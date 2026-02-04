Христина Лулчева оглави Окръжна прокуратура-София

Х ристина Лулчева встъпи в длъжност административен ръководител - окръжен прокурор на Окръжна прокуратура-София, съобщиха от държавното обвинение. Актът за встъпване в длъжност бе подписан в присъствие на и.ф. главeн прокурор Борислав Сарафов, на заместник главния прокурор Ваня Стефанова, административния ръководител на Софийската апелативна прокуратура Даниела Попова, нейния заместник Наталия Николова, завеждащ Окръжен следствен отдел Даниела Николова, районни прокурори, колеги.

Христина Лулчева е магистрат с над 21 години юридически стаж, от които повече от 10 години са в органите на съдебната власт. Завършила е висшето си юридическо образование в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“.

Професионалният ѝ път започва в Окръжна прокуратура-Видин, след което продължава в Окръжна прокуратура-София първоначално като прокурор, а впоследствие като заместник-окръжен прокурор. В продължение на години тя изпълнява и функциите на говорител.

В словото си при встъпването в длъжност новоназначеният окръжен прокурор подчерта, че за нея прокуратурата не е просто място на работа, а най-вече общност от професионалисти, които вземат отговорни решения. Тя акцентира върху значението на колегиалността, последователността и екипната работа, необходими в отговор на високите обществени очаквания към прокуратурата.

Лулчева беше избрана единодушно за титуляр на поста с решение на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет от 21 януари тази година.