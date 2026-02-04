Любопитно

Какви са прогнозите на перуанските шамани за 2026 г.?

Церемонията се провежда на плажа Ла Херадура в Лима. Шаманите се събират край морето, за да поискат „добра енергия“ за новата година

4 февруари 2026, 13:08
Какви са прогнозите на перуанските шамани за 2026 г.?
Р азходете се по крайбрежието на Лима в края на декември и може да забележите сцена, която е едновременно театър и молитва. Ярки андски пончота. Тамян, виещ се във въздуха. Одеяла, положени върху пясъка, поръсени с цветни листенца и листа от кока. И, отпред и отстрани, огромни снимки на най-влиятелните хора в света. Помислете за Тръмп, Путин и китайския президент Си Дзинпин, между другото.

Това е годишното събиране на шамани в Перу в края на годината, където лечители и духовни практикуващи споделят прогнози за предстоящата година. Някои от най-големите прогнози, които привлякоха вниманието. Сериозен здравен проблем за Доналд Тръмп, сътресения във Венецуела, надежди (отново) за мир в Украйна и познато перуанско политическо име, за което се твърди, че най-накрая ще спечели най-високия пост у дома.

Ритуалът: как се правят предсказанията

Церемонията се провежда на плажа Ла Херадура в Лима. Шаманите се събират край морето, за да поискат „добра енергия“ за новата година. Не само за Перу, но и за целия свят. Голям акцент е върху визуалните елементи, като по време на церемонията се използват предмети като цветни листенца, листа от кока и дори мечове. Песнопения и музика, изпълнявани на традиционни инструменти, оживяват събитието. В много отношения то е подобно на цветните церемонии, водени от шамани, които ще видите в Мачу Пикчу, почитащи божества като Пачамама (Майката Земя) и Инти (богът на Слънцето на инките).

Освежителните напитки играят важна роля. В менюто? Халюциногенни растителни смеси, включително психоактивна напитка, наречена аяхуаска, и кактусът Сан Педро. Смята се, че и двете помагат на шаманите да получат видения за това, което предстои.

Прогнозите на Хуан де Диос Гарсия за 2026 г.: болест, изгнание и избори

Един от най-известните гласове тази година беше шаманът Хуан де Диос Гарсия. Неговата прогноза за сериозно заболяване на американския президент Доналд Тръмп през 2026 г. Това не е първият път, когато прогноза на Тръмп попада в заглавията, като писателят от 19-ти век Ингерсол Локууд наскоро се появи отново, след като детективи в социалните медии се хвърлиха върху набор от пророчества, скрити в неговите странни, отдавна забравени детски книги.

Гарсия също така се насочи към венецуелския лидер Николас Мадуро, предричайки неговото поражение и изгнание. По-конкретно, че Мадуро ще избяга и ще избегне залавянето.

Оказва се, че това предсказание не е оцеляло точно след съприкосновение с реалността. Мадуро изобщо не е избягал в изгнание. Той е заловен в Каракас на 3 януари 2026 г. по време на операция на САЩ и е отведен в Съединените щати, за да бъде изправен пред обвинения в Ню Йорк. Това е бил сеизмичен политически момент, меко казано.

Относно Украйна, Гарсия прогнозира, че конфликтът с Русия ще приключи с издигането на „знамето на мира“ . По-близо до дома, Гарсия каза, че предвижда Кейко Фухимори (дъщеря на бившия перуански президент Алберто Фухимори) да спечели президентските избори в Перу през 2026 г. след три неуспешни опита.

Други шамани на събирането говориха за продължаващите големи конфликти, призоваха за мир в Близкия изток и предупредиха за природни бедствия като земетресения и климатични смущения.

Смесени резултати: кога са били прави (и кога грешат)?

Тук нещата стават интересни, защото репутацията на шаманите се основава на неравномерни резултати. Често цитиран явен хит е тяхното предсказание, направено през декември 2023 г., че бившият перуански президент Алберто Фухимори ще умре до една година. Той почина от рак през септември 2024 г.

Но пропуските също са част от историята, както се вижда от прогнозата на Гарсия за Мадуро. В предходна година групата предупреди за „ядрена война“ между Израел и Газа. Това не се случи, като вместо това беше съобщено за прекратяване на огъня. А след това е и Украйна. Шаманите са предсказвали мир там и преди, а страната все още чака.

Какво следва за шаманите?

И така, трябва ли да третираме предсказанията за 2026 г. като пророчество, изпълнение или нещо средно? Вероятно и трите. Тези ритуали се намират в човешкото пространство, където страхът и надеждата се сблъскват. Това е модел, върху който други известни гадатели като Нострадамус и Баба Ванга са склонни да играят. Защо работи толкова добре? Защото хората имат почти упорита нужда да налагат ред на хаоса. Да погледнат един непредсказуем свят и да се опитат да го осмислят с истории, символи и малко церемония. Гадателите правят точно това.

Понякога са прави. Друг път грешат. В крайна сметка, това няма значение. Ето защо, с настъпването на декември, хората ще продължат да гледат как перуанските шамани подреждат цветята и листата от кока и дават имена на това, което според тях чака зад ъгъла.

Източник: Sky History    
