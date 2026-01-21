Тръмп: Взехме 50 милиона барела петрол от Венецуела

С ъединените щати и НАТО ще постигнат споразумение за бъдещето на Гренландия, което ще удовлетвори и двете страни, каза във вторник, 20 януари, на пресконференция американският президент Доналд Тръмп, цитиран от Ройтерс.

По-рано през деня Тръмп каза, че "няма връщане назад", що се отнася до целта, която си е поставил за Гренландия, като не изключи употребата на сила за установяване на контрол върху острова.

"Мисля, че ще измислим нещо, което ще направи НАТО и нас много доволни", изтъкна Тръмп.

Американският лидер каза още, че Съединените щати са насрочили голям брой срещи за Гренландия на годишната среща на Световния икономически форум в Швейцария тази седмица.

Тръмп каза още, че правителството му е взело 50 милиона барела петрол от Венецуела и че продава част от този петрол на свободния пазар.

"Взехме 50 милиона барела петрол от Венецуела през първите четири дни. Има още милиони барели. Продаваме го на свободния пазар. Сваляме цените на петрола", заяви Тръмп на пресконференцията в Белия дом.

Американският президент каза още, че обмисля да включи венецуелската опозиционна лидерка Мария Корина Мачадо в някакво качество в управлението на Венецуела, но не уточни каква роля би играла тя.

"Разговаряме с нея и може би ще я включим по някакъв начин. Много ще се радвам, ако успеем да направим това, Мария", каза Тръмп, който миналата седмица се срещна с Мачадо, която му подари Нобеловата си награда за мир.

Тръмп каза също, че му предстои важен разговор с турския президент Реджеп Тайип Ердоган.

САЩ се опитват да защитават кюрдите в Сирия, каза също Тръмп, в отговор на журналистически въпрос за защитата на правата на сирийските кюрди.