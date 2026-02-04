Зимните олимпийски игри - свидетели на нашествия, ядрени кризи и пропаганда

"Не искаме да бъдем американци": Страх и несигурност в Гренландия след изявленията на Тръмп

З имните олимпийски игри се завръщат в Европа тази седмица, като Милано и Кормилио д’Ампецо са готови да приемат най-добрите спортисти в света на снежния фон на Италианските Алпи.

Но отвъд ледените пързалки и ски пистите, Игрите отдавна служат и като сцена за глобални съюзи, ожесточени политически съперничества и дипломатически кризи, пише Politico .

"Събитие като Олимпийските игри по своята същност е политическо, защото на практика представлява съревнование между нации", казва професорът от IE University Андрю Бертоли, който изследва пресечната точка между спорта и политиката. "Затова Игрите могат да се превърнат в арена, в която държавите се борят за престиж, уважение и мека сила."

Ако историята е ориентир, този път няма да е по-различно. От нашествия и нацисти до ядрени кризи - ето пет случая, в които политиката и Зимните олимпийски игри се сблъскаха.

The Winter Olympics return to Europe this week.



But beyond the ice rinks and ski runs, the Games have long doubled as a stage for global alliances, heated political rivalries and diplomatic crises.https://t.co/ydOijEbWfX — POLITICOEurope (@POLITICOEurope) February 4, 2026

1980: Американското "Чудо на леда"

Един от най-емблематичните моменти в олимпийската история се случва на фона на възраждането на напрежението от Студената война между САЩ и Съветския съюз. СССР беше нахлул в Афганистан само месеци по-рано, а реториката на Вашингтон към Москва се беше втвърдила, като Роналд Рейгън спечели президентските избори месец по-рано с агресивна антисъветска платформа.

На Зимните игри през 1980 г. в Лейк Плесид, щата Ню Йорк, това съперничество между свръхсилите се разигра на леда. Американският мъжки отбор по хокей, съставен основно от студенти и аматьори, се изправи срещу съветския тим, закален в битки и печелещ злато като машина. Никой не очакваше американците да имат шанс.

И тогава се случи невъзможното.

В шокираща изненада отборът на САЩ стигна до победа с 4:3, успех, който им помогна да спечелят златния медал. Докато последните секунди изтичаха, коментаторът на ABC Ал Майкълс прочуто извика: "Вярвате ли в чудеса? Да!"

Ефектът отекна далеч отвъд пързалката. За много американци победата беше морален тласък в период, белязан от геополитическа тревожност и разделение. По-късно Рейгън каза, че това е доказателство, че "добрите момчета в труден свят могат да финишират първи". Наследството на чудото продължава и през XXI век, като президентът на САЩ Доналд Тръмп връчи на членовете на отбора Конгресния златен медал през декември миналата година.

🇺🇸 TODAY AT THE WHITE HOUSE: Trump to honor "Miracle on Ice" U.S. Olympic men's hockey team during Congressional Medal Act signing pic.twitter.com/OLxUwB6hdj — The White House (@WhiteHouse) December 12, 2025

2014: Русия нахлува в Крим след Сочи

Четири дни.

Толкова изчака Москва, след като беше домакин на Зимните олимпийски игри в руския курорт Сочи, преди да изпрати войски в Крим, да окупира и анексира украинския полуостров.

Украинският президент Виктор Янукович беше избягал в Москва дни по-рано, свален от протести, настояващи за демокрация и по-тясна интеграция с ЕС. Докато демонстранти изпълваха киевския площад "Независимост", сблъсъците им със силите на реда се излъчваха по телевизиите по света редом с кадри от Игрите, в които Русия доминираше в класирането по медали.

Още не беше угаснал олимпийският огън в Сочи на 23 февруари, когато на 27 февруари камиони и танкове навлязоха в Крим. Войници без опознавателни знаци издигнаха блокади, щурмуваха сградите на кримското правителство и издигнаха руското знаме над тях.

По-късно същата година Москва се изправи пред обвинения в държавно спонсорирана допинг програма и много от нейните спортисти в крайна сметка бяха лишени от златните си медали.

Russian pairs back on top of the Olympic podium: #figureskating #Sochi2014 pic.twitter.com/WvZs0tp5Cf — NBC Olympics & Paralympics (@NBCOlympics) February 13, 2014

2022: Русия отново нахлува в Украйна

Има повтарящ се мотив тук.

Руският президент Владимир Путин присъства на откриването на Зимните игри в Пекин през 2022 г., срещна се в кулоарите с китайския лидер Си Дзинпин и обяви партньорство "без граници".

Четири дни след края на Игрите, на 24 февруари, Путин обяви "специална военна операция" и на практика започна война срещу Украйна. В рамките на минути руски войски нахлуха в страната, а ракети заваляха над Киев, Харков и други градове.

Според разузнаването на САЩ, цитирано от The New York Times, китайски представители са помолили Кремъл да отложи нападението, докато Игрите не приключат. Пекин отрече да е имал предварително знание за инвазията.

The Russian figure skating team will lose the gold earned at the Olympic Games in Beijing in 2022



The Court of Arbitration for Sport disqualified Russian figure skater Kamila Valieva for four years for doping. pic.twitter.com/MFLwh3Bt0q — NEXTA (@nexta_tv) January 29, 2024

2018: Показ на корейско единство

Докато Южна Корея се подготвяше да бъде домакин на Зимните игри в планинския регион Пьончан, само на няколкостотин километра отвъд границата Северна Корея провеждаше ядрени и ракетни тестове, предизвиквайки глобална тревога и карайки президента на САЩ Доналд Тръмп да заплашва с удар срещу страната. МОК заяви, че "внимателно следи" ситуацията заради опасенията дали Игрите могат да се проведат безопасно на полуострова.

Но в новогодишното си обръщение севернокорейският диктатор Ким Чен Ун даде знак за готовност да участва в Олимпиадата. В крайна сметка севернокорейски спортисти не само се включиха в Игрите, но на откриването дефилираха заедно със своите южнокорейски колеги под един флаг, този на обединена Корея.

Пхенян и Сеул също обединиха сили в женския хокей на лед, изпращайки един общ отбор, още един рядък жест на единство, който помогна да се възобновят дипломатическите разговори между двете столици, макар напрежението впоследствие отново да се върна и да продължава и днес.

IT'S OFFICIAL - The IOC has approved a unified Korea Olympic team and 22 North Korean athletes: https://t.co/gsYS70pz5z#WinterOlympics pic.twitter.com/sqisczNL1f — NBC Olympics & Paralympics (@NBCOlympics) January 20, 2018

1936: Хитлер нахлува в Рейнската област

Много е писано за Летните олимпийски игри в Берлин през 1936 г., на които нацисткият режим не допуска еврейски спортисти и използва събитието за разпространение на пропаганда.

Но няколко месеца по-рано Германия е домакин и на Зимните олимпийски игри в град Гармиш-Партенкирхен, позволявайки на нацистите да проектират образ на мирна и просперираща държава и да възстановят международния си престиж близо две десетилетия след Първата световна война. Известна снимка от събитието дори показва Адолф Хитлер и Йозеф Гьобелс как дават автографи на канадския отбор по фигурно пързаляне.

Седмици след края на Игрите Хитлер изпраща войски в Рейнската област, сериозно нарушение на Версайския договор, посрещнато с малка съпротива от Франция и Великобритания, което според някои историци окуражава нацистите впоследствие да нахлуят в Полша и да предизвикат Втората световна война.