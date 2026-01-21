Свят

Тръмп: Взехме 50 милиона барела петрол от Венецуела

"Има още милиони барели. Продаваме го на свободния пазар. Сваляме цените на петрола", заяви Тръмп

21 януари 2026, 09:28
Тръмп: Взехме 50 милиона барела петрол от Венецуела
Източник: Getty Images

С ъединените щати и НАТО ще постигнат споразумение за бъдещето на Гренландия, което ще удовлетвори и двете страни, каза във вторник, 20 януари, на пресконференция американският президент Доналд Тръмп, цитиран от Ройтерс.

По-рано през деня Тръмп каза, че "няма връщане назад", що се отнася до целта, която си е поставил за Гренландия, като не изключи употребата на сила за установяване на контрол върху острова.

Тръмп обяви докъде е готов да стигне, за да придобие Гренландия

"Мисля, че ще измислим нещо, което ще направи НАТО и нас много доволни", изтъкна Тръмп.

Американският лидер каза още, че Съединените щати са насрочили голям брой срещи за Гренландия на годишната среща на Световния икономически форум в Швейцария тази седмица.

"Ако САЩ атакуват страна от НАТО, всичко приключва"

Тръмп каза още, че правителството му е взело 50 милиона барела петрол от Венецуела и че продава част от този петрол на свободния пазар.

"Взехме 50 милиона барела петрол от Венецуела през първите четири дни. Има още милиони барели. Продаваме го на свободния пазар. Сваляме цените на петрола", заяви Тръмп на пресконференцията в Белия дом.

Американският президент каза още, че обмисля да включи венецуелската опозиционна лидерка Мария Корина Мачадо в някакво качество в управлението на Венецуела, но не уточни каква роля би играла тя.

Тръмп: САЩ трябва да притежават Гренландия, за да възпират Русия и Китай

"Разговаряме с нея и може би ще я включим по някакъв начин. Много ще се радвам, ако успеем да направим това, Мария", каза Тръмп, който миналата седмица се срещна с Мачадо, която му подари Нобеловата си награда за мир.

Тръмп каза също, че му предстои важен разговор с турския президент Реджеп Тайип Ердоган.

САЩ се опитват да защитават кюрдите в Сирия, каза също Тръмп, в отговор на журналистически въпрос за защитата на правата на сирийските кюрди.

Източник: Божидар Захариев, БТА    
Гренландия Доналд Тръмп Венецуела НАТО Петрол Сирия Кюрди Мария Корина Мачадо Реджеп Тайип Ердоган Световен икономически форум
Последвайте ни

По темата

Автомобил на Столичната община и друга кола катастрофираха на ключово кръстовище в София

Автомобил на Столичната община и друга кола катастрофираха на ключово кръстовище в София

Технически проблем със самолета на Тръмп на път към Давос

Технически проблем със самолета на Тръмп на път към Давос

ПП-ДБ: Правят се опити да се опорочи Изборният кодекс и да се открадне вотът

ПП-ДБ: Правят се опити да се опорочи Изборният кодекс и да се открадне вотът

Отдаваме почит на преподобния Максим Изповедник и на мъченик Неофит

Отдаваме почит на преподобния Максим Изповедник и на мъченик Неофит

Hype Software: Дигиталният двигател на ресторантьорския бранш

Hype Software: Дигиталният двигател на ресторантьорския бранш

biss.bg
Защо е полезно да включим сладки картофи в менюто на кучето ни

Защо е полезно да включим сладки картофи в менюто на кучето ни

dogsandcats.bg
<p><strong><span style=Жълт код за студено време: Температурите падат до -11°

">
Ексклузивно

Жълт код за студено време: Температурите падат до -11°

Преди 1 ден
<p>Кой празнува имен ден днес</p>
Ексклузивно

Кой празнува имен ден днес

Преди 1 ден
<p>"Тръмп не е добре дошъл тук"</p>
Ексклузивно

"Тръмп не е добре дошъл тук"

Преди 1 ден
Студ, хормони и радостта от движението: Ползите от зимните забавления
Ексклузивно

Студ, хормони и радостта от движението: Ползите от зимните забавления

Преди 1 ден
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

,

Нетаняху прие поканата на Тръмп да се присъедини към „Съвета за мир“

Свят Преди 17 минути

Съветът беше създаден с цел да наблюдава възстановяването на Газа след войната

ЕП замразява ратификацията на търговското споразумение със САЩ след заплахите на Тръмп

ЕП замразява ратификацията на търговското споразумение със САЩ след заплахите на Тръмп

Свят Преди 23 минути

Чрез забавянето на ратификацията, европейските законодатели дават сигнал за недоволство, докато блокът обсъжда възможни отговори, включително ответни тарифи, ако Вашингтон се придържа към предупрежденията си

„Възраждане“: Заложени са огромни мини в Изборния кодекс

„Възраждане“: Заложени са огромни мини в Изборния кодекс

България Преди 38 минути

"Цели се служебно спечелване на следващите избори и жестока фалшификация на предстоящия вот", заяви Цвета Рангелова

<p>Тръмп: Ще изтрием Иран от лицето на Земята, ако Техеран ме убие</p>

Тръмп ще "изтрие" Иран от лицето на Земята, ако Техеран го убие

Свят Преди 50 минути

"Дадох много ясни нареждания. Ако нещо такова се случи, те ще ги изтрият от лицето на Земята", каза американският лидер

Циклонът "Хари" потопи Сицилия и Малта

Циклонът "Хари" потопи Сицилия и Малта

Свят Преди 57 минути

Транспортът беше сериозно засегнат - полети бяха пренасочени и отменени

Уша и Джей Ди Ванс

Исторически момент: Втората дама на САЩ е бременна

Свят Преди 1 час

Семейство Ванс имат три деца – Юън, Вивек и Мирабел, които често са се присъединявали към тях в пътувания из страната и света

Доживотен затвор за убиеца на бившия японски премиер Шиндзо Абе

Доживотен затвор за убиеца на бившия японски премиер Шиндзо Абе

Свят Преди 1 час

В началото на делото през октомври миналата година Ямагами се призна за виновен

Не е важно колко, а кога и какво ядете - лекар от Харвард разкрива тайната на дълголетието

Не е важно колко, а кога и какво ядете - лекар от Харвард разкрива тайната на дълголетието

Любопитно Преди 1 час

Стареенето е неизбежно, но ефектите му върху здравето и външния вид могат да бъдат забавени

Шесто съдебно заседание в Плевен по делото "Сияна"

Шесто съдебно заседание в Плевен по делото "Сияна"

България Преди 2 часа

Подсъдим е Георги Александров

Тръмп: Бог се гордее със свършената от мен работа

Тръмп: Бог се гордее със свършената от мен работа

Свят Преди 2 часа

"Това беше една от най-великите години", каза президентът на САЩ

Швейцарската гвардия във Ватикана

21 януари: Повече от декорация – ражда се най-малката армия в света

Любопитно Преди 2 часа

Вижте какво се е случило на този ден в историята

И Габрово пред грипна епидемия, решават дали да въведат противоепидемични мерки

И Габрово пред грипна епидемия, решават дали да въведат противоепидемични мерки

България Преди 2 часа

Областният оперативен щаб се събира днес

Пътнически влак дерайлира край Барселона, машинистът загина, има много ранени

Пътнически влак дерайлира край Барселона, машинистът загина, има много ранени

Свят Преди 3 часа

Инцидентът става броени дни след смъртоносния сблъсък между два влака в Южна Испания

,

Китай има проблем: По-слаб растеж, срив в раждаемостта

Свят Преди 3 часа

Китай отбелязва по-слаб икономически растеж, а прогнозите предвиждат това да продължи

<p>На второ четене: Правната комисия гласува промените в Изборния кодекс</p>

На среднощно заседание: Правната комисия гласува промените в Изборния кодекс на второ четене

България Преди 3 часа

Дебатите продължиха над 13 часа

Не игнорирайте този нощен навик: Може да сигнализира за сериозно заболяване

Не игнорирайте този нощен навик: Може да сигнализира за сериозно заболяване

Любопитно Преди 3 часа

Кога честите посещения в тоалетната престават да бъдат нормални и кои са скритите причини за тях?

Всичко от днес

От мрежата

Умни, спокойни и лесни за обучение малки породи кучета

dogsandcats.bg

Бурбул и Кане Корсо: Прилики и разлики

dogsandcats.bg
1

Полярно сияние огря небето над Европа

sinoptik.bg
1

С шейна на "Алеко"

sinoptik.bg

Парис Хилтън с розов килим на премиерата на документалния си филм. Дойде със съпруга си и двете си деца

Edna.bg

Именниците на 21 януари: Кои празнуват днес и какъв е смисълът на деня

Edna.bg

Весела Димитрова пред NOVA за новите съчетания на ансамбъла и уроците от провала

Gong.bg

Дейвид Бекъм коментира думите на сина му, които шокираха света

Gong.bg

На път за Давос: Самолетът на Тръмп се върна в САЩ заради технически проблем

Nova.bg

Челен сблъсък с кола на Столичната община в центъра на София (ВИДЕО)

Nova.bg