Свят

Най-страшната руска атака от началото на годината

ДТЕК уточни, че са били поразени електроцентрали и топлоелектрически мощности

3 февруари 2026, 16:46

"Не искаме да бъдем американци": Страх и несигурност в Гренландия след изявленията на Тръмп
Р уските удари с ракети и дронове срещу енергийния сектор на Украйна през изминалата нощ бяха най-страшните от началото на 2026 г., съобщи днес украинският енергиен оператор ДТЕК, цитиран от "Франс прес".

Дружеството заяви, негови електроцентрали са понесли сериозни щети.

Русия с нови удари по енергийна инфраструктура в Украйна

"Само за една нощ Русия предприе най-мощната си атака срещу енергийния сектор от началото на годината", посочи частната компания в Телеграм.

ДТЕК уточни, че са били поразени електроцентрали и топлоелектрически мощности в Киевска, Харковска, Одеска, Винишка и Днепропетровска област.

Енергийното дружество обяви също, че спешните ремонтни и възстановителни дейности вече са в ход, където ситуацията със сигурността позволява работа на терен.

Русия с нова масирана атака срещу украинския енергиен сектор

Поради трудната ситуация в електроенергийната система, причинена от руски удари, в някои райони има аварийни прекъсвания на електрозахранването. В други са въведени ограничения, свързани с капацитета на енергийните съоръжения, както и режим на тока за домакинствата в някои часове на денонощието.

"Използването на най-студените дни на зимата, за да се тероризират хората, е по-важно за Русия, отколкото обръщането към дипломацията", коментира украинският президент Володимир Зеленски и отчете, че руските сили са атакували с "общо над 70 ракети, както и 450 ударни дрона".

Източник: БТА, Атанаси Петров    
Руски удари Украйна Енергиен сектор
