Убийство край Димитровград: Четирима са задържани за смъртта на мъж

Ч етирима души са задържани във връзка с убийството на 42-годишен мъж в село Странско, край Димитровград.

Тялото на мъжа е открито в сряда, около 7:30 часа, в стая в къщата, в която е живеел. При огледа по него са установени следи от нанесен побой.

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Четирима са задържани

След проведени оперативно-издирвателни действия криминалистите са установили и задържали четирима заподозрени за престъплението.

По първоначални данни задържаните са направили самопризнания.

Всички те са били ангажирани със сезонна работа по бране на бамя в района.

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Какъв е поводът за конфликта

Според първоначалната информация до нападението се е стигнало след конфликт, свързан със селскостопанска машина.

Наскоро жертвата счупила стъкло на машината, предава NOVA. Предполага се, че именно този инцидент е станал повод за последвалото нападение.

Очаква се прокуратурата да привлече задържаните като обвиняеми.