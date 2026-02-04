Паркирана кола потегли сама, прекоси булевард и се заби в оградата на къща

П аркирана кола е потеглила сама по обяд в сряда на централния бул. „Васил Левски“ в Хасково и за малко не е паднала в двора на къща от другата страна на пътното платно.

Автомобилът е бил оставен в близост до бензиностанция преди кръстовище, като по първоначална информация не е бил на скорост. Вследствие на това е започнал да се движи сам и е преминал през двете платна на булеварда.

Източник: NOVA

Превозното средство е спряло в ограда, която е предотвратила падането му в двора на къща. Преградата е частично съборена, а по колата и оградата са нанесени материални щети.

При инцидента няма пострадали хора.