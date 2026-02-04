Кейт Мидълтън и скритият смисъл зад впечатляващото ѝ уелско палто

К ейт Мидълтън отново доказа, че умее да се облича перфектно за всеки повод.

44-годишната принцеса на Уелс се появи във впечатляващо уелско палто по време на посещение в Melin Tregwynt – вълнена фабрика в Пембрукшир, която тъче традиционни модели още от 1841 година.

Kate Middleton wraps up in a statement coat with a hidden meaning https://t.co/wM5glGKlUn pic.twitter.com/1GSt0dDz1q — Page Six (@PageSix) February 3, 2026

Ефектната връхна дреха привлече вниманието с поразителен мотив в нюанси на оранжево, кафяво и наситено червено – ярко отклонение от обичайната неутрална цветова палитра, на която Кейт залага. Принцесата съчета палтото с маслиненозелени широки панталони на Victoria Beckham на стойност 750 долара и кашмирен пуловер с висока яка от N.Peal. Визията беше завършена с обувки на висок ток от Emmy London за 765 долара.

Кейт носеше косата си наполовина вдигната, като подчерта стила си с любимите си обеци с гранат „Spells of Love“ на стойност 125 долара.

Посещението във фабриката се превърна в поредната стъпка от задълбочения интерес на принцесата към текстилното наследство на Великобритания. Директорът на Melin Tregwynt лично я преведе през различните етапи на производствения процес.

Фабриката е специализирана в уелското двойно тъкане – техника, при която два слоя плат се вплитат едновременно на един и същ стан, създавайки обратими и изключително издръжливи текстилни изделия. Интересът на Кейт към тази тема има и личен елемент – нейното семейство има дълбоки корени в текстилната индустрия. Предците ѝ по бащина линия са притежавали базираната в Лийдс компания за вълнени изделия William Lupton & Co.

HRH The Princess of Wales is in … wait for it … WALES! She is celebrating the textile industry by visiting “Melin Tregwynt, a woollen mill weaving traditional Welsh designs in a remote wooded valley on the Pembrokeshire coast.” Catherine is in a vintage Welsh patterned coat.… pic.twitter.com/7SR46loyJj — Royal News Network (@RNN_RoyalNews) February 3, 2026

Посещението в Уелс се случва по-малко от две седмици след като Кейт пътува до Шотландия, където беше облечена в синьо карирано палто по поръчка. В създаването му тя лично е участвала, работейки съвместно с шивача по поръчка Крис Кер и марката Johnstons of Elgin. След обиколката си в Melin Tregwynt, принцесата посети и град Кардиган, където се срещна с екипа на Hiut Denim – семейна компания, която привлече световно внимание, след като Меган Маркъл носи техни дънки по време на първото си официално кралско посещение в Уелс през 2018 година.

През последната година Кейт ясно е поставила текстилното наследство като свой приоритет, като е посетила тъкачни фабрики и производители в Кармартеншър, Съфолк, Кент и графство Тайрон.

Очакванията са и занапред тя да продължи да залага на впечатляващи щампи и символични модни избори.