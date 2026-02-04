Свят

Последният ядрен договор между САЩ и Русия изтича

Договорът New START, който ограничава стратегическите ядрени оръжия, изтича тази седмица

4 февруари 2026, 14:06
Последният ядрен договор между САЩ и Русия изтича
New START, последният от ядрените договори за контрол на въоръженията между САЩ и Русия, подписан през 2010 г., ще изтече в четвъртък.

Ето какво включва договорът и какво би могло да означава неговото изтичане за Вашингтон и Москва:

  • Какво е New START?

START означава Договор за стратегическо намаляване на въоръженията. Това беше 10-годишно споразумение, подписано през 2010 г. от тогавашния президент на САЩ Барак Обама и Дмитрий Медведев, близък съюзник на Владимир Путин, който беше президент на Русия от 2008 до 2012 г. Договорът влезе в сила през 2011 г., пише Al Jazeera.

New START е продължение на по-ранни договори. START I, който намаляваше броя на стратегическите бойни глави в активна служба в САЩ и Русия, беше подписан между САЩ и СССР в края на Студената война през 1991 г. и беше в сила до 2009 г.

START II, който имаше за цел да намали допълнително броя на стратегическите ядрени бойни глави и да премахне изцяло междуконтиненталните балистични ракети с многобойни глави, беше подписан през 1993 г., но никога не влезе в сила. Русия официално се оттегли от него през 2002 г.

От 2003 до 2011 г. действа и Договорът за стратегическо намаляване на въоръженията (SORT), който изискваше двете страни да намалят оперативно разположените стратегически бойни глави, но включваше минимален контрол, разчитайки на механизмите за наблюдение на START I. Именно той беше заменен от New START през 2011 г.

New START беше удължен през 2021 г. за още пет години след встъпването в длъжност на президента на САЩ Джо Байдън. Договорът уточнява, че може да бъде удължаван само веднъж.

Договорът ограничава разполагането на стратегически ядрени оръжия, такива, предназначени да ударят ключови политически, военни и индустриални центрове на противника.

Разположени оръжия или бойни глави са тези, които са в активна служба и готови за бързо използване, за разлика от тези в резерв или очакващи демонтиране.

  • Какви са условията на договора?

Съгласно споразумението, Москва и Вашингтон се ангажират с:

  1. Разполагане на не повече от 1 550 стратегически ядрени бойни глави и максимум 700 дългобойни ракети и бомбардировачи.
  2. Ограничаване на междуконтиненталните балистични ракети в разполагане до 800.
  3. Позволяване на до 18 инспекции на стратегически ядрени обекти годишно от другата страна, за да се гарантира, че другата страна не е нарушила ограниченията на договора.

Договорът позволяваше на всяка страна да изпраща инспектори до ядрените обекти на другата страна с малко предварително предупреждение.

Тези инспекции бяха преустановени през март 2020 г. поради пандемията от COVID-19 и никога не бяха възобновени.

През 2022 г. Русия започна пълномащабното си нахлуване в Украйна, водещо до война, която продължава вече четири години.

През 2023 г. руският президент Путин спря участието на Москва в договора New START, като се позова на подкрепата на Вашингтон за Украйна по време на войната.

Това означаваше, че Русия спря да участва в инспекции и да споделя данни, но формално оставаше страна по договора.

Това прекрати инспекциите на място и остави двете страни зависими от собствената си разузнавателна информация, за да оценяват спазването на ограниченията от другата страна. Въпреки това, нито една страна не е заявила, че другата е нарушила лимита за бойни глави, който все още е в сила.

САЩ и Русия са на прага на ядрена надпревара

  • Защо договорът има значение?

САЩ и Русия са двете най-големи ядрени сили в света по броя на притежаваните бойни глави. Заедно двете държави притежават около 90 процента от всички ядрени оръжия в света.

Според Центъра за контрол на въоръженията и CACNP Москва разполага с 5 459 ядрени бойни глави, от които 1 600 са активно разположени.

САЩ имат около 5 550 ядрени бойни глави, като около 3 800 от тях са активни. В пика на Студената война през средата на 1960-те, запасите на САЩ включваха повече от 31 000 активни и неактивни бойни глави.

  • Какво казва Доналд Тръмп?

Президентът на САЩ Доналд Тръмп изглежда е готов да постигне ново споразумение за ограничаване на ядрените оръжия.

През януари, в интервю за The New York Times, Тръмп коментира за договора New START: "Ако изтече, изтече. Ще постигнем просто по-добро споразумение."

Той също така заяви, че би искал Китай да бъде включен в бъдещи ядрени разговори: "Говорим за ограничаване на ядрените оръжия. Ще включим Китай."

По-рано същия месец, преди среща с президента на Южна Корея Лий Дже Мьон, Тръмп заяви: "Мисля, че денуклеаризацията е много голяма цел, но Русия е готова за това и смятам, че Китай също ще бъде готов. Не можем да позволим разпространение на ядрени оръжия. Трябва да спрем ядрените оръжия. Силата е твърде голяма."

Кремъл: Тръмп мълчи относно предложението на Путин за ядрени оръжия

  • Какво казва Москва?

Медведев, в момента заместник-председател на Съвета за сигурност на Русия, предупреди, че ако договорът New START изтече, това ще означава, че най-големите ядрени сили ще имат неограничена възможност да разширяват ядрените си програми за първи път от 1970-те години.

"Не искам да кажа, че това веднага ще доведе до катастрофа и ядрената война ще започне, но все пак трябва да тревожи всички", заяви Медведев в интервю в резиденцията си край Москва, публикувано от агенциите Reuters и TASS, както и от руския военен блог WarGonzo.

През септември Путин предложи двете страни просто да продължат да спазват лимитите за бойни глави, без официално споразумение, за още една година.

"За да се избегне провокиране на нова стратегическа надпревара във въоръженията и да се гарантира приемливо ниво на предсказуемост и сдържаност, смятаме за оправдано да се опитаме да поддържаме статуквото, установено от договора New START по време на този, меко казано, бурен период", каза Путин в телевизионно изявление от Кремъл.

Администрацията на Тръмп не е реагирала официално на това предложение.

В същото време, Путин изглежда по-спокоен относно договора. През октомври той заяви на репортери, че Русия разработва нови стратегически оръжия и няма да е критично за Москва, ако САЩ откажат да удължат лимитите за бойни глави, определени в New START.

"Ще бъдат ли тези няколко месеца достатъчни за вземане на решение за удължаване? Мисля, че ще са достатъчни, ако има добра воля за удължаване на тези споразумения. А ако американците решат, че не им е нужно, за нас това не е голям проблем", каза Путин тогава.

  • Какво означава изтичането на договора?

Когато договорът изтече, законовите ограничения за броя на стратегическите ядрени бойни глави, които САЩ и Русия могат да имат, ще отпаднат.

В статия за Chatham House, базираната в Лондон аналитична организация, Джорджия Коул, научен сътрудник в програмата за международна сигурност, пише в края на януари: "Това би отбелязало значителен разрив в повече от пет десетилетия двустранен контрол на ядрените оръжия. Това също би сигнализирало отдалечаване от ядрено сдържане, правейки света по-опасно място."

Поддръжниците на контрол над ядрените оръжия изразиха загриженост, че това може да доведе до разпространение на ядрени бойни глави.

"Ако Тръмп и Путин не постигнат някакво споразумение скоро, не е изключено Русия и САЩ да започнат да поставят повече бойни глави на ракетите си", заяви Дарил Кимбал, изпълнителен директор на Arms Control Association, пред Politico.

Коул добавя: "Без лимитите на New START стратегическото планиране от двете страни ще бъде по-вероятно да се ръководи от несигурност и оценки за най-лошия сценарий. Това увеличава риска от нова надпревара във въоръженията, особено ако някоя от страните започне да добавя допълнителни бойни глави към съществуващите ракети или да разширява системите за доставка."

Американският политически сайт също съобщава, че Пентагонът вече планира бъдеще без договора New START, като цитира трима анонимни източници, запознати с въпроса. Не е ясно какво включват тези обсъждания или планове.

И САЩ, и Русия засилват производството на оръжия през последните години, разработвайки ядрено-способни оръжия, предназначени да могат да носят ядрена бойна глава, дори ако не винаги са разположени с такава.

През януари Русия удари цел в западна Украйна близо до полската граница с хиперзвуковата си ракета Oreshnik, способна да носи ядрена бойна глава. Ракетата не е била заредена с ядрена бойна глава и не е ясно какви щети е нанесла в Украйна.

Източник: Al Jazeera    
