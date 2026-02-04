Sofia Art Fair 2026 засилва международния си фокус с творчески директор от глобалната арт сцена

Sofia Art Fair 2026 ще се проведе от 8 до 11 октомври 2026 г. за трета поредна година в пространствата на форум „Джон Атанасов“ в София Тех парк и отново ще превърне София в международна сцена на съвременното изкуство.

След два изключително успешни сезона, екипът на Sofia Art Fair вече стартира активната подготовка на третото си издание. И през 2006 г. Sofia Art Fair ще продължи да е отворен към широката публика и да показва актуалните тенденции в съвременното изкуство, но и ще засили международно присъствие на изложението чрез привличането на творчески директор в екипа си в лицето на Стефан Стоянов - едно от разпознаваемите имена в глобалната арт сцена.

„И през 2026 г. ще продължи активната ни работа за утвърждаването на Sofia Art Fair като едно от значимите арт събития на международната културна карта. По време на миналогодишното издание силният интерес от чуждестранни участници и нарастващият поток от международни посетители показаха, че вървим в правилната посока. Sofia Art Fair 2026 ще помогне още повече за това, тъй като привлякохме като част от екипа си международния арт дилър Стефан Стоянов, който има сериозна репутация и дългогодишен опит в работата с водещи художници и институции. Той е работил с музеи и колекционери в САЩ, Европа и Азия, участвал е в международни арт изложения и биеналета по света, а през последните няколко години изпълняваше длъжността на стратегически съветник на изложението Vienna Contemporary. Стефан е познат със своя усет към новите тенденции, вниманието към иновативни практики и способността да открива и развива таланти. Неговият опит и международни контакти ще бъдат ключови за привличането на още по-широк кръг международни колекционери и професионалисти към Sofia Art Fair 2026“, каза Суни Данаджъ, основател на Фондация „София диша“ и организатор на единственото международно изложение за съвременно изкуство у нас - Sofia Art Fair.

Sofia Art Fair вече обяви отворена покана за подаване на кандидатури за участие в тазгодишното арт изложение. Международните и български галерии и арт колективи могат да изпращат своите заявления в срок до 31.03.2026 г. Всички детайли за условията и критериите за участие са публикувани на сайта на изложението и в социалните канали на Sofia Art Fair 2026.

По време на изложението през октомври 2025 г. над 3500 бяха посетителите, участваха 27 галерии и повече от 80 творци от 14 държави – България, Франция, Нидерландия, Унгария, Италия, Австрия, Испания, Чехия, Румъния, Грузия,

Азербайджан, Латвия, САЩ и Великобритания. Sofia Art Fair 2025 се утвърди и като икономически двигател за местния и регионалния арт пазар. Участващите галерии отчетоха средно по четири продажби всяка, с обща стойност над 150 000 евро.

В третото си издание Sofia Art Fair има амбицията да продължи своите културно-образователни програми SAF Talks с цел изграждане на устойчива, заинтересована и информирана публика, отворена към съвременното изкуство. Следвайки мисията да бъде двигател на творческата екосистема, Sofia Art Fair 2026 ще предложи засилена програма, насочена към колекционерите, за да стимулира развитието на локалния пазар на съвременно изкуство и да подпомогне създаването на връзки с международни арт дилъри.

Екипът на Sofia Art Fair изказва своята благодарност към всички партньори, институции, участници, доброволци, колекционери и посетители, които направиха възможни първите две издания и поставиха основите на едно от най-значимите арт събития в региона.