повече спрямо юли.

Търсят се хиляди работници: Кои професии са най-желани през юли

Най-голям дял от свободните места има в образованието, преработващата промишленост, държавното управление, търговията и ремонта на автомобили, административните и спомагателните дейности, хотелиерството и ресторантьорството, както и в транспорта, складирането и пощите.

Кои професии са най-търсени

Сред най-търсените през август са преподаватели, както и персонал, който полага грижи за хора.

Работодателите търсят още работници по събиране на отпадъци, служители в добивната и преработващата промишленост, строителството и транспорта, продавачи, чистачи и помощници.

Търсене има и на водачи на моторни превозни средства, оператори на стационарни машини и съоръжения, стопански и административни специалисти, както и служители в сферата на персоналните услуги.

Работодателите свиват търсенето на служители

Над 8 800 безработни са започнали работа

През август 9 496 души са получили подкрепа от Агенцията по заетостта за намиране на работа, смяна на работното място или професионално развитие.

С посредничеството на бюрата по труда работа са започнали 8 837 безработни.

Още 659 заети, учащи и пенсионери са получили съдействие за промяна или развитие на професионалната си реализация.

Над 155 000 души остават регистрирани като безработни

Към края на август равнището на регистрираната безработица е 5,47%, а регистрираните безработни в страната са 155 007 души.

През месеца над 4 500 икономически неактивни лица са били мотивирани да предприемат стъпки за включване на пазара на труда.

България е сред страните с най-малко свободни работни места в ЕС

Подкрепа за започване на работа са получили и 503 души от уязвими групи, включени в програми и мерки за субсидирана заетост. Сред тях са хора с увреждания, младежи без професионален опит, лица над 55-годишна възраст и дълготрайно безработни.

От започналите работа по мерки за субсидирана заетост 379 души са включени в проекти по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027.

Редактор: Маргарита Костадинова
пазар на труда свободни работни места безработица Агенция по заетостта търсени професии заетост работодатели субсидирана заетост уязвими групи преработваща промишленост
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни

По темата

Военна тревога в Полша: Спряха полетите на две летища заради руски удари край границата

Военна тревога в Полша: Спряха полетите на две летища заради руски удари край границата

Природните богатства, които могат да променят бъдещето на Газа

Природните богатства, които могат да променят бъдещето на Газа

След гонка с полицията: Задържаха 21-годишен с 1,67 промила, предизвикал катастрофа с шест коли

След гонка с полицията: Задържаха 21-годишен с 1,67 промила, предизвикал катастрофа с шест коли

„Имаме личен товар“: Бен Афлек уволни Дженифър Гарнър от новия си филм

„Имаме личен товар“: Бен Афлек уволни Дженифър Гарнър от новия си филм

Енергийният пазар се променя: Защо батериите вече стават необходимост

Енергийният пазар се променя: Защо батериите вече стават необходимост

biss.bg
Бергамот вместо бензин: Mercedes пуска парфюм за жени

Бергамот вместо бензин: Mercedes пуска парфюм за жени

carmarket.bg
Криза идва, тя ли ще е краят на изкуствения интелект
Ексклузивно

Криза идва, тя ли ще е краят на изкуствения интелект

Преди 23 часа
Какво още пише в експертизата за „Петрохан-Околчица”
Ексклузивно

Какво още пише в експертизата за „Петрохан-Околчица”

Преди 1 ден
Наркодилъри облечени като пилоти и кокаин за 3,5 млн. евро в Истанбул
Ексклузивно

Наркодилъри облечени като пилоти и кокаин за 3,5 млн. евро в Истанбул

Преди 1 ден
Украйна започна контраофанзива в Донецка област
Ексклузивно

Украйна започна контраофанзива в Донецка област

Преди 1 ден
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Трима арестувани у нас при разследване на Европрокуратурата за ДДС измама

Трима арестувани у нас при разследване на Европрокуратурата за ДДС измама

България Преди 8 минути

Операцията е проведена в четири държави и е свързана с онлайн продажба на нови мобилни телефони в Германия

17-годишен е в критично състояние, след като се блъсна с тротинетка в кон

17-годишен е в критично състояние, след като се блъсна с тротинетка в кон

Свят Преди 39 минути

Инцидентът е станал на гръцкия остров Кефалония

Линията на бедност става 443 евро: Кои помощи ще се увеличат

Линията на бедност става 443 евро: Кои помощи ще се увеличат

Парите ни Преди 57 минути

Новият размер ще се прилага от 2027 г., а промяната ще засегне редица социални плащания

Снимката е илюстративна

Как Кремъл ликвидира опозицията: Всичко за ключовите парламентарни избори в Русия

Свят Преди 1 час

Тридневният вот за Държавната дума започва утре. Владимир Путин обяви вота за барометър за подкрепата за войната, докато опозицията и критиците на конфликта бяха окончателно заличени от изборните листи

,

Фондация „Лъчезар Цоцорков“ стартира конкурс за социално ангажиращо видео

Любопитно Преди 1 час

Млади таланти от 18 до 30 години са поканени да представят своята гледна точка по темата за насилието над и сред деца в България

Загатката е разкрита: Учените разбраха кога се „оригват“ черните дупки

Загатката е разкрита: Учените разбраха кога се „оригват“ черните дупки

Любопитно Преди 1 час

Само около половината от звездата, която се приближи твърде много до черната дупка, в крайна сметка бива погълната от нея. Останалата материя се изхвърля обратно в Космоса под формата на мощни струи и потоци, понякога толкова големи, че могат да повлияят на цялата еволюция на дадена галактика. Можете да си го представите като уригване на черна дупка

„Децата се учат да четат на 3 етажа под земята“: Анджелина Джоли с тайна мисия в Харков

„Децата се учат да четат на 3 етажа под земята“: Анджелина Джоли с тайна мисия в Харков

Любопитно Преди 1 час

Холивудската звезда посети най-опасните фронтови зони в Украйна, където се срещна с ученици, трениращи в метрото, както и с майки на пленени войници

Инцидент на АМ "Марица": Горящо ремарке спря движението към "Капитан Андреево"

Инцидент на АМ "Марица": Горящо ремарке спря движението към "Капитан Андреево"

България Преди 1 час

Готвят нови мерки заради високите цени на горивата, кой ще може да получи помощ

Готвят нови мерки заради високите цени на горивата, кой ще може да получи помощ

България Преди 1 час

Подкрепата за домакинствата ще бъде обвързана с доходите, а конкретните параметри се очаква да бъдат представени до края на седмицата

Феноменът „Гунди - Легенда за любовта“ прави своя телевизионен дебют по NOVA

Феноменът „Гунди - Легенда за любовта“ прави своя телевизионен дебют по NOVA

Любопитно Преди 1 час

Филмът за българската футболна легенда ще бъде излъчен на 22 септември от 20:00 ч.

Делото „Дебора“: Разпитват вещи лица в Районния съд в Пловдив

Делото „Дебора“: Разпитват вещи лица в Районния съд в Пловдив

България Преди 1 час

Съдът изслушва експерти, изготвили автотехническа и техническа експертизи по делото срещу Георги Георгиев

Умар Кремльов

Руският олигарх, който плати сватбата на Тръмп-младши: Кой е Умар Кремльов?

Свят Преди 1 час

Разследване в САЩ разкри, че любимецът на Путин е платил тържествата за сватбата на Доналд Тръмп-младши. Истинската история на Умар Кремльов: от присъдите за рекет и сродяването с генерал от ФСО до златните подаръци и трона в световния бокс.

Взривове пред два търговски обекта във Франкфурт

Взривове пред два търговски обекта във Франкфурт

Свят Преди 2 часа

Експлозиите са избухнали почти едновременно, полицията е отцепила районите

ЕК обяви нови правила за децата в интернет: Без лични профили до 15 години

ЕК обяви нови правила за децата в интернет: Без лични профили до 15 години

Свят Преди 2 часа

EU Kids Act предвижда поетапен достъп до социалните мрежи и задължителни правила за безопасност на непълнолетните

Депозитите в tbi bank вече могат да защитят спестяванията от прогнозираната инфлация

Депозитите в tbi bank вече могат да защитят спестяванията от прогнозираната инфлация

Парите ни Преди 2 часа

По-скъпи горива, по-скъпи храни: Какви мерки могат да ограничат удара върху хората и бизнеса

По-скъпи горива, по-скъпи храни: Какви мерки могат да ограничат удара върху хората и бизнеса

Парите ни Преди 2 часа

Подкрепа за обществения транспорт, целева помощ за уязвимите и без субсидиране на всеки литър гориво са сред обсъжданите варианти

Всичко от днес

От мрежата

17 есенни опасности за кучетата, които не бива да подценявате

dogsandcats.bg

Ваканцията свърши, но кучето ви още се държи странно – защо?

dogsandcats.bg
1

Над 23 хиляди евро дарения в борбата с горските пожари

sinoptik.bg
1

Още 5 картала с GPS предаватели

sinoptik.bg

Пореден триумф: Стефан Цанев получи специалната награда на София

Edna.bg

Перфектният любовник: 6 зодии с впечатляващи умения под завивките

Edna.bg

Нова схема за подпомагане заради цените на горивата: Кой ще може да получи помощ

Nova.bg

Задържаха 21-годишен след гонка с полицията и катастрофа с 6 коли

Nova.bg