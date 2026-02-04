Не слагайте тези храни във вашия еър фрайър

Ф ритюрниците с горещ въздух, т. нар. еър фрайъри, остават едни от най-популярните кухненски уреди от няколко години и продължават да набират популярност по целия свят.

Има обаче храни, които е добре да се избягва да бъдат слагани в тези устройства. Вижте кои са те в нашата галерия.

Защо фритюрниците с горещ въздух са популярни

Тези уреди са ценени заради способността си да готвят с малко мазнина, бързото загряване и по-ниската консумация на енергия в сравнение с фурните. Те улесняват приготвянето на пържени картофи, бекон, наденички или дори някои печива.

Експертите обаче предупреждават, че фритюрниците с горещ въздух не са подходящи за всички храни. Някои ястия могат да се получат зле или дори да представляват опасност.