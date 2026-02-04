Свят

Тръмп: Путин спази думата си за пауза в бомбардировките над Украйна

Президентът на САЩ настоява, че Кремъл е изпълнил обещанието си за едноседмично спиране на атаките срещу украински градове

4 февруари 2026, 15:00
Странната история на Мехмет Али Агджа – човекът, който стреля по папа Йоан Павел II

Как изглеждат 303 милиарда барела венесуелски петрол?

Министерството на правосъдието на САЩ свали хиляди документи за Епстийн след разкриване на данни на жертвите

Зимните олимпийски игри - свидетели на нашествия, ядрени кризи и пропаганда

Готов ли е Путин за мир? Преговорите в Абу Даби ще покажат

САЩ приеха искането на Иран: Преговорите ще са в Оман, не в Истанбул

Въоръжени убиха сина на Муамар Кадафи в дома му

Най-страшната руска атака от началото на годината

П резидентът на САЩ Доналд Тръмп настоява, че Владимир Путин е спазил дадената дума за едноседмична пауза в атаките срещу украински градове, въпреки масирания руски ракетен обстрел в понеделник.

Тръмп заяви пред репортери, че Путин е сключил споразумение, което е изтекло в неделя.

„Беше от неделя до неделя, след което изтече и той ги удари здраво снощи“, каза Тръмп във вторник в Белия дом. „Той спази думата си за това.“

Тръмп обяви, че Путин спира ударите по Украйна за седмица

Украинският президент Володимир Зеленски обаче заяви, че примирието е започнало още миналия петък, ден след като Тръмп обяви, че е постигнал договорка с Путин да не бомбардира Украйна в продължение на седмица заради настъпващите мразовити температури.

Паузата е свързана с водените от САЩ мирни преговори между Украйна и Русия, които бяха подновени в сряда в Абу Даби.

„Очакваме реакцията на Америка на руските удари“, каза Зеленски във вторнично вечерно изявление. „Предложението за спиране на ударите по енергийната инфраструктура по време на дипломация и тежки зимни условия беше американско. Президентът на Съединените щати отправи тази молба лично. Русия отговори с рекорден брой балистични ракети.“

Той също така призова Конгреса на САЩ най-накрая да одобри нови санкции срещу Русия.

Зеленски: Не искам да сме в "менюто" за Путин

„Конгресът на САЩ отдавна работи по нов законопроект за санкции и по него трябва да има напредък. Европейските партньори могат да предприемат решителни стъпки по отношение на приходите на руските петролни танкери за войната. Русия трябва да усеща натиск, за да се придвижи в преговорите към мир“, заяви Зеленски, цитиран от Politico.

Миналата седмица Зеленски каза пред журналисти в Киев, че няма формално споразумение между Русия и Украйна, но и двете страни са приели американското предложение да спрат ударите по енергийните си обекти по време на предишния кръг от разговори в Абу Даби.

Вижте в нашата галерия: Снимките, които обиколиха света: Тръмп среща Путин

