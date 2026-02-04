Любопитно

Sofia Art Fair 2026 засилва международния си фокус с творчески директор от глобалната арт сцена

Международни и български галерии и арт колективи вече кандидатстват за участие в предстоящия форум

4 февруари 2026, 12:35
Sofia Art Fair 2026 засилва международния си фокус с творчески директор от глобалната арт сцена
Източник: Sofia Art Fair

Sofia Art Fair 2026 ще се проведе от 8 до 11 октомври 2026 г. за трета поредна година в пространствата на форум „Джон Атанасов“ в София Тех парк и отново ще превърне София в международна сцена на съвременното изкуство.

След два изключително успешни сезона, екипът на Sofia Art Fair вече стартира активната подготовка на третото си издание. И през 2006 г. Sofia Art Fair ще продължи да е отворен към широката публика и да показва актуалните тенденции в съвременното изкуство, но и ще засили международно присъствие на изложението чрез привличането на творчески директор в екипа си в лицето на Стефан Стоянов - едно от разпознаваемите имена в глобалната арт сцена.

„И през 2026 г. ще продължи активната ни работа за утвърждаването на Sofia Art Fair като едно от значимите арт събития на международната културна карта. По време на миналогодишното издание силният интерес от чуждестранни участници и нарастващият поток от международни посетители показаха, че вървим в правилната посока. Sofia Art Fair 2026 ще помогне още повече за това, тъй като привлякохме като част от екипа си международния арт дилър Стефан Стоянов, който има сериозна репутация и дългогодишен опит в работата с водещи художници и институции. Той е работил с музеи и колекционери в САЩ, Европа и Азия, участвал е в международни арт изложения и биеналета по света, а през последните няколко години изпълняваше длъжността на стратегически съветник на изложението Vienna Contemporary. Стефан е познат със своя усет към новите тенденции, вниманието към иновативни практики и способността да открива и развива таланти. Неговият опит и международни контакти ще бъдат ключови за привличането на още по-широк кръг международни колекционери и професионалисти към Sofia Art Fair 2026“, каза Суни Данаджъ, основател на Фондация „София диша“ и организатор на единственото международно изложение за съвременно изкуство у нас - Sofia Art Fair.

Sofia Art Fair вече обяви отворена покана за подаване на кандидатури за участие в тазгодишното арт изложение. Международните и български галерии и арт колективи могат да изпращат своите заявления в срок до 31.03.2026 г. Всички детайли за условията и критериите за участие са публикувани на сайта на изложението и в социалните канали на Sofia Art Fair 2026.

По време на изложението през октомври 2025 г. над 3500 бяха посетителите, участваха 27 галерии и повече от 80 творци от 14 държави – България, Франция, Нидерландия, Унгария, Италия, Австрия, Испания, Чехия, Румъния, Грузия,

Азербайджан, Латвия, САЩ и Великобритания. Sofia Art Fair 2025 се утвърди и като икономически двигател за местния и регионалния арт пазар. Участващите галерии отчетоха средно по четири продажби всяка, с обща стойност над 150 000 евро.

В третото си издание Sofia Art Fair има амбицията да продължи своите културно-образователни програми SAF Talks с цел изграждане на устойчива, заинтересована и информирана публика, отворена към съвременното изкуство. Следвайки мисията да бъде двигател на творческата екосистема, Sofia Art Fair 2026 ще предложи засилена програма, насочена към колекционерите, за да стимулира развитието на локалния пазар на съвременно изкуство и да подпомогне създаването на връзки с международни арт дилъри.

Екипът на Sofia Art Fair изказва своята благодарност към всички партньори, институции, участници, доброволци, колекционери и посетители, които направиха възможни първите две издания и поставиха основите на едно от най-значимите арт събития в региона.

София Арт Феър 2026 Съвременно изкуство Международно арт събитие Стефан Стоянов София Тех Парк Октомври 2026 Арт галерии Арт колекционери SAF Разговори Трето издание
Последвайте ни
Йотова: Работим за това изборите да са на първата дата след Великден

Йотова: Работим за това изборите да са на първата дата след Великден

Видеа от скрита камера в гинекологичен кабинет са качени в платени сайтове

Видеа от скрита камера в гинекологичен кабинет са качени в платени сайтове

Как изглеждат 303 милиарда барела венесуелски петрол?

Как изглеждат 303 милиарда барела венесуелски петрол?

Последните минути на съпрузи, екзекутирани от дронове в Украйна

Последните минути на съпрузи, екзекутирани от дронове в Украйна

Hype Software: Дигиталният двигател на ресторантьорския бранш

Hype Software: Дигиталният двигател на ресторантьорския бранш

biss.bg
Hyundai ще направи още N модели, но само където има смисъл

Hyundai ще направи още N модели, но само където има смисъл

carmarket.bg
Земетресение с магнитуд 3 край Бургас
Ексклузивно

Земетресение с магнитуд 3 край Бургас

Преди 3 дни
Тайландец се прибра у дома две седмици след погребението му
Ексклузивно

Тайландец се прибра у дома две седмици след погребението му

Преди 3 дни
Откриха ново огнище на африканска чума по свинете в Румъния
Ексклузивно

Откриха ново огнище на африканска чума по свинете в Румъния

Преди 3 дни
Португалия се готви за нови порои, близо 200 000 души все още са без ток
Ексклузивно

Португалия се готви за нови порои, близо 200 000 души все още са без ток

Преди 3 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Колко близо са Русия и Украйна до мирно споразумение?

Колко близо са Русия и Украйна до мирно споразумение?

Свят Преди 14 минути

Москва и Киев охладиха очакванията, омаловажавайки перспективите за незабавен пробив

Скарлет Йохансон въвлечена в съдебния спор между Блейк Лайвли и Джъстин Балдони

Скарлет Йохансон въвлечена в съдебния спор между Блейк Лайвли и Джъстин Балдони

Любопитно Преди 28 минути

Аудиозапис въвлече Скарлет Йохансон в съдебния спор между Блейк Лайвли и Джъстин Балдони, след като продуцент сравнява работата си с Йохансон и Лайвли в контекста на делото за филма „Никога повече“

Vivacom стартира Job Lab - нова програма за развитие на меки и дигитални умения сред ученици в цялата страна

Vivacom стартира Job Lab - нова програма за развитие на меки и дигитални умения сред ученици в цялата страна

Любопитно Преди 55 минути

Пилотното издание на инициативата ще обхване четири български града до края на месец май

Кейт Мидълтън и скритият смисъл зад впечатляващото ѝ уелско палто

Кейт Мидълтън и скритият смисъл зад впечатляващото ѝ уелско палто

Любопитно Преди 1 час

Кейт Мидълтън впечатли с ефектно уелско палто със символично значение по време на визита в историческа фабрика в Пембрукшир, подчертавайки личната си връзка с текстилното наследство и традициите на Великобритания

.

Защо консумацията на фибри е полезна за мозъка ви

Любопитно Преди 1 час

Консумацията на фибри може да подобри здравето, да удължи живота и дори да защити мозъка ни

<p>Не слагайте тези храни във вашия еър фрайър</p>

Не слагайте тези храни във вашия еър фрайър

Любопитно Преди 1 час

Фритюрниците с горещ въздух, т. нар. еър фрайъри, остават едни от най-популярните кухненски уреди от няколко години

<p>Започват извънредни проверки на двойните сметки за ток</p>

Започват извънредни проверки на двойните сметки за ток

България Преди 1 час

Енергийният министър Жечо Станков увери, че ще обърнат внимание на всяка индивидуална жалба

Цена на успеха в Южна Корея: 40 часа седмично учене от детската градина

Цена на успеха в Южна Корея: 40 часа седмично учене от детската градина

Свят Преди 1 час

Натискът за влизане в елитен университет започва от 4-годишна възраст, което влияе на психиката на децата

,

СО затваря два буферни паркинга на метрото и ги прави платени

България Преди 1 час

Столичната община прекратява установена схема за злоупотреби с функцията „Паркирай и пътувай“ на два буферни паркинга

Министерството на правосъдието на САЩ свали хиляди документи за Епстийн след разкриване на данни на жертвите

Министерството на правосъдието на САЩ свали хиляди документи за Епстийн след разкриване на данни на жертвите

Свят Преди 1 час

В разпространените документи са били включени имейл адреси и голи снимки, като в някои случаи имената и лицата на потенциални жертви са можели да бъдат разпознати въпреки редакциите

Снимката е илюстративна

FT: Руски апарати са шпионирали европейски спътници в орбита

Свят Преди 2 часа

„И двата спътника са заподозрени в „радиоелектронно разузнаване“, заяви генерал-майор Михаел Траут, началник на космическото командване на германските въоръжени сили

<p>Пет пъти, когато Зимните олимпийски игри станаха крайно политически</p>

Зимните олимпийски игри - свидетели на нашествия, ядрени кризи и пропаганда

Свят Преди 2 часа

Нашествия, ядрени кризи и нацистка пропаганда - Игрите са виждали всичко

<p>БСП-ОЛ: Тези, които промениха Конституцията, от вчера си посипват главата с пепел</p>

„БСП – Обединена левица“ предлага НС да разгледа бюджета за 2026 г.

България Преди 2 часа

Консултациите за избора на служебен премиер с парламентарно представените партии продължават

Доналд Тръмп

Нов сблъсък между Тръмп и журналист: „Ти си най-лошият репортер“

Свят Преди 2 часа

Президентът на САЩ Доналд Тръмп разкритикува репортерът от Си Ен Ен (CNN) Кейтлан Колинс, че „не се усмихва достатъчно“

Кола блъсна 14-годишно дете на пешеходна пътека в Дупница

Кола блъсна 14-годишно дете на пешеходна пътека в Дупница

България Преди 2 часа

То е настанено за лечение в болница със счупен гръден прешлен

Пазете се! Нелегални пептиди за отслабване от Китай заляха онлайн пазара

Пазете се! Нелегални пептиди за отслабване от Китай заляха онлайн пазара

България Преди 2 часа

Продавачите признават, че нямат легализация за свободна продажба

Всичко от днес

От мрежата

6 знака, че на кучето ви му е студено

dogsandcats.bg

Дехидратация при котки

dogsandcats.bg
1

Украинските мечки в белица заспаха

sinoptik.bg
1

Предстои снежен уикенд

sinoptik.bg

Илиана Коджабашева показа бременно коремче за първи път

Edna.bg

7 навика, които тайно съсипват кафемашината

Edna.bg

Сравниха Зидан с Айфеловата кула

Gong.bg

Вратар на Етър мина под ножа

Gong.bg

ИТН пред държавния глава: Служебният премиер не бива да е политическа фигура, каквито са Гюров и Главчев

Nova.bg

"БСП-Обединена левица" към Йотова: Осъзнаваме трудната ситуация, в която сте поставени, отговорност трябва да понесе и НС

Nova.bg