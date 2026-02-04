България

Започват извънредни проверки на двойните сметки за ток

Енергийният министър Жечо Станков увери, че ще обърнат внимание на всяка индивидуална жалба

Обновена преди 1 час / 4 февруари 2026, 12:05
О т днес (4 февруари) стартират извънредни проверки във връзка с проверка на електроразпределителните дружества, както и на крайните снабдители съотносими към сметките на битовите потребители за електрическа енергия. Това съобщи министърът на енергетиката Жечо Станков по време на изявление в Министерския съвет, предаде репортер на ФОКУС.

Шокиращи сметки за ток получиха хиляди домакинства, каква е причината

"Всеки случай ще бъде разгледан по отделно. Ще обърнем специално внимание от гледна точка на това дали сметките за електроенергия са засечени в 30-дневен период", обясни министърът.

Той подчерта, че ще влязат много внимателно в детайла за качеството на електроснабдяване. Станков обърна внимание, че ще приложат цялата строгост на закона.

"На база на анализа, на който направихме миналия месец, януари месец в сравнение на декември имаме повишение на консумация на електрическа енергия в зависимост от различните региони - между 15 - 30%. През януари постигнахме нива на консумация на електрическа енергия на територията на страната 8200 MW/h, което за последен път е виждано през далечната 1986 г.", обясни той.

Министърът увери, че ще обърнат внимание на всяка индивидуална жалба.

Станков напомни, че на 1 юли миналата година цената на електрическата енергия на регулирания пазар за битови потребители е била повишена с малко над 2%, което според него няма съществено отражение върху крайните сметки.

"Ще проверим дали количеството електроенергия, доставяно от държавата, съответства на отчетеното от крайните снабдители, дали периодите на отчет са правилни и дали измервателните устройства са заверени и функционират коректно", каза още министърът.

По отношение на сроковете за приключване на проверките Станков посочи, че ще бъде отделено необходимото време, за да се гарантира точност и прозрачност.

"Ще обхванем милионите абонати и ще разгледаме както текущото потребление, така и това от миналите месеци, за да установим дали високите стойности са сезонни или необичайни", обясни той.

Източник: "Фокус"    
