ИТН: Служебният премиер не бива да е партийно оцветен, такива са Гюров и Главчев

Йотова: Работим за това изборите да са на първата дата след Великден

П резидентът Илияна Йотова продължава консултациите за избора на служебен премиер с парламентарно представените партии.

В 13.00 ч. в Президентството пристигнаха представителите на „Има такъв народ” - председателят на ПГ Тошко Йорданов, зам.-председателят Станислав Балабанов и секретарят Павела Митова.

Източник: БТА

"Държавата не бива да спира и няма да го направи, докато няма редовно правителство. Необходима е споделена отговорност между бъдещия кабинет и парламента. Имаме много големи проблеми, работим с удължен бюджет, а той не беше предвиден за страна в еврозоната. Трябва да се справим и с ценовия шок, както и с работата на общините. Президентската институция беше лишена от право на избор по отношение на фигурата на служебен премиер. От десетимата кандидати петима дадоха положителен отговор. Най-важното е да видим какво трябва да бъде свършено до избиране на редовен кабинет", каза президентът Йотова в уводното си слово преди старта на консултациите.

Тошко Йорданов коментира вариантите за служебен премиер така: "Има двама политически оцветени - Андрей Гюров беше председател на ПГ на ПП, а Димитър Главчев - председател на НС от името на ГЕРБ. От останалите трима е Ваша отговорност кого ще изберете. Натресени са Ви петима човека, може би трябва да изберете някой, който не е партийно оцветен".

Йорданов посочи, че президентът в момента е натоварен с голяма отговорност и очаквания. "В сложна ситуация сме, без бюджет и социална защита, със съмнения за спекула в хранителния сектор и фармацията. Причината за това е свалянето на редовното правителство след протестите, организирани от ПП-ДБ, които са жадни за власт - те са против всеки, стига да не са вътре във властта. Грешка беше вкарването на бюджет без да сме се разбрали със социалните партньори. Два пъти сезирахме КС за промените при избора на служебен премиер, които доведоха избор между ограничен брой лица от "домова книга", заяви той.

Според Балабанов държавният глава не бива да слуша никого за решението си за служебен премиер.

"За поста трябва да се търси избор на фигура, която е максимално дистанцирана от партийната политика. Иначе шарлатаните ще бъдат допуснати отново във властта, но през задния вход", смята той.

На свой ред Павела Митова отбеляза, че ИТН силно вярва в разделението на властите, но ситуацията в момента предполага, че президентът носи споделена отговорност. "За съжаление тя не е споделена с нас, а с формациите, променили Конституцията, така че държавният глава да няма избор за вариантите за служебен премиер. Затова никой не бива да обвинява президента за избора му, тъй като той му е наложен. Служебният премиер е споделена отговорност на държавния глава и на партиите, променили закона", коментира тя.

По думите на Йотова всички лица в т.нар. "домова книга" са избирани от политическото мнозинство в парламента в конкретния момент.

По-рано днес Илияна Йотова разговаря и с представители на "ДПС-Ново начало" и "БСП-Обединена левица".

Третата по големина политическа сила в Народното събрание - "Възраждане" - предварително заяви отказа си да се яви на консултации. От там поясниха, че частично допустим за служебен премиер за нея е единствено Андрей Гюров. Партията призова за бързо определяне на дата за предсрочен вот.

Във вторник президентът се срещна с ГЕРБ-СДС и „Продължаваме промяната-Демократична България“ (ПП-ДБ).

"Най-важната цел е провеждането на честни, прозрачни и добре организирани избори", каза Йотова в началото на консултациите с ГЕРБ-СДС, като посочи, че се прави всичко възможно да има първата възможна дата за провеждане на избори. "Трябва да отговорим на очакванията на българските граждани за честни и прозрачни избори", заяви президентът по време на консултациите с ПП-ДБ.

Парламентарната група на ГЕРБ-СДС смята, че пред президента хипотетично има още една възможност за служебен премиер, извън вече обсъжданите имена – ако Илияна Йотова прецени, че сред народните представители има подходящ, каза зам.-председателят на ГЕРБ-СДС Деница Сачева по време на срещата с президента. Илияна Йотова отговори, че ще го предложи на останалите парламентарни групи, но предвид малкото време, което има до изборите, не знае дали това е възможно.

От ПП-ДБ посочиха, че най-разумната дата за избори е 19 април.

Миналата седмица Йотова се срещна с всички потенциални служебни премиери, записани в Конституцията.

Петима души изразиха готовност да поемат поста – подуправителят на Българската народна банка (БНБ) Андрей Гюров, заместник-омбудсманът Мария Филипова, председателят на Сметната палата Димитър Главчев, както и заместник-председателите на Сметната палата Маргарита Николова и Силвия Къдрева.

Според Конституцията президентът, след консултации с парламентарните групи и по предложение на кандидата за служебен министър-председател, назначава служебно правителство и насрочва нови избори в двумесечен срок.