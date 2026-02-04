Свят

САЩ приеха искането на Иран: Преговорите ще са в Оман, не в Истанбул

Продължават дискусиите дали други страни от региона ще се присъединят към срещата

4 февруари 2026, 07:32
САЩ са приели искането на Иран преговорите между двете страни да се преместят от Истанбул в Оман, съобщи "Аксиос", предаде Ройтерс.

Президентът на Иран одобри продължаването на преговорите със САЩ

Също така Техеран иска преговорите да бъдат в двустранен формат, само със САЩ, а  не с няколко арабски и мюсюлмански държави, които да присъстват като наблюдатели.

Източник, запознат със ситуацията, каза, че това е така, защото иранците искат да ограничат преговорите до ядрени въпроси и да не обсъждат неща като ракети и прокси групи, които са приоритети за други страни в региона.

Иран и САЩ сядат на масата за преговори в петък

Арабски източник съобщи пред "Аксиос", че се очаква преговорите да се проведат в Оман в петък, като администрацията на президента Доналд Тръмп се е съгласила с иранското искане

Той заяви, че продължават дискусиите дали други страни от региона ще се присъединят към преговорите в Оман.

Белият дом отказа коментар, посочва "Аксиос".

Източник: БТА, Пламен Йотински    
САЩ Иран преговори Оман
