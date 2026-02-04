Всеки пети взима ниска заплата

П очти един от всеки петима работници в Европа е с ниско заплащане, труди се при лоши условия и е с лоши перспективи на работното си място. Това не само вкарва отделните хора в капана на бедността, но и изостря недостига на работна ръка, което уврежда европейската икономика, съобщи Pariteni.bg.



Това посочват от Европейската конфедерация на профсъюзите след участието им в консултация на Европейската комисия по бъдещия Закон за качествени работни места, съобщава КНСБ.



От ЕКП публикуваха подробните си предложения за съдържанието на новия закон, необходим за справяне с въздействието на нискокачествените работни места както върху работниците, така и върху компаниите. Според организацията повишаването на качеството на работните места, а не понижаването на стандартите, е истинският отговор на предизвикателствата, пред които е изправена европейската икономика.



Оттам посочват, че недостатъчното обучение на работниците също е основен фактор за недостига на квалифицирани кадри. Само 37% от възрастните са участвали в обучение през 2016 г. и този процент почти не се е увеличил оттогава.

Ето защо ЕКП призовава за законодателни действия за:

Увеличаване на колективното договаряне като най-добрия начин за наистина справедливо заплащане и условия на труд;

Въвеждане на право на обучение в работно време като част от справедлив преход към зелена и цифрова икономика;

Регулиране на веригите за подизпълнители и трудовите посредници;

Слагане на край на епидемията от стрес в Европа, включително чрез прилагане на правото на прекъсване;

Регулиране на алгоритмичното управление на работното място въз основа на принципа „човешки контрол“;

Прекратяване на несигурната заетост чрез законови права на постоянни договори и работа на пълен работен ден.

Генералният секретар на ЕКП Естер Линч коментира: „Силен Закон за качествени работни места би бил добър за работниците, добър за компаниите и добър за Европа. Марио Драги беше категоричен, че повишаването на конкурентоспособността е свързано с повишаване на уменията, а не с намаляване на заплатите.



Доказателствата показват, че нискокачествените работни места спъват нашата икономика, като причиняват недостиг на работна ръка и недостиг на умения. Предложенията, направени от синдикатите днес, биха гарантирали, че Европа ще разполага с високо мотивирана и добре обучена работна сила. Трябва също така да гарантираме, че нашите закони са в крак с темпото на зелените и цифровите революции на нашите работни места, като гарантираме, че компаниите проактивно управляват промените чрез справедлив преход и че изкуственият интелект се въвежда по начин, който е от полза за работниците, а не нарушава техните права. Европа никога не може да спечели състезанието към дъното. Нашите най-успешни страни показват, че пътят към силна икономика е чрез висококачествени работни места, високи инвестиции и висококачествени обществени услуги.“