Сабрина Карпентър изненада с жив гълъб на сцената на „Грами“ – PETA реагира

Н аградите „Грами“ се проведоха в неделя и предложиха впечатляваща вечер, изпълнена с музикални истории и исторически моменти. Сред тях бе и триумфът на Bad Bunny, който стана първият изпълнител с испаноезичен албум, спечелил наградата за албум на годината.

Някои изпълнения оставиха незабравим отпечатък, сред които и това на Сабрина Карпентър. Поп звездата излезе на сцената с жив гълъб, по-късно разкрит като Тина. Карпентър и Тина се раздадоха напълно по време на изпълнението, но гълъбът явно е изпитал малко сценична треска и попадна в ситуация, като се изходи върху певицата.

Sabrina Carpenter is left horrified as she realises a bird pooped on her during Grammys performance - as she is branded 'stupid and cruel' by animal rights group PETA https://t.co/DpQyzaCJwj — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) February 3, 2026

Въпреки че изпълнението изглеждаше безпроблемно, винаги когато известни личности включват животни, дори най-малкият намек за неетично отношение предизвиква реакция. PETA (Хора за етично отношение към животните) реагира светкавично.

Групата осъди изпълнението, споделяйки снимка на Карпентър с текста: „Да се изведе жива птица на сцената на "Грами" е глупаво, бавно, безполезно... и жестоко! Ярките светлини, силният шум и боравенето с птицата причиняват страх и страдание, на което тя трябва да лети свободно в открито небе.“

В надписа те добавят: „Наистина ли Сабрина Карпентър току-що изведе птица на сцената през 2026 г.?! Певицата проявява детинско поведение. Не пускайте животните на #Грами!“

At the end of her Grammys production number for "Manchild" on Sunday night, Sabrina Carpenter held a live bird — a white dove — in her hand, and now the folks at PETA are crying "fowl." https://t.co/lFQEkI99OQ — B98.5 (@B985FM) February 3, 2026

Коментарите на интернет потребителите бяха смесени – някои защитаваха певицата, други критикуваха решението ѝ.

„Интернет е толкова драматичен, птицата очевидно е обучен професионалист и беше там за около две секунди, просто не е чак толкова дълбоко. Птицата вероятно вече я е забравила, а вие все още я държите“, пише един потребител.

„Обичам Сабрина, но видях птицата и си помислих: 'Защо?'“ бяха сред другите коментари.

След като се разпространи новината, че гълъбът се е изходил върху нея, мнозина поставиха под въпрос използването на живо животно и се обърнаха към X и Reddit, за да споделят, че птицата е била уплашена.

Негативната реакция предизвика вълна от реакции и собственичката на гълъба проговори, казвайки в коментар: „Подготвяхме се за това с месеци. Тина е напълно добре.“ Тя също увери, че „Сабрина е сладурана и е приела репетициите много сериозно.“ Дори Тина получи покана за рождения ден на Карпентър тази година, на който собственичката ѝ обмисля да присъства. „Благодаря на всички за загрижеността“, заключи тя.

Макар че се смята, че птица, която се изходи върху вас, носи късмет, Карпентър за съжаление не грабна награди. Тя имаше шест номинации, включително за албум на годината и най-добър поп вокален албум за „Man's Best Friend“. Нейният сингъл „Manchild“ бе номиниран за запис на годината, песен на годината, най-добро поп соло изпълнение и най-добър музикален видеоклип.