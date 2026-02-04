Свят

Министерството на правосъдието на САЩ свали хиляди документи за Епстийн след разкриване на данни на жертвите

В разпространените документи са били включени имейл адреси и голи снимки, като в някои случаи имената и лицата на потенциални жертви са можели да бъдат разпознати въпреки редакциите

4 февруари 2026
М инистерството на правосъдието на САЩ (DOJ) е принудено да премахне хиляди документи, свързани с покойния финансист и сексуален престъпник Джефри Епстийн, от официалния си уебсайт, след като жертви на неговите престъпления обвиниха ведомството в грубо нарушение на тяхната поверителност. Според адвокати на оцелелите, несъвършените редакции в публикуваните файлове са довели до разкриване на лични данни, включително имейл адреси, голи снимки и идентифициращи детайли, които са "преобърнали с главата надолу" живота на близо 100 жертви, пише ВВС.

Източник: Getty Images
  • Грешките на DOJ: Техническа или човешка небрежност?

Публикуването на документите се случи миналия петък, когато DOJ качи около три милиона страници, 180 000 изображения и 2000 видеоклипа, изпълнявайки законово задължение, наложено от Конгреса и подписано от президента Доналд Тръмп. Според условията, всички детайли, които биха могли да доведат до идентифициране на жертвите, трябваше да бъдат редактирани. Вместо това, много от файловете съдържаха видими имена, лица и чувствителна информация, въпреки опитите за затъмняване.

В писмо до федерален съдия в Ню Йорк, изпратено в понеделник, DOJ обясни, че грешките са резултат от "техническа или човешка грешка". Ведомството заяви, че е премахнало всички сигнализирани файлове и продължава да преглежда допълнителни сигнали. "Значителен брой" документи са били свалени независимо от исканията на жертвите. Говорител на DOJ подчерта пред медии, че само 0,1% от публикуваните страници са съдържали нередактирана информация, но това не успокои критиците.

Адвокати на жертвите, включително Британи Хендерсън и Брад Едуардс, поискаха от съда да разпореди пълното сваляне на сайта, наричайки инцидента "най-фрапиращото нарушение на неприкосновеността на личния живот на жертвите в историята на САЩ". Те описаха ситуацията като "развиваща се извънредна криза", която изисква незабавна намеса.

  • Гласовете на оцелелите: Травма и заплахи

Жертвите на Епстийн не се поколебаха да изразят гнева си. В съвместно изявление те определиха разкритието като "скандално" и подчертаха, че не трябва да бъдат "назовавани, разследвани и травмирани отново". Една от оцелелите описа публикуването като "животозастрашаващо", докато друга съобщи за получени смъртни заплахи след разкриване на данни за банкова сметка.

Ани Фармър, оцеляла от злоупотребите на Епстийн, заяви в интервю за BBC: "Трудно е да се съсредоточим върху новата информация, която излезе наяве, заради това колко много щети е нанесло Министерството на правосъдието, като е разкрило оцелелите по този начин." Лиза Филипс добави пред Newsday: "Министерството на правосъдието наруши и трите ни изисквания. Първо, много документи все още не са разкрити. Второ, определената дата за публикуване отдавна е изтекла. И трето, те публикуваха имената на много от оцелелите. Чувстваме се сякаш си играят някакви игрички с нас, но няма да спрем да се борим."

Глория Олред, известен адвокат по правата на жените, който е представлявал множество жертви, подчерта: "В някои случаи имената са с черта през тях, но все още можете да ги прочетете. В други – са публикувани снимки на жертви, които никога не са давали публични интервюта."

Източник: БТА/АР
  • Фонът на случая "Епстийн"

Джефри Епстийн почина в затворническа килия в Ню Йорк на 10 август 2019 г., докато очакваше процес по обвинения в трафик на хора с цел сексуална експлоатация. Неговата мрежа от влиятелни връзки и злоупотреби с млади жени предизвика глобален скандал. Публикуването на документите е част от усилията за прозрачност, но сега то се превръща в нов източник на травма за жертвите.

DOJ продължава да работи "денонощно" по проблема, но адвокатите на жертвите настояват за по-строги мерки. Този инцидент подчертава трудностите при балансирането между обществена прозрачност и защита на уязвими лица в високопрофилни случаи.

