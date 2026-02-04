Как изглеждат 303 милиарда барела венесуелски петрол?

Свят

4 февруари 2026
О ткакто миналия месец президентът Николас Мадуро беше отвлечен, правителството на САЩ пое директен контрол върху продажбата на милиони барели венецуелски петрол. Венецуела разполага с най-големите доказани петролни резерви в света, оценявани на 303 милиарда барела, което е над пет пъти повече от резервите на САЩ. Но какво представлява това количество петрол във физически измерения?

За да бъде по-лесно за разбиране, Al Jazeera използва мащаб, обем и потребление, за да превърне огромните венецуелски петролни резерви в по-осезаеми термини.

  • Венецуелският петрол в три измерения

Ако целият венецуелски петрол се съхраняваше в един цилиндричен резервоар, той щеше да се издига на височина 1,6 км (1 миля) и да има диаметър 6,2 км (почти 4 мили). Една миля е приблизително равна на височината на три сгради One World Trade Center, поставени една върху друга. За сравнение, тази сграда е най-високата в Ню Йорк с 541 м (1 776 фута).

За да се постави този мащаб в контекст, резервоарът би покрил приблизително половината от Манхатън.

Глобалните доказани петролни резерви, които измерват количествата суров петрол, икономически възстановими с настоящите технологии, са около 1,73 трилиона барела, което означава, че Венецуела притежава приблизително една пета от тях.

Венецуела: Kакво ще стане сега с огромните залежи от петрол

  • Колко стадиона могат да се напълнят?

Друг начин да се разбере какво представляват 303 милиарда барела венецуелски петрол е да се излеят в нещо познато. Стадионът в Мичиган, известен като "Big House", е най-големият стадион в САЩ с капацитет 107 601 места.

Ако стадионът в Мичиган бъде напълнен с венецуелския петрол от находището до трибуните, резервите на страната биха запълнили приблизително 64 000 такива стадиона.

Процесът на изливане на този петрол би бил бавен и лепкав, тъй като той има консистенцията на катран. венецуелският петрол се смята за екстра тежък суров петрол, който е много вискозитетен и плътен, което го прави значително по-труден и по-скъп за добив в сравнение с конвенционалния суров петрол. Рафинирането на този петрол изисква усъвършенствани техники, които САЩ притежават, особено в щатите Тексас и Луизиана.

  • Колко далеч може да ви отведе един барел петрол?

Петролът става по-осезаем, когато се превърне в гориво. Един барел съдържа 159 литра суров петрол или 42 галона. За да се използва, петролът трябва да бъде рафиниран.

Процесът на рафиниране произвежда различни продукти, включително:

  1. бензин,
  2. дизел,
  3. самолетно гориво,
  4. както и множество битови продукти като почистващи препарати,
  5. пластмаси и
  6. дори лосиони.

След рафиниране един барел обикновено произвежда около 73 литра или 19,35 галона бензин за захранване на автомобили и камиони.

Пикап, който може да измине 24 мили с 1 галон бензин (или 100 км с 10 литра), може да изминe приблизително 730 км (450 мили) с един барел петрол. С други думи, един барел суров петрол може да захрани този пикап за пътуване от Ню Йорк до Кливланд, Охайо.

Ако разгледаме националното потребление на САЩ, според Администрацията за енергийна информация на САЩ страната разполага с около 285 милиона моторни превозни средства и консумира почти 9 милиона барела бензин всеки ден.

Ако целият венецуелски суров петрол бъде рафиниран до бензин, той би могъл да захрани американските превозни средства приблизително за 40 години при сегашния темп на потребление.

  • Колко струват 303 милиарда барела петрол?

Суровият петрол тип Брент е световният бенчмарк (стандарт, спрямо който може да се определи ефективността на дадено портфолио от активи, инвестиционен фонд или мениджър на активи - бел.ред.) за суров петрол и наскоро се търгува в диапазона от 60 до 70 долара за барел.

Поради това, че венецуелският суров петрол, конкретно Merey-16, е гъст и с високо съдържание на сяра, той се търгува на по-ниска цена в сравнение с по-леките, сурови петролни видове, които изискват по-малко рафиниране.

Ако 303-те милиарда барела на Венецуела бъдат продадени по 45 долара за барел, това би възлизало на 13,6 трилиона долара. При цена 50 долара за барел общата стойност би била 15,15 трилиона долара, а при 55 долара за барел - 16,66 трилиона долара.

Източник: Al Jazeera    
