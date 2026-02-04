Свят

Последните минути на съпрузи, екзекутирани от дронове в Украйна

Валерий и Валентина Клочкови, които бяха женени 33 години, бяха сред последните, които се криеха от руските нашественици в тяхното село Грабовске, близо до руската граница

4 февруари 2026, 13:26
Последните минути на съпрузи, екзекутирани от дронове в Украйна
У краинска двойка, които бяха женени повече от три десетилетия, бяха убити от руски дронове, докато бягаха от окупираното им село – с ужасяващи кадри, улавящи последните моменти на съпруга, който плаче до опожареното тяло на обичаната си съпруга, пише New York Post.

Валерий и Валентина Клочкови, които бяха женени 33 години, бяха сред последните, които се криеха от руските нашественици в тяхното село Грабовске, близо до руската граница, когато на 27 януари направиха опит да избягат, съобщава The Times.

Докато тичаха от своето укритие, руски дрон порази 52-годишната Валентина, принуждавайки Валерий, на 54 години, да сложи ранена съпруга си на шейна и да бяга отчаяно през снега, опитвайки се да достигне украински войници, които се опитваха да спасят бягащата двойка.

Валерий обаче не успя да стигне далеч, тъй като друг дрон се спусна върху скута на Валентина и детонира, взривявайки я на парчета, според кадри, споделени от украинската армия.

Киевските войници, следящи преминаването на двойката към сборния пункт, можеха само да наблюдават в ужас, когато Валерий падна на колене до безжизненото тяло на съпругата си и се разплака. След това трети дрон бавно се приближи и взриви и него, оставяйки телата на съпруга и съпругата заедно в снега.

Оксана Зима, сестра на Валентина, каза, че е съкрушена, научавайки за убийството на сестра си, добавяйки, че Валентина и Валерий са били заедно още от тийнейджърските си години. „Те бяха добри и нежни хора, които живееха прост живот заедно и се обичаха много“, каза Зима. „Мисълта за това как сестра ми лежи разкъсана в снега, без да бъде прибрана, е непоносима“.

Грабовске беше сред първите райони, които бяха евакуирани, когато Русия започна своето пълномащабно нахлуване в Украйна през 2022 г., като Клочкови бяха сред десетките, които решиха да останат в селото си.

Олександър Клочков, племенник на Валерий, каза, че чичо му и леля му се криели в мазе, когато руснаците отвлекли родителите му на 18 декември 2025 г.„През цялото това време те живееха в мазето“, каза Олександър. „Доколкото разбирам, леля ми или се разболя, или просто не можеха да издържат там психически и той реши да тръгне“.

Опитът за бягство на Клочкови беше засечен от украински полицай, който сигнализирал на специално полицейско спасително звено да ги прихване, докато се опитват да преминат през неутралната зона.

Бързо беше изпратен украински дрон, който достави комуникационно устройство на двойката, информирайки ги, че спасителното звено White Angels и войници ще се срещнат с тях на сборния пункт, за да ги отведат на безопасно място.

„Те бяха изминали почти седем километра от селото – значително разстояние, но само до средата“, каза Олександър. „Спасителите вече бяха подготвени; кола беше готова да тръгне и да ги вземе“.

За нещастие на Клочкови, руснаците също ги бяха забелязали и разположили смъртоносните дронове. Спасителната операция беше прекратена, а убитите влюбени останали да лежат заедно в снега на фронтовата линия, като украинските войници не можеха да ги приберат.

