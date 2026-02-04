Любопитно

Не слагайте тези храни във вашия еър фрайър

Фритюрниците с горещ въздух, т. нар. еър фрайъри, остават едни от най-популярните кухненски уреди от няколко години

4 февруари 2026, 12:06
Не слагайте тези храни във вашия еър фрайър
Източник: iStock/GettyImages

Ф ритюрниците с горещ въздух, т. нар. еър фрайъри, остават едни от най-популярните кухненски уреди от няколко години и продължават да набират популярност по целия свят.

Има обаче храни, които е добре да се избягва да бъдат слагани в тези устройства. Вижте кои са те в нашата галерия.

Пет храни, които не са подходящи за фритюрник с горещ въздух
5 снимки
панирано пиле хапки панирани
спагети болонезе
пуканки
броколи

Защо фритюрниците с горещ въздух са популярни

Тези уреди са ценени заради способността си да готвят с малко мазнина, бързото загряване и по-ниската консумация на енергия в сравнение с фурните. Те улесняват приготвянето на пържени картофи, бекон, наденички или дори някои печива.

Експертите обаче предупреждават, че фритюрниците с горещ въздух не са подходящи за всички храни. Някои ястия могат да се получат зле или дори да представляват опасност.

По темата

Източник: rbc.ua    
Йотова: Работим за това изборите да са на първата дата след Великден

Йотова: Работим за това изборите да са на първата дата след Великден

Видеа от скрита камера в гинекологичен кабинет са качени в платени сайтове

Видеа от скрита камера в гинекологичен кабинет са качени в платени сайтове

Как изглеждат 303 милиарда барела венесуелски петрол?

Как изглеждат 303 милиарда барела венесуелски петрол?

Последните минути на съпрузи, екзекутирани от дронове в Украйна

Последните минути на съпрузи, екзекутирани от дронове в Украйна

Hype Software: Дигиталният двигател на ресторантьорския бранш

Hype Software: Дигиталният двигател на ресторантьорския бранш

biss.bg
7 признака, че ноктите на кучето ви са прекалено дълги

7 признака, че ноктите на кучето ви са прекалено дълги

dogsandcats.bg
Земетресение с магнитуд 3 край Бургас
Ексклузивно

Земетресение с магнитуд 3 край Бургас

Преди 3 дни
Тайландец се прибра у дома две седмици след погребението му
Ексклузивно

Тайландец се прибра у дома две седмици след погребението му

Преди 3 дни
Откриха ново огнище на африканска чума по свинете в Румъния
Ексклузивно

Откриха ново огнище на африканска чума по свинете в Румъния

Преди 3 дни
Португалия се готви за нови порои, близо 200 000 души все още са без ток
Ексклузивно

Португалия се готви за нови порои, близо 200 000 души все още са без ток

Преди 3 дни
Скарлет Йохансон въвлечена в съдебния спор между Блейк Лайвли и Джъстин Балдони

Скарлет Йохансон въвлечена в съдебния спор между Блейк Лайвли и Джъстин Балдони

Любопитно Преди 28 минути

Аудиозапис въвлече Скарлет Йохансон в съдебния спор между Блейк Лайвли и Джъстин Балдони, след като продуцент сравнява работата си с Йохансон и Лайвли в контекста на делото за филма „Никога повече“

,

Какви са прогнозите на перуанските шамани за 2026 г.?

Любопитно Преди 39 минути

Церемонията се провежда на плажа Ла Херадура в Лима. Шаманите се събират край морето, за да поискат „добра енергия“ за новата година

Първият биометричен AI робот в света се усмихва и кима

Първият биометричен AI робот в света се усмихва и кима

Свят Преди 1 час

Роботът Моя беше представен в Шанхай от роботизираната компания DroidUp

Кейт Мидълтън и скритият смисъл зад впечатляващото ѝ уелско палто

Кейт Мидълтън и скритият смисъл зад впечатляващото ѝ уелско палто

Любопитно Преди 1 час

Кейт Мидълтън впечатли с ефектно уелско палто със символично значение по време на визита в историческа фабрика в Пембрукшир, подчертавайки личната си връзка с текстилното наследство и традициите на Великобритания

Sofia Art Fair 2026 засилва международния си фокус с творчески директор от глобалната арт сцена

Sofia Art Fair 2026 засилва международния си фокус с творчески директор от глобалната арт сцена

Любопитно Преди 1 час

Международни и български галерии и арт колективи вече кандидатстват за участие в предстоящия форум

<p>Китай представя AI полицейски робот</p>

Китай използва AI роботи за управление на трафика и пешеходното движение

Свят Преди 1 час

В градовете, включително в Ханджоу, вече има автономни роботизирани полицейски служители

.

Защо консумацията на фибри е полезна за мозъка ви

Любопитно Преди 1 час

Консумацията на фибри може да подобри здравето, да удължи живота и дори да защити мозъка ни

Цена на успеха в Южна Корея: 40 часа седмично учене от детската градина

Цена на успеха в Южна Корея: 40 часа седмично учене от детската градина

Свят Преди 1 час

Натискът за влизане в елитен университет започва от 4-годишна възраст, което влияе на психиката на децата

,

СО затваря два буферни паркинга на метрото и ги прави платени

България Преди 1 час

Столичната община прекратява установена схема за злоупотреби с функцията „Паркирай и пътувай“ на два буферни паркинга

Министерството на правосъдието на САЩ свали хиляди документи за Епстийн след разкриване на данни на жертвите

Министерството на правосъдието на САЩ свали хиляди документи за Епстийн след разкриване на данни на жертвите

Свят Преди 1 час

В разпространените документи са били включени имейл адреси и голи снимки, като в някои случаи имената и лицата на потенциални жертви са можели да бъдат разпознати въпреки редакциите

Снимката е илюстративна

FT: Руски апарати са шпионирали европейски спътници в орбита

Свят Преди 2 часа

„И двата спътника са заподозрени в „радиоелектронно разузнаване“, заяви генерал-майор Михаел Траут, началник на космическото командване на германските въоръжени сили

<p>Пет пъти, когато Зимните олимпийски игри станаха крайно политически</p>

Зимните олимпийски игри - свидетели на нашествия, ядрени кризи и пропаганда

Свят Преди 2 часа

Нашествия, ядрени кризи и нацистка пропаганда - Игрите са виждали всичко

<p>БСП-ОЛ: Тези, които промениха Конституцията, от вчера си посипват главата с пепел</p>

„БСП – Обединена левица" предлага НС да разгледа бюджета за 2026 г.

България Преди 2 часа

Консултациите за избора на служебен премиер с парламентарно представените партии продължават

Доналд Тръмп

Нов сблъсък между Тръмп и журналист: „Ти си най-лошият репортер"

Свят Преди 2 часа

Президентът на САЩ Доналд Тръмп разкритикува репортерът от Си Ен Ен (CNN) Кейтлан Колинс, че „не се усмихва достатъчно“

Кола блъсна 14-годишно дете на пешеходна пътека в Дупница

Кола блъсна 14-годишно дете на пешеходна пътека в Дупница

България Преди 2 часа

То е настанено за лечение в болница със счупен гръден прешлен

Пазете се! Нелегални пептиди за отслабване от Китай заляха онлайн пазара

Пазете се! Нелегални пептиди за отслабване от Китай заляха онлайн пазара

България Преди 2 часа

Продавачите признават, че нямат легализация за свободна продажба

6 знака, че на кучето ви му е студено

dogsandcats.bg

Дехидратация при котки

dogsandcats.bg
1

Украинските мечки в белица заспаха

sinoptik.bg
1

Предстои снежен уикенд

sinoptik.bg

Илиана Коджабашева показа бременно коремче за първи път

Edna.bg

7 навика, които тайно съсипват кафемашината

Edna.bg

Сравниха Зидан с Айфеловата кула

Gong.bg

Вратар на Етър мина под ножа

Gong.bg

ИТН пред държавния глава: Служебният премиер не бива да е политическа фигура, каквито са Гюров и Главчев

Nova.bg

"БСП-Обединена левица" към Йотова: Осъзнаваме трудната ситуация, в която сте поставени, отговорност трябва да понесе и НС

Nova.bg