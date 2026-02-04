Китай използва AI роботи за управление на трафика и пешеходното движение

К итай разработва роботи, захранвани с изкуствен интелект (ИИ/AI), за управление на движението на автомобили и пешеходци в градовете.

Журналист на NBC News обяснява как страната продължава да напредва в технологиите за роботи и се стреми да интегрира хуманоидни роботи в ежедневието на гражданите.

AI роботи за регулиране на трафика

В градовете, включително в Ханджоу (провинция Дзъцзян), вече има автономни роботизирани полицейски служители, проектирани да:

управляват пътното движение, наблюдават скоростта на автомобили, записват нарушения и предупреждават шофьори и пешеходци чрез гласови съобщения и жестове. Те могат да дават устни предупреждения и дори да насочват хора при пресичане или неправилно паркиране.

Хуманоидни роботи - патрул

В някои градове (например Шенжен и Съчуан) хуманоидни машини с изкуствен интелект вече патрулират по улиците в униформи, съпровождани от хора. Те взаимодействат с граждани, могат да направят жестове за контрол на трафика и да изпълняват базови задачи.

JUST IN:

In Shenzhen, the Chinese company Xpeng presented its humanoid robot IRON, which is considered the most human-like, with greater capabilities than humans. pic.twitter.com/FQp1tT6R3s — China pulse 🇨🇳 (@Eng_china5) February 1, 2026

Роботизирани "полицейски кучета"

В Хубей и други региони роботизирани "полицейски кучета" с камери, сензори и AI започват да патрулират в туристически зони и градски райони, подпомагайки наблюдението на обществения ред и събирайки видео доказателства в реално време.

This will change EVERYTHING.



Mark my words: China will lead the humanoid technology disruption.



Owing to:

1. China massive lead in R&D

2. China's integrated manufacturing

3.China state of the art logistics infrastructure



China will see the mass adoption of humanoids in the… pic.twitter.com/4kjZXjs03G — Jason Smith - 上官杰文 (@ShangguanJiewen) March 13, 2025

Припомняме, че на 3 май 2025 г., полицията на Яйчанг в централната китайска провинция Хубей отбеляза историческо събитие, като за първи път въведе "робот-полицейско куче" в практическа употреба.

Целта е да се облекчи натоварването на служителите и да се засили сигурността в региона. Роботизираното куче официално започна работа в Яйчанг на 3 май.

Съвместно с истински полицейски кучета, роботът патрулира, идентифицира заподозрени и участва в кампании срещу измами в туристическия район на язовира "Три клисури".

Като нов член на екипа на Полицията на Яйчанг, роботът привлече множество наблюдатели. С двe големи "очи" на гърба, които непрекъснато следят движението на хората около него, всяко подозрително лице се открива веднага от екипа за наблюдение, според местни медийни съобщения.

Чен Пенг, генерален мениджър на компанията Wuba Intelligent Technology (Hangzhou), обясни: "Той има възможност да патрулира автономно 24 часа в денонощието, допълвайки традиционните средства за сигурност. Може да влезе сред хората и да идентифицира лица от близко разстояние. Когато полицаите или полицейските кучета са уморени, роботът може да патрулира непрекъснато и може да замества хората при обезвреждане на бомби и други опасни ситуации."

Роботът може да функционира нормално при температури от 60°С до минус 40°С.

Когато роботът забелязва, че посетител е забравил чантата си на пейка, той подава сигнал "Намерен изгубен предмет".

Механичното полицейско куче изпълнява основни задачи като автономно патрулиране и насочване на посетителите, но ще получи и допълнителни функции.

Полицейският служител от Яйчанг Дзян Вейуей заяви: "Следващата стъпка е да комбинираме използването на големи данни в публичната сигурност, за да дадем на роботизираното куче най-мощния "мозък". Чрез сътрудничеството между робота и полицаите целим да засилим възможностите на местните полицейски сили в проследяване, спасяване, разузнаване, идентификация и други области."

Роботи за граничен контрол

Китай планира да разположи тежки хуманоидни роботи на гранични пунктове с Виетнам, където те да подпомагат инспекцията, взаимодействието с пътуващи и технологичната поддръжка на контролните процеси.

China asserts dominance in the humanoid race



Yesterday, China's Ministry of Industry and Information Technology (MIIT) announced key 2025 achievements in AI and robotics:



- The embodied intelligence sector (AI-integrated robotics) attracted over 40 billion yuan ($5.7B) in… pic.twitter.com/oLnsFa6yuD — The Humanoid Hub (@TheHumanoidHub) January 23, 2026

Китай се подготвя да разположи хуманоидни роботи за патрулиране и инспекции по границата с Виетнам, като част от стратегия за тестване на изкуствения интелект в операции за обществена сигурност.

Компанията UBTECH Robotics Corp. от Шенжен спечели договор на стойност 37 милиона долара за разполагане на своите хуманоидни роботи Walker S2 на граничния пункт Фанчънганг в Гуанси, крайбрежен регион близо до Виетнам.

Граничният пункт Фанчънганг обработва постоянен поток от товарни камиони и автобуси.

Китайските власти са избрали мястото, защото проверките трябва да се извършват бързо и без забавяне, което го прави подходящо за тестване на операции с хуманоидни роботи за граничен контрол под натоварване.

Walker S2 е пълен хуманоиден робот, проектиран да оперира в среди, създадени за хора. Той има сгъваеми крака, ръце и торс и използва автономна смяна на батериите, за да остава оперативен без пряка човешка намеса.

Роботите разчитат на камери, сензори за дълбочина и сензори за сила в ставите, за да поддържат баланс, да откриват движение и да избягват сблъсъци. Това позволява системата да изпълнява различни задачи, вместо да бъде ограничена до един индустриален процес.

На граничния пункт Фанчънганг роботите ще подпомагат служителите като насочват опашки от пътници, регулират движението на превозни средства и отговарят на основни въпроси на пътуващите.

Някои роботи ще патрулират в чакалните и коридорите, проверявайки за блокирани изходи или струпвания на хора, които изискват намеса на персонал.

Други ще работят в товарните зони, подпомагайки логистичните екипи чрез проверка на идентификационни номера на контейнери и изпращане на актуализации към диспечерските центрове.

Извън граничния пункт се очаква някои роботи да инспектират фабрики за стомана, мед и алуминий, следвайки предварително зададени маршрути в индустриални среди с високи температури.

Проектът надгражда върху предишните внедрявания на хуманоидни роботи на UBTECH в заводи и центрове за данни в Китай през 2025 г.

Учени от компанията коментират сключените договори: "Това не е просто число, това е доказателство за реална стойност и ускоряващата се комерсиализация на хуманоидните роботи по света!"

UBTECH посочва, че общите поръчки за серията Walker S2 през 2025 г., включително по-ранни проекти, достигат около 157 милиарда долара. Въпреки увеличените поръчки, компанията остава нерентабилна и е подложена на натиск да докаже, че търсенето може да доведе до дългосрочна устойчивост.

Внедряването по границата съответства на националната политика на Китай за хуманоидни роботи.

През 2023 г. Министерството на индустрията и информационните технологии призова за създаването на национална иновационна система за хуманоидни роботи до 2025 г. През 2024 г. министерството започна консултации за технически комитет за разработване на индустриални стандарти.

Китайските власти разглеждат хуманоидните роботи като стратегически сектор.

Регулаторите ще следят отблизо безопасността, надеждността и отчетността по време на тестовия период.

За да подпомогне развитието, Пекин е създал и център за обучение с данни за хуманоидни роботи в район Шижингшан.

Сградата с площ 3 000 квадратни метра в момента приютява над 100 хуманоидни роботи, които изпълняват симулирани задачи, за да генерират тренировъчни данни за бъдеща употреба.

Робот-полицай, лови нарушители в Китай

Технологии и функции

AI и сензори: роботите използват камери, LiDAR, GPS, големи масиви от данни и други сензори за разпознаване на обекти, лица и неправомерно поведение. Гласови съобщения и взаимодействие: по‑новите модели могат да говорят на местния език, да дават инструкции и напомняния, дори да насочват хора. Подпомагане, не пълна замяна: въпреки автономията им, повечето роботи работят заедно с хора, а не самостоятелно.

🦿Xpeng showed a humanoid robot called IRON whose movement looked so human that the team literally cut it open on stage to prove it is a machine.



IRON uses a bionic body with a flexible spine, synthetic muscles, and soft skin so joints and torso can twist smoothly like a person.… pic.twitter.com/BS1KSbA3aW — Rohan Paul (@rohanpaul_ai) November 7, 2025

Къде се използват

Градски центрове и пешеходни зони (регулиране на трафика, контрол на паркирането) Търговски комплекси и оживени улици (патрулиране и наблюдение) Гранични контролно‑пропускателни пунктове (специални задачи с международно движение) Туристически и публични пространства чрез робо-кучета и мобилни платформи

Китай се стреми да използва изкуствен интелект и автоматизация за подобряване на безопасността, ефективността на управление и наблюдение в градска среда. Това е част от по‑широката национална стратегия за Smart City ("умни градове") и интегриране на роботика в ежедневни услуги.

🇨🇳Este es un robot inteligente de seguimiento desarrollado por una empresa china. ¡Puede seguir a los usuarios mientras compran en el mercado!

¿Te gustaría tener uno?#China pic.twitter.com/zvommLQ3vD — Hermosa China（Beautiful China） (@90Hercost) February 1, 2026

Предимства:

Повишена ефективност при рутинни задачи като регулиране на движението. Още едно наблюдение за патрулни зони, което може да намали натоварването на хората в сектора.

China's LimX Dynamics showcased 18 “Oli” humanoid robots activating, standing, and moving in coordination without direct human control. The test demonstrates how multiple humanoids can be rolled out and operated as a group rather than as individually managed machines. pic.twitter.com/5dZM1Dvu2w — Interesting Engineering (@IntEngineering) January 27, 2026

Предизвикателства / критики: