Видеа от скрита камера в гинекологичен кабинет са качени в платени сайтове

На кадрите се виждат жени, заснети по време на преглед от лекар

4 февруари 2026, 12:39
ИТН: Служебният премиер не бива да е партийно оцветен, такива са Гюров и Главчев

Започват извънредни проверки на двойните сметки за ток

Йотова: Работим за това изборите да са на първата дата след Великден

„БСП – Обединена левица“ предлага НС да разгледа бюджета за 2026 г.

Пазете се! Нелегални пептиди за отслабване от Китай заляха онлайн пазара

Късната диагноза убива: България и Кипър водят по смъртност от рак

Пеканов предупреди: България е пред риск да загуби 2.5 млрд. евро от ПВУ

Повдигат обвинения на задържаните за изтезания на животни

Н ови видеа в сайтове за възрастни, записани от скрити камери - за това сигнализираха зрители на NOVA. Този път те са от гинекологичен кабинет, за който се твърди, че е в София. На кадрите се виждат жени, заснети по време на преглед от лекар.

Медицинската консултация е записана с камера, поставена в един от ъглите на кабинета. Няколко клипа са качени в платени сайтове за възрастни. Медията проверява случая. 

Припомняме, че разследващи разкриха, че видеа с клиентки на три салона за епилация в Бургас и един в Казанлък, са разпространявани в порносайтове. Пострадалите жени са десетки, сред тях - малолетни и непълнолетни. Засега няма повдигнати обвинения.

Случаите на незаконно заснети интимни процедури и разпространението им в интернет пространството не са прецедент в България. Преди настоящото разкритие за записи от гинекологичен кабинет в София, обществеността беше потресена от сходни практики в салони за красота в различни градове.

През 2023 година десетки жени от Казанлък бяха шокирани да открият свои снимки от козметичен салон, заснети без тяхно знание и разпространени в порносайтове. Собственичката на студиото в Казанлък, макар и отричаща умишлено поставяне на камери, потвърди наличието на "нерегламентирана камера", отстранена след откриването ѝ. Тогава беше иницииран одит от външна фирма, специализирана в сигурността, за установяване произхода на въпросните снимки.

В края на 2024 и началото на 2026 г., в Бургас се разрази мащабен скандал, след като жена разпозна своето голо тяло във видео, публикувано в сайт с порнографско съдържание, заснето по време на козметична процедура. Записите, направени със скрита видеокамера без знанието на жертвите, бързо станаха достояние на хиляди хора. Този случай не беше изолиран; последва разкритието, че подобни записи са правени и във втори салон за лазерна епилация в Бургас, като броят на потърпевшите жени достигна близо 100, включително малолетни и непълнолетни момичета.

Бургаската районна прокуратура и Главна дирекция "Борба с организираната престъпност" (ГДБОП) незабавно започнаха разследване. Образувано беше досъдебно производство за разпространение на порнографски материали. Прокуратурата прие, че разпространяваните видеоматериали представляват порнографско съдържание, което значително увеличава предвидените санкции. В рамките на разследването бяха предприети действия за търсене на съдействие от международни партньори като Интерпол и ФБР с цел ограничаване на разпространението на кадрите.

Законът за защита на личните данни и Наказателният кодекс ясно регламентират, че създаването и разпространението на видеоматериали без знанието и съгласието на клиентите е престъпление, като изискват администраторът на лични данни да е вписан в специален регистър, а камерите да са видими и обозначени. При доказване на вина, наказанието може да достигне от три до шест години лишаване от свобода и глоба до десет хиляди лева, като при заснемане на лица под 16 години отговорността е още по-голяма.

Тези предходни случаи от Казанлък и Бургас очертават повтарящ се модел на нарушения на личното пространство и злоупотреба с данни в интимни за клиентите среди, които водят до унижение и дълбоко психологическо въздействие. Официалните институции реагираха със стартиране на разследвания и прилагане на законови мерки, но появата на нови видеа от гинекологичен кабинет подчертава постоянната необходимост от засилен контрол и защита на гражданите.

Източник: Nova.bg    
Йотова: Работим за това изборите да са на първата дата след Великден

Видеа от скрита камера в гинекологичен кабинет са качени в платени сайтове

Как изглеждат 303 милиарда барела венесуелски петрол?

Последните минути на съпрузи, екзекутирани от дронове в Украйна

Hype Software: Дигиталният двигател на ресторантьорския бранш

10 неща, които трябва да имате предвид, преди да осиновите котка с увреждания

Земетресение с магнитуд 3 край Бургас
Преди 3 дни
Тайландец се прибра у дома две седмици след погребението му
Преди 3 дни
Откриха ново огнище на африканска чума по свинете в Румъния
Преди 3 дни
Португалия се готви за нови порои, близо 200 000 души все още са без ток
Преди 3 дни
Колко близо са Русия и Украйна до мирно споразумение?

Свят Преди 13 минути

Москва и Киев охладиха очакванията, омаловажавайки перспективите за незабавен пробив

Скарлет Йохансон въвлечена в съдебния спор между Блейк Лайвли и Джъстин Балдони

Любопитно Преди 27 минути

Аудиозапис въвлече Скарлет Йохансон в съдебния спор между Блейк Лайвли и Джъстин Балдони, след като продуцент сравнява работата си с Йохансон и Лайвли в контекста на делото за филма „Никога повече“

Първият биометричен AI робот в света се усмихва и кима

Свят Преди 1 час

Роботът Моя беше представен в Шанхай от роботизираната компания DroidUp

Кейт Мидълтън и скритият смисъл зад впечатляващото ѝ уелско палто

Любопитно Преди 1 час

Кейт Мидълтън впечатли с ефектно уелско палто със символично значение по време на визита в историческа фабрика в Пембрукшир, подчертавайки личната си връзка с текстилното наследство и традициите на Великобритания

Sofia Art Fair 2026 засилва международния си фокус с творчески директор от глобалната арт сцена

Любопитно Преди 1 час

Международни и български галерии и арт колективи вече кандидатстват за участие в предстоящия форум

<p>Китай представя AI полицейски робот</p>

Свят Преди 1 час

В градовете, включително в Ханджоу, вече има автономни роботизирани полицейски служители

Защо консумацията на фибри е полезна за мозъка ви

Любопитно Преди 1 час

Консумацията на фибри може да подобри здравето, да удължи живота и дори да защити мозъка ни

<p>Не слагайте тези храни във вашия еър фрайър</p>

Любопитно Преди 1 час

Фритюрниците с горещ въздух, т. нар. еър фрайъри, остават едни от най-популярните кухненски уреди от няколко години

Цена на успеха в Южна Корея: 40 часа седмично учене от детската градина

Свят Преди 1 час

Натискът за влизане в елитен университет започва от 4-годишна възраст, което влияе на психиката на децата

СО затваря два буферни паркинга на метрото и ги прави платени

България Преди 1 час

Столичната община прекратява установена схема за злоупотреби с функцията „Паркирай и пътувай“ на два буферни паркинга

Министерството на правосъдието на САЩ свали хиляди документи за Епстийн след разкриване на данни на жертвите

Свят Преди 1 час

В разпространените документи са били включени имейл адреси и голи снимки, като в някои случаи имената и лицата на потенциални жертви са можели да бъдат разпознати въпреки редакциите

Снимката е илюстративна

FT: Руски апарати са шпионирали европейски спътници в орбита

Свят Преди 2 часа

„И двата спътника са заподозрени в „радиоелектронно разузнаване“, заяви генерал-майор Михаел Траут, началник на космическото командване на германските въоръжени сили

<p>Пет пъти, когато Зимните олимпийски игри станаха крайно политически</p>

Свят Преди 2 часа

Нашествия, ядрени кризи и нацистка пропаганда - Игрите са виждали всичко

Доналд Тръмп

Свят Преди 2 часа

Президентът на САЩ Доналд Тръмп разкритикува репортерът от Си Ен Ен (CNN) Кейтлан Колинс, че „не се усмихва достатъчно“

Кола блъсна 14-годишно дете на пешеходна пътека в Дупница

България Преди 2 часа

То е настанено за лечение в болница със счупен гръден прешлен

Гърция и Турция: Ново напрежение в Егейско море

Свят Преди 2 часа

На девети февруари е планирано заседание на най-високо ниво - в Анкара трябва да се събере Върховният съвет за сътрудничество между Гърция и Турция

