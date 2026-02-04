Свят

Цена на успеха в Южна Корея: 40 часа седмично учене от детската градина

Натискът за влизане в елитен университет започва от 4-годишна възраст, което влияе на психиката на децата

4 февруари 2026, 12:03
Цена на успеха в Южна Корея: 40 часа седмично учене от детската градина
Източник: iStock

Ж ивотът на хиляди южнокорейски деца е погълнат от 40 часа седмично извънкласно образование в частни "хагвони", а натискът за влизане в елитен университет започва на 4-годишна възраст, предаде The New York Times.

Години наред животът на Ли Кьонг Мин се въртеше около това да превозва двете си дъщери от училище до частни школи и обратно вкъщи. Това беше рутина, следвана от почти всеки друг родител, когото познаваше, всички споделящи една и съща цел: да се уверят, че децата им ще влязат в най-добрите университети в Южна Корея. Решаващият елемент беше изборът им на хагвони (hagwons) – частни школи, където учениците посещават извънкласни часове по математика, корейски и английски, за да се подготвят за печално известния силно конкурентен приемен изпит за колеж в страната.

Ли, бивш рекламен специалист, и съпругът ѝ, който работи във финансовия сектор, бяха записали децата си в най-добрите школи, които можаха да намерят. Седем дни в седмицата тя ги чакаше до късно през нощта в кафенета, препълнени с други родители, правещи същото. Понякога виждаше малки деца с толкова натоварени графици, че жонглираха с домашни и вечеря в тези кафенета, преди да побързат към следващия си курс.

Извънкласното образование, което се разшири наред с търсенето на висшисти през 90-те години, сега е всеобхватно в Южна Корея. То е и в центъра на дългогодишни дебати относно последиците от неограничената академична конкуренция. Много родители се чудят какви алтернативи, ако изобщо има такива, съществуват.

Когато дъщерите на Ли я попитали защо трябва да прекарват толкова много време в учене извън училище, тя им казала, че е необходимо, защото академичните постижения са равни на възможности, което означава щастлив живот. Но вярата ѝ в тази идея започнала да се разклаща, когато най-голямата ѝ дъщеря, тогава на около 8 години, попитала: „Мамо, ти лош ученик ли беше?“

„Осъзнах, че тя ме вижда като нещастна“, каза Ли, на 46 години. „Почувствах се сякаш ме удариха по главата.“

Сега тя се чудеше: Каква визия за живот и щастие представя на дъщерите си? Това е въпрос, който все повече родители в Южна Корея си задават.

Осемдесет процента от учениците в Южна Корея сега получават някаква форма на частно извънкласно образование, според правителствени данни. Докато населението в училищна възраст намалява от десетилетия, този пазар нарасна до рекордните 20,3 милиарда долара през 2024 г.

Децата постъпват в частни школи на все по-малка възраст. В някои райони на Сеул, столицата, деца на 4 години полагат приемни изпити за предучилищни заведения с преподаване на английски език. Други влизат в програми за подготовка за медицински факултети още в началното училище.

Дори в страна, отдавна свикнала с интензивна академична конкуренция, тези развития предизвикаха тревога. Комисията по правата на човека в Южна Корея заяви, че подлагането на предучилищни деца на такива важни тестове е нарушение на техните права. Законодателите, обвинявайки хагвоните за кризата с психичното здраве сред подрастващите, обещаха да се намесят. Но системата, която ги е създала, както ще открие Ли, не е толкова лесна за промяна.

„Тестове за ниво“

За Ли, включването на децата ѝ в тежкия режим на образованието в хагвон беше свързано с противоречиви чувства. Тя и съпругът ѝ са завършили средни по ранг университети. Част от нея искала дъщерите им да получат обогатяващо хуманитарно образование и да не бъдат обвързани с университетската надпревара. Друга част искала те да бъдат сред победителите.

И така, през 2013 г. тя записа момичетата си, тогава на около 4 и 5 години, в предучилищно заведение с преподаване на английски език. Тя отказа да даде конкретни данни за децата си, като имената им, от съображения за поверителност.

Но тя каза, че са посещавали множество хагвони в Деачи, богат квартал в района Гангнам на Сеул, считан за лидер в образователните постижения в страната. Деачи е дом на 1200 хагвона.

Около тях са другите атрибути на техния свръхоптимизиран път към академичен успех: „кафенета за учене“, които конфискуват телефоните на учениците, за да насърчат концентрацията, и клиники за традиционна медицина, които рекламират лечения за стимулиране на мозъчната дейност. Има дори звукоизолирани помещения на улицата, наречени „Зони за терапия“, където стресирани ученици могат да учат – или да крещят.

Ли е израснала в Деачи и е била добре запозната с репутацията му. Въпреки това тя е била поразена от безкрайния цикъл на тестове, който очаквал дъщерите ѝ.

Най-важни били „тестовете за ниво“ или приемните изпити, провеждани от хагвони за деца още на 4-годишна възраст. Някои, като тези, полагани от третокласници за влизане в най-престижния хагвон по математика в Деачи, са толкова конкурентни, че родителите често изпращат децата си в друг хагвон, за да се подготвят за него.

„Казва се, че ако искате да изпратите детето си в медицинско училище, трябва да го накарате да премине шест пъти целия учебен план по математика до гимназиално ниво“, каза Ли. Най-голямата ѝ дъщеря е положила теста, но не е успяла да се класира.

40 часа след училище

Наскоро властите призоваха хагвоните да се въздържат от такива конкурентни приеми за малки деца.

Но малко се е променило. Тревогата продължава да витае около приемния изпит за колеж, Сунюнг – тест на живот и смърт, чийто обхват и трудност далеч надхвърлят стандартните училищни учебни програми.

„Днешните ученици по същество жонглират с две отделни натоварвания: училищните си оценки и подготовката за Сунюнг“, каза Гу Бон-чанг, бивш учител в хагвон, а сега директор в организацията с нестопанска цел „Свят без притеснения за сенчестото образование“.

Един учител от водеща франчайз верига английски хагвони изчисли, че неговите ученици от началното училище прекарват поне 40 часа седмично само в извънкласни занимания.

Бил е поразен от едно есе, което наскоро е оценил. Шестгодишно дете, каза той, е написало за страха си, че цялото му семейство ще бъде нещастно, ако то не се отличи академично.

Родителите също все повече се борят с последиците от системата.

Парк Еуна, майка на три деца, разказа, че е осъзнала ситуацията преди няколко години, когато съученичка на най-голямата ѝ дъщеря, която тогава била в началното училище, е отнела живота си.

Парк си спомни съученичката като умно и харизматично дете, което обичало да танцува, но не било особено силно в ученето. Тя се е опитвала да влезе в елитния хагвон по математика в Деачи, но не е успяла.

Този епизод я накара да преосмисли приоритетите на децата си.

„Ако в крайна сметка решат, че не искат да ходят в колеж, аз съм съгласна с това“, каза тя.

Лоши по математика

Питър На, психиатър от Йейлския университет е обезпокоен от нарастването на симптомите на депресия при южнокорейски деца под 10 години, както е видно от правителствени данни.

„Депресия под 10-годишна възраст не е нещо често срещано“, каза той. „Не мисля, че е изолирана от случващото се в частния сектор“, каза той, визирайки хагвоните.

Тъй като дъщерите на Ли наближаваха края на средното училище, собствените ѝ притеснения нарастваха, защото най-голямата ѝ дъщеря, чиито дарби бяха в думите, но не и в числата, се затрудняваше.

„В южнокорейската образователна система, ако не си добър по математика, те възприемат като идиот“, каза Ли. „Фокусът винаги е върху това, в което не си добър“, добави тя.

От страх за самочувствието на момичетата си, тя и съпругът ѝ ги изтеглиха от множеството им хагвони през 2024 г.

Самата Ли също промени кариерата си. Сега квалифициран психолог, тя работи като терапевт близо до Деачи.

Много от нейните клиенти са майки от същия конкурентен образователен модел, с деца, съобщаващи за симптоми на депресия. Но майките, каза тя, не са по-малко нещастни.

В Южна Корея майките са основно отговорни за образованието на децата си, каза Ли. Много жени се оказват в тази роля, след като откриват, че кариерата им фактически е приключила след раждането на деца.

Очаква се те да бъдат тези, които държат юздите, често с бащите, наблюдаващи от разстояние. Много от брачните конфликти, които Ли вижда, произтичат от това напрежение, каза тя, тъй като бащите на недобре представящи се ученици поставят под въпрос защо парите им не дават резултати, докато майките изпадат в постоянно състояние на тревожност.

Предпазен клапан

Корените на подобна нарастваща конкуренция се простират много по-дълбоко от просто амбициозни родители.

Южна Корея има една от най-високите нива – 76 процента – на записване в колеж в света. Но икономическите несигурности, които първоначално стимулираха това масово преследване, все още продължават: слаба национална пенсионна система, недостиг на висококачествени работни места, ограничена възможност за издигане и голяма разлика в доходите.

„В Южна Корея няма втори шансове“, каза Су-йонг Бюн, професор в Пен Стейт Университет, който изучава индустрията на хагвоните. „Не само къде ще отидете в колеж, но и първата работа, която ще получите след това – всичко това има огромно влияние върху вашата мобилност като възрастен.“

Арим Со, 39-годишна майка в Сеул, каза, че постоянно се колебае между тревога и вина към 11-годишната си дъщеря, която наскоро я попитала защо пътят ѝ винаги изглежда предопределен.

„Но винаги осъзнавам, че просто няма друга алтернатива в Южна Корея“, каза Со.

Тези, които могат да си го позволят, имат друг вариант - напускане на страната. Това беше пътят, по който в крайна сметка поеха Ли, записвайки дъщерите си в частен пансион в Съединените щати през 2024 г.

Тя беше натъжена, осъзнавайки, че това е привилегия, която малко други имат. „Чувствам, че вече нямам право да говоря за проблемите на тази система“, каза тя.

Сега дъщерите ѝ процъфтяват в новото си училище. Най-голямата ѝ дъщеря вече не се смята за изоставаща по математика.

„Отидете в САЩ, след като сте учили математика в Деачи до нивото на осми клас или нещо подобно“, каза тя. „Хората ще ви наричат гений.“

 

Източник: The New York Times    
Хагвони Образование в Южна Корея Академична конкуренция Приемни изпити за университет Частно образование Натиск върху родителите Психично здраве на децата Стрес при учениците Пазар на частното образование Бъдещи възможности
Последвайте ни

По темата

Йотова: Работим за това изборите да са на първата дата след Великден

Йотова: Работим за това изборите да са на първата дата след Великден

Видеа от скрита камера в гинекологичен кабинет са качени в платени сайтове

Видеа от скрита камера в гинекологичен кабинет са качени в платени сайтове

Как изглеждат 303 милиарда барела венесуелски петрол?

Как изглеждат 303 милиарда барела венесуелски петрол?

Последните минути на съпрузи, екзекутирани от дронове в Украйна

Последните минути на съпрузи, екзекутирани от дронове в Украйна

Hype Software: Дигиталният двигател на ресторантьорския бранш

Hype Software: Дигиталният двигател на ресторантьорския бранш

biss.bg
Hyundai ще направи още N модели, но само където има смисъл

Hyundai ще направи още N модели, но само където има смисъл

carmarket.bg
Земетресение с магнитуд 3 край Бургас
Ексклузивно

Земетресение с магнитуд 3 край Бургас

Преди 3 дни
Тайландец се прибра у дома две седмици след погребението му
Ексклузивно

Тайландец се прибра у дома две седмици след погребението му

Преди 3 дни
Откриха ново огнище на африканска чума по свинете в Румъния
Ексклузивно

Откриха ново огнище на африканска чума по свинете в Румъния

Преди 3 дни
Португалия се готви за нови порои, близо 200 000 души все още са без ток
Ексклузивно

Португалия се готви за нови порои, близо 200 000 души все още са без ток

Преди 3 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Колко близо са Русия и Украйна до мирно споразумение?

Колко близо са Русия и Украйна до мирно споразумение?

Свят Преди 14 минути

Москва и Киев охладиха очакванията, омаловажавайки перспективите за незабавен пробив

Скарлет Йохансон въвлечена в съдебния спор между Блейк Лайвли и Джъстин Балдони

Скарлет Йохансон въвлечена в съдебния спор между Блейк Лайвли и Джъстин Балдони

Любопитно Преди 28 минути

Аудиозапис въвлече Скарлет Йохансон в съдебния спор между Блейк Лайвли и Джъстин Балдони, след като продуцент сравнява работата си с Йохансон и Лайвли в контекста на делото за филма „Никога повече“

Vivacom стартира Job Lab - нова програма за развитие на меки и дигитални умения сред ученици в цялата страна

Vivacom стартира Job Lab - нова програма за развитие на меки и дигитални умения сред ученици в цялата страна

Любопитно Преди 55 минути

Пилотното издание на инициативата ще обхване четири български града до края на месец май

Първият биометричен AI робот в света се усмихва и кима

Първият биометричен AI робот в света се усмихва и кима

Свят Преди 1 час

Роботът Моя беше представен в Шанхай от роботизираната компания DroidUp

Кейт Мидълтън и скритият смисъл зад впечатляващото ѝ уелско палто

Кейт Мидълтън и скритият смисъл зад впечатляващото ѝ уелско палто

Любопитно Преди 1 час

Кейт Мидълтън впечатли с ефектно уелско палто със символично значение по време на визита в историческа фабрика в Пембрукшир, подчертавайки личната си връзка с текстилното наследство и традициите на Великобритания

Sofia Art Fair 2026 засилва международния си фокус с творчески директор от глобалната арт сцена

Sofia Art Fair 2026 засилва международния си фокус с творчески директор от глобалната арт сцена

Любопитно Преди 1 час

Международни и български галерии и арт колективи вече кандидатстват за участие в предстоящия форум

<p>Китай представя AI полицейски робот</p>

Китай използва AI роботи за управление на трафика и пешеходното движение

Свят Преди 1 час

В градовете, включително в Ханджоу, вече има автономни роботизирани полицейски служители

<p>Не слагайте тези храни във вашия еър фрайър</p>

Не слагайте тези храни във вашия еър фрайър

Любопитно Преди 1 час

Фритюрниците с горещ въздух, т. нар. еър фрайъри, остават едни от най-популярните кухненски уреди от няколко години

<p>Започват извънредни проверки на двойните сметки за ток</p>

Започват извънредни проверки на двойните сметки за ток

България Преди 1 час

Енергийният министър Жечо Станков увери, че ще обърнат внимание на всяка индивидуална жалба

,

СО затваря два буферни паркинга на метрото и ги прави платени

България Преди 1 час

Столичната община прекратява установена схема за злоупотреби с функцията „Паркирай и пътувай“ на два буферни паркинга

Снимката е илюстративна

FT: Руски апарати са шпионирали европейски спътници в орбита

Свят Преди 2 часа

„И двата спътника са заподозрени в „радиоелектронно разузнаване“, заяви генерал-майор Михаел Траут, началник на космическото командване на германските въоръжени сили

<p>Пет пъти, когато Зимните олимпийски игри станаха крайно политически</p>

Зимните олимпийски игри - свидетели на нашествия, ядрени кризи и пропаганда

Свят Преди 2 часа

Нашествия, ядрени кризи и нацистка пропаганда - Игрите са виждали всичко

<p>БСП-ОЛ: Тези, които промениха Конституцията, от вчера си посипват главата с пепел</p>

„БСП – Обединена левица“ предлага НС да разгледа бюджета за 2026 г.

България Преди 2 часа

Консултациите за избора на служебен премиер с парламентарно представените партии продължават

Доналд Тръмп

Нов сблъсък между Тръмп и журналист: „Ти си най-лошият репортер“

Свят Преди 2 часа

Президентът на САЩ Доналд Тръмп разкритикува репортерът от Си Ен Ен (CNN) Кейтлан Колинс, че „не се усмихва достатъчно“

Кола блъсна 14-годишно дете на пешеходна пътека в Дупница

Кола блъсна 14-годишно дете на пешеходна пътека в Дупница

България Преди 2 часа

То е настанено за лечение в болница със счупен гръден прешлен

Пазете се! Нелегални пептиди за отслабване от Китай заляха онлайн пазара

Пазете се! Нелегални пептиди за отслабване от Китай заляха онлайн пазара

България Преди 2 часа

Продавачите признават, че нямат легализация за свободна продажба

Всичко от днес

От мрежата

6 знака, че на кучето ви му е студено

dogsandcats.bg

Дехидратация при котки

dogsandcats.bg
1

Украинските мечки в белица заспаха

sinoptik.bg
1

Предстои снежен уикенд

sinoptik.bg

Илиана Коджабашева показа бременно коремче за първи път

Edna.bg

7 навика, които тайно съсипват кафемашината

Edna.bg

Сравниха Зидан с Айфеловата кула

Gong.bg

Вратар на Етър мина под ножа

Gong.bg

ИТН пред държавния глава: Служебният премиер не бива да е политическа фигура, каквито са Гюров и Главчев

Nova.bg

"БСП-Обединена левица" към Йотова: Осъзнаваме трудната ситуация, в която сте поставени, отговорност трябва да понесе и НС

Nova.bg