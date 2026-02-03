Свят

Въоръжени убиха сина на Муамар Кадафи в дома му

През 2015 г. той беше осъден на смърт след бърз процес, но му беше дадена амнистия

3 февруари 2026, 22:12
Въоръжени убиха сина на Муамар Кадафи в дома му
Източник: Getty Images

С ейф ал-Ислам, синът на покойния дългогодишен лидер на Либия Муамар Кадафи, е загинал. Това съобщиха роднини.

Неговият съветник Абдала Османо Абдурахим потвърди смъртта му в публикация в социалните мрежи, предаде АФП.

„Сейф ал-Ислам е загинал като мъченик“, заяви неговият братовчед Хамид Кадафи пред либийската телевизия.

Абдурахим каза, че Сейф ал-Ислам е бил убит в дома си.

„Четирима въоръжени мъже нахлуха в резиденцията на Сейф ал-Ислам Кадафи, след като деактивираха камерите за наблюдение, и го екзекутираха“, каза Абдурахим.

„Засега не знаем“ кой стои зад убийството, заяви френският адвокат на Сейф ал-Ислам, Марсел Чекалди. Той добави, че преди около десет дни един от близките сътрудници на убития му е казал, „че има проблеми с неговата сигурност“.

Либийски съд осъди на смърт Сейф ал Ислам Кадафи

Той е живеел в Зинтан, в северозападната част на Либия, като местонахождението му не беше публично известно. 53-годишният Сейф ал-Ислам беше считан за наследник на баща си.

Въпреки че не заемаше официална длъжност в северноафриканската страна под управлението на баща си, той беше описван като фактически министър-председател на Либия.

Преди Арабската пролет през 2011 г. той поддържаше имидж на умереност и реформист. Но тази репутация се срина, след като обеща „реки от кръв“ в отговор на протестите.

Той беше арестуван през ноември 2011 г. в Южна Либия след заповед на Международния наказателен съд (МНС). През 2015 г. беше осъден на смърт след бърз процес, но му беше дадена амнистия.

Сейф ал Ислам не бил арестуван

През 2021 г. той обяви, че ще се кандидатира за президент, но изборите бяха отложени за неопределено време заради гражданската война в страната.

Източник: БГНЕС    
Сейф ал-Ислам Муамар Кадафи Либия
