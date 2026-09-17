С перука и рокля: Задържаха сериен убиец в Бразилия, признал за 80 екзекуции

Д раматичен и абсурден арест разтърси Бразилия. Полицията в североизточния щат Параиба задържа 33-годишния Жорлан Алвес да Силва - заподозрян сериен убиец, който по време на разпитите е направил шокиращото признание, че е отнел живота на около 80 души, съобщава The Post.

Видео от акцията показва как полицаите свалят дълга черна перука от главата на престъпника, който е бил облечен в раирана рокля, с дамски сандали, слънчеви очила и лакирани нокти. За още по-голяма камуфлажна заблуда Силва е носел на ръце 2-годишно дете, като полицията все още изяснява как малчуганът се е озовал с него.

Кървава диря и първо убийство на 13 години

Според разследващите Жорлан е действал като наемен убиец за организирани престъпни групи и само през последните три месеца е извършил поне 15 екзекуции. Притиснат от властите, той насочил полицията към мястото, където е бил заровен трупът на един от двама бизнесмени, ликвидирани на 1 август.

Suspected serial killer arrested trying to flee dressed as a woman before confessing to 80 murders https://t.co/CQWc408BfK pic.twitter.com/7gG5NQmqod — New York Post (@nypost) September 16, 2026

Полицейският детектив Дъглас Гарсия разкрива, че заподозреният твърди, че е извършил първото си убийство едва 13-годишен. Прекарал е между 5 и 6 години в затвора за различни престъпления, преди да бъде пуснат на свобода в края на май тази година.

Новият „бразилски Декстър“?

Ако твърдението му за 80-те жертви се потвърди от разследващите, Жорлан да Силва ще се превърне в един от най-кръвожадните серийни убийци в историята на Бразилия, нареждайки се до известния Педро Родригес Фильо („Бразилския Декстър“), осъден за 71 убийства.

Разследването по случая продължава, докато властите проверяват всички неизяснени престъпления в района.