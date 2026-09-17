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Депозитите в tbi bank вече могат да защитят спестяванията от прогнозираната инфлация

17 септември 2026, 11:42
Депозитите в tbi bank вече могат да защитят спестяванията от прогнозираната инфлация
Източник: tbi

С рочните депозити в tbi bank вече могат да защитят спестяванията от инфлацията. Лихвените проценти достигат до 3% в супер приложението на банката. В същото време, според прогнози на редица институции, сред които Българската народна банка (БНБ) и Европейската централна банка (ЕЦБ), очакваната среднa стойност на инфлацията през следващите три години ще намалее до под 3%.

„В среда, в която инфлацията продължава да бъде един от водещите фактори за финансовото благосъстояние на домакинствата, хората трябва да търсят възможности не просто да съхранят, а да увеличат стойността на своите спестявания. В момента спестяванията на хиляди българи се обезценяват, тъй като се държат при 0% лихва. В допълнение, на клиентите често се налага да плащат такси и комисиони, свързани с тях. Депозитите в tbi bank app предлагат доходност, която може да компенсира очакваното намаляване на стойността на парите и дори да осигури възвръщаемост. Нашата цел е да предоставяме на клиентите лесни, прозрачни и изгодни решения за управление на личните им финанси директно през мобилното приложение“, коментира Лукас Турса, изпълнителен директор в tbi bank.

Клиентите, които търсят по-висока доходност, могат да се възползват от депозити в чуждестранна валута – в румънски леи (RON) с до 6,5% годишна лихва и в щатски долари (USD) и британски лири (GBP) с до 3% годишна лихва, при които обаче очакваната доходност може да измени в резултат на промяна в обменните курсове.

Източник: tbi

За краткосрочни спестовни цели tbi bank предлага гъвкавата спестовна сметка „Касичка“, която се отличава с годишна лихва от 1%, като същевременно осигурява пълен достъп до средствата по всяко време.

Откриването на срочен депозит или спестовна сметка „Касичка“ в супер приложението на tbi bank отнема само няколко секунди. Клиентите могат да започнат да спестяват с минимална сума от 1 евро и да изберат срок на депозита от 3 до 36 месеца. Те трябва единствено да изтеглят tbi bank app. В допълнение, потребителите получават достъп до напълно безплатен пакет за ежедневни банкови услуги – разплащателна сметка и карта neon без такси, неограничен брой незабавни преводи в евро без такса, плащания на комунални услуги и платено паркиране без допълнителни такси и много други.

Процесът по откриване на депозит е бърз, удобен и сигурен, тъй като средствата до 100 хиляди евро са защитени от Фонда за гарантиране на влоговете в банките. Наред с това, tbi bank не начислява никакви такси за откриване, поддържане и закриване на депозит или спестовна сметка.

За клиентите, които предпочитат обслужване на живо, tbi bank предлага възможност за консултация и откриване на депозит във всеки един от офисите си в страната, както и в първия по рода си офис, изцяло посветен на спестовните продукти, в централата на банката в София.

Повече детайли по предложенията на tbi bank за депозити с актуалните им лихвени условия са достъпни тук.

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