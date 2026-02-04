България

Дадоха дерогация за внос от Русия на АЕЦ "Козлодуй"

Централата ще може да внесе от Русия продукти от желязо и стомана

4 февруари 2026, 14:58
Дадоха дерогация за внос от Русия на АЕЦ "Козлодуй"
Източник: БГНЕС

М инистерският съвет разреши на днешното си заседание да бъде предоставена дерогация относно ограничителните мерки с оглед на действията на Русия, дестабилизиращи положението в Украйна.

С дерогацията се разрешава АЕЦ „Козлодуй“ да сключи договор за обществена поръчка с избран изпълнител, съгласно приложение към днешното решение. Централата ще може да внесе от Русия продукти от желязо и стомана, необходими за изпълнение на договора, изброени също в приложения към днешното решение.

Одобриха закупуването на резервни части за АЕЦ "Козлодуй" от Русия

Основен приоритет при експлоатацията на АЕЦ „Козлодуй“ е поддържането на най-високо равнище на техническа и ядрена безопасност, радиационна защита, безопасни и здравословни условия на труд, както и опазването на околната среда. Гарант за ядрената безопасност и безаварийното електропроизводство са регулярните доставки на елементи и части от проектанти, конструктори и производители на монтираното в централата оборудване. Тъй като голяма част от системите и оборудването в централата са с руски произход, някои от договорите за доставки на стоки, свързани с надеждната и безопасна експлоатация на блокове 5 и 6 на АЕЦ „Козлодуй“, са сключени или се налага да бъдат сключени с руски изпълнители.

България чака от Русия части за АЕЦ "Козлодуй"

АЕЦ „Козлодуй“ е единствената атомна централа в България и е най-големият производител на електрическа енергия в страната. Тя осигурява повече от една трета от националното годишно производство на електроенергия. Това, заедно с високата експлоатационна безопасност и надеждните доставки на електроенергия, определя нейната роля като ключов фактор за стабилността на националната електроенергийна система и за енергийната сигурност на страната.

Източник: БТА    
Дерогация АЕЦ Козлодуй Руски доставки
Последвайте ни
Дадоха дерогация за внос от Русия на АЕЦ

Дадоха дерогация за внос от Русия на АЕЦ "Козлодуй"

Видеа от скрита камера в гинекологичен кабинет са качени в платени сайтове

Видеа от скрита камера в гинекологичен кабинет са качени в платени сайтове

Паркирана кола потегли сама, прекоси булевард и се заби в оградата на къща

Паркирана кола потегли сама, прекоси булевард и се заби в оградата на къща

Последните минути на съпрузи, екзекутирани от дронове в Украйна

Последните минути на съпрузи, екзекутирани от дронове в Украйна

Всеки пети взима ниска заплата

Всеки пети взима ниска заплата

pariteni.bg
Как да пътувате с котка: 14 съвета и трикове, които да приложите

Как да пътувате с котка: 14 съвета и трикове, които да приложите

dogsandcats.bg
Земетресение с магнитуд 3 край Бургас
Ексклузивно

Земетресение с магнитуд 3 край Бургас

Преди 3 дни
Тайландец се прибра у дома две седмици след погребението му
Ексклузивно

Тайландец се прибра у дома две седмици след погребението му

Преди 3 дни
Откриха ново огнище на африканска чума по свинете в Румъния
Ексклузивно

Откриха ново огнище на африканска чума по свинете в Румъния

Преди 3 дни
Португалия се готви за нови порои, близо 200 000 души все още са без ток
Ексклузивно

Португалия се готви за нови порои, близо 200 000 души все още са без ток

Преди 3 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

<p>Тръмп: Путин спази думата си</p>

Тръмп: Путин спази думата си за пауза в бомбардировките над Украйна

Свят Преди 18 минути

Президентът на САЩ настоява, че Кремъл е изпълнил обещанието си за едноседмично спиране на атаките срещу украински градове

Христина Лулчева оглави Окръжна прокуратура-София

Христина Лулчева оглави Окръжна прокуратура-София

България Преди 25 минути

Актът за встъпване в длъжност бе подписан в присъствие на и.ф. главeн прокурор Борислав Сарафов

Разкриха голяма фабрика за незаконно производство на цигари край Перник

Разкриха голяма фабрика за незаконно производство на цигари край Перник

България Преди 1 час

В съвместната спецакция са участвали Прокуратурата, ДАНС, МВР и Агенция „Митници“ и международни партньори

Последният ядрен договор между САЩ и Русия изтича

Последният ядрен договор между САЩ и Русия изтича

Свят Преди 1 час

Договорът New START, който ограничава стратегическите ядрени оръжия, изтича тази седмица

.

Всеки пети взима ниска заплата

България Преди 1 час

Синдикати настояват за законови права на постоянни договори и работа на пълен работен ден

От 1 март Североизточна България може да остане без спешна помощ за деца

От 1 март Североизточна България може да остане без спешна помощ за деца

България Преди 1 час

Заради масови оставки детската хирургия във Варна е пред закриване

Колко близо са Русия и Украйна до мирно споразумение?

Колко близо са Русия и Украйна до мирно споразумение?

Свят Преди 1 час

Москва и Киев охладиха очакванията, омаловажавайки перспективите за незабавен пробив

<p>Един резервоар, 64 000 стадиона и 40 години бензин: венецуелският петрол в числа</p>

Как изглеждат 303 милиарда барела венесуелски петрол?

Свят Преди 1 час

Визуализираме мащаба на най-големите петролни резерви в света, оценявани на трилиони долари и сега контролирани от САЩ

Скарлет Йохансон въвлечена в съдебния спор между Блейк Лайвли и Джъстин Балдони

Скарлет Йохансон въвлечена в съдебния спор между Блейк Лайвли и Джъстин Балдони

Любопитно Преди 1 час

Аудиозапис въвлече Скарлет Йохансон в съдебния спор между Блейк Лайвли и Джъстин Балдони, след като продуцент сравнява работата си с Йохансон и Лайвли в контекста на делото за филма „Никога повече“

,

Какви са прогнозите на перуанските шамани за 2026 г.?

Любопитно Преди 2 часа

Церемонията се провежда на плажа Ла Херадура в Лима. Шаманите се събират край морето, за да поискат „добра енергия“ за новата година

<p>ИТН: Служебният премиер не бива да е&nbsp;партийно оцветен, такива са Гюров и Главчев</p>

ИТН: Служебният премиер не бива да е партийно оцветен, такива са Гюров и Главчев

България Преди 2 часа

"От останалите трима е Ваша отговорност кого ще изберете", заяви Тошко Йорданов пред президента Илияна Йотова

Vivacom стартира Job Lab - нова програма за развитие на меки и дигитални умения сред ученици в цялата страна

Vivacom стартира Job Lab - нова програма за развитие на меки и дигитални умения сред ученици в цялата страна

Любопитно Преди 2 часа

Пилотното издание на инициативата ще обхване четири български града до края на месец май

Първият биометричен AI робот в света се усмихва и кима

Първият биометричен AI робот в света се усмихва и кима

Свят Преди 2 часа

Роботът Моя беше представен в Шанхай от роботизираната компания DroidUp

Кейт Мидълтън и скритият смисъл зад впечатляващото ѝ уелско палто

Кейт Мидълтън и скритият смисъл зад впечатляващото ѝ уелско палто

Любопитно Преди 2 часа

Кейт Мидълтън впечатли с ефектно уелско палто със символично значение по време на визита в историческа фабрика в Пембрукшир, подчертавайки личната си връзка с текстилното наследство и традициите на Великобритания

Sofia Art Fair 2026 засилва международния си фокус с творчески директор от глобалната арт сцена

Sofia Art Fair 2026 засилва международния си фокус с творчески директор от глобалната арт сцена

Любопитно Преди 2 часа

Международни и български галерии и арт колективи вече кандидатстват за участие в предстоящия форум

<p>Китай представя AI полицейски робот</p>

Китай използва AI роботи за управление на трафика и пешеходното движение

Свят Преди 2 часа

В градовете, включително в Ханджоу, вече има автономни роботизирани полицейски служители

Всичко от днес

От мрежата

Дехидратация при котки

dogsandcats.bg

10 дружелюбни породи кучета, които се радват на всеки

dogsandcats.bg
1

Украинските мечки в белица заспаха

sinoptik.bg
1

Предстои снежен уикенд

sinoptik.bg

Джони Деп е неузнаваем на снимачната площадка на новия си филм!

Edna.bg

Илиана Коджабашева показа бременно коремче за първи път

Edna.bg

Кристиян Добрев: Левски избра по-евтиния вариант и този с по-малко голове

Gong.bg

Лудогорец излезе с кошмарни разкрития - Текпетей получил смъртни заплахи, "орлите" взимат мерки

Gong.bg

ИТН пред държавния глава: Служебният премиер не бива да е политическа фигура, каквито са Гюров и Главчев

Nova.bg

"БСП-Обединена левица" към Йотова: Осъзнаваме трудната ситуация, в която сте поставени, отговорност трябва да понесе и НС

Nova.bg