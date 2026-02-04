Свят

Първият биометричен AI робот в света се усмихва и кима

Роботът Моя беше представен в Шанхай от роботизираната компания DroidUp

4 февруари 2026, 12:39
Първият биометричен AI робот в света се усмихва и кима
Източник: iStock

Х уманоиден робот, който ходи, поддържа очен контакт и показва фини мимики, привлече внимание в китайските социални медии. Роботът, на име Моя, беше представен в Шанхай от роботизираната компания DroidUp, която го описва като първия в света напълно биомиметичен интелигентен робот, предаде Interesting Engineering

Моя е създаден около идеята за въплътен изкуствен интелект – системи, които могат да възприемат, разсъждават и действат във физическия свят, вместо да оперират чисто в дигитални среди.

Във видеокадри, споделени от South China Morning Post (SCMP), хуманоидът е забелязан да се усмихва, кима, осъществява очен контакт и ходи с походка, която силно наподобява човешко движение. Компанията твърди, че Моя може да възпроизвежда човешки микроизражения – функция, която го поставя сред най-човекоподобните роботи, които в момента се разработват.

С височина 1,65 метра и тегло около 32 килограма, Моя е проектиран с пропорции, близки до тези на възрастен човек. DroidUp също така заявява, че роботът поддържа телесна температура между 32 и 36 градуса по Целзий – детайл, предназначен да засили реалистичното му присъствие по време на взаимодействие. Компанията съобщава, че стойката на Моя при ходене е с 92 процента точност, подчертавайки фокуса си върху стабилното, естествено движение.

Дизайн, технология и обществена реакция

Външният вид и поведението на Моя предизвикаха смесени реакции онлайн, особено сред китайските потребители на социални медии. Според Люелин Чонг от SCMP, някои зрители изразиха възхищение от реализма му, докато други описаха движението на робота като обезпокоително.

Разработката на Моя надгражда предишната работа на DroidUp в областта на хуманоидната роботика, въпреки че компанията е разкрила ограничено количество технически детайли за платформата, залегнала в основата на робота. Според уебсайта RoboHorizon, Моя е изграден върху шаси „Уокър 3“. DroidUp не е наименувала или детайлизирала официално тази платформа в собствените си разкрития.

Използването на термина „Уокър 3“ може да предизвика объркване, тъй като „Уокър“ обикновено се свързва с хуманоидни роботи, разработени от по-утвърдената фирма UBTECH. Въпреки това, нито DroidUp, нито UBTECH са посочили потвърдена връзка между техните платформи.

RoboHorizon също така съобщава, че Моя разполага с модулен дизайн, позволяващ външният му вид да бъде персонализиран, без да се променя основната механична структура.

Предназначение и позициониране на пазара

Дебютът на робота идва във време, когато развитието на хуманоидите се разклонява в множество посоки по света. Някои компании умишлено проектират роботи с карикатурни или стилизирани външни видове, за да се избегне сравнение с хора, докато други наблягат на ясно механични форми, подходящи за промишлена работа. По-малка група, включително DroidUp, продължава да преследва силно реалистични дизайни.

DroidUp не представя Моя единствено като домашен робот. Според SCMP, компанията предвижда хуманоидът да се използва в здравеопазването, образованието и други търговски среди, където взаимодействието между човек и робот играе централна роля.

Моя се очаква да навлезе на пазара до края на 2026 г., със съобщавана начална цена от около 1,2 милиона японски йени, според данни, цитирани във видеото на SCMP. Окончателните цени и подробности за наличността все още не са официално обявени.

Източник: Interesting Engineering     
Робот Моя Хуманоиден робот DroidUp Биомиметичен ИИ Реалистични мимики Зловеща долина Въплътен ИИ Китайски робот Социални мрежи Приложения в здравеопазването
