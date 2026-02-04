България

От 1 март Североизточна България може да остане без спешна помощ за деца

Заради масови оставки детската хирургия във Варна е пред закриване

4 февруари 2026, 13:47
О тделението по детска хирургия в болница „Св. Анна“ във Варна остава без лекари и най-вероятно ще бъде закрито. Причината е, че работещите там са подали оставките си преди дни с мотив, че се местят в частна болница в Бургас. 

Затварят детска хирургия във Варна, лекарите отишли в частна болница

В понеделник официално началникът на отделението в болница „Св. Анна“ е депозирал своята оставка, а заедно с него напускат и останалите опитни специалисти. Така на практика най-вероятно от 1 март отделението по детска хирургия тук ще се наложи да прекрати своята дейност.

Според лекари и родители това означава, че Североизточна България остава без спешна детска хирургия, тъй като освен Варна болницата обслужва още шест области.

Детското отделение във врачанската болница - пред закриване

На този фон от ръководството съобщиха, че лекарските възнаграждения в отделението не са били под размера на пет минимални работни заплати, но уточниха, че последния месец лекарите са получили само основните си възнаграждения. Това се е наложило заради неизплатени средства от Здравната каса и Министерството на здравеопазването.

"При нас е прието да имаме точно отговорността за спешността и всеки трус предизвиква огромен дискомфорт. Ние сме я приели, обаче без тя да е подплатена със съответните преференции", коментира пред NOVA д-р Красимир Петров, директор на МБАЛ „Св. Анна“.

"Имаше един период след COVID, в който спадна изцяло оперативната дейност. Постепенно нещата се възстановиха, но не достигнаха нивата преди епидемията", каза д-р Валентин Власаков, председател на борда на директорите на МБАЛ „Св. Анна“.

Детското отделение в болницата във Враца временно преустанови дейност

Междувременно кметът на града Благомир Коцев снощи обяви, че Варна разчита на подкрепа от Министерството на здравеопазването.

"Проведох разговор с министър Силви Кирилов, с когото се разбрахме, че трябва да се предприемат спешни действия. Тук вече тече одит, той трябва да приключи скоро и на база него да се вземат общи решения как да действат държавата и общината в синхрон, за да запазим това важно лечебно заведение за града ни", споделя Коцев. 

