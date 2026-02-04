България

ИТН: Служебният премиер не бива да е партийно оцветен, такива са Гюров и Главчев

"От останалите трима е Ваша отговорност кого ще изберете", заяви Тошко Йорданов пред президента Илияна Йотова

4 февруари 2026, 13:00
Видеа от скрита камера в гинекологичен кабинет са качени в платени сайтове

Видеа от скрита камера в гинекологичен кабинет са качени в платени сайтове
Започват извънредни проверки на двойните сметки за ток

Започват извънредни проверки на двойните сметки за ток
Йотова: Работим за това изборите да са на първата дата след Великден

Йотова: Работим за това изборите да са на първата дата след Великден
„БСП – Обединена левица“ предлага НС да разгледа бюджета за 2026 г.

„БСП – Обединена левица“ предлага НС да разгледа бюджета за 2026 г.
Пазете се! Нелегални пептиди за отслабване от Китай заляха онлайн пазара

Пазете се! Нелегални пептиди за отслабване от Китай заляха онлайн пазара
Късната диагноза убива: България и Кипър водят по смъртност от рак

Късната диагноза убива: България и Кипър водят по смъртност от рак
Пеканов предупреди: България е пред риск да загуби 2.5 млрд. евро от ПВУ

Пеканов предупреди: България е пред риск да загуби 2.5 млрд. евро от ПВУ
Повдигат обвинения на задържаните за изтезания на животни

Повдигат обвинения на задържаните за изтезания на животни

П резидентът Илияна Йотова продължава консултациите за избора на служебен премиер с парламентарно представените партии.

В 13.00 ч. в Президентството пристигнаха представителите на „Има такъв народ” - председателят на ПГ Тошко Йорданов, зам.-председателят Станислав Балабанов и секретарят Павела Митова.

Източник: БТА

"Държавата не бива да спира и няма да го направи, докато няма редовно правителство. Необходима е споделена отговорност между бъдещия кабинет и парламента. Имаме много големи проблеми, работим с удължен бюджет, а той не беше предвиден за страна в еврозоната. Трябва да се справим и с ценовия шок, както и с работата на общините. Президентската институция беше лишена от право на избор по отношение на фигурата на служебен премиер. От десетимата кандидати петима дадоха положителен отговор. Най-важното е да видим какво трябва да бъде свършено до избиране на редовен кабинет", каза президентът Йотова в уводното си слово преди старта на консултациите.

Йотова: Работим за това изборите да са на първата дата след Великден

Консултациите при Йотова: „БСП – Обединена левица“ разговаря с президента

Тошко Йорданов коментира вариантите за служебен премиер така: "Има двама политически оцветени - Андрей Гюров беше председател на ПГ на ПП, а Димитър Главчев - председател на НС от името на ГЕРБ. От останалите трима е Ваша отговорност кого ще изберете. Натресени са Ви петима човека, може би трябва да изберете някой, който не е партийно оцветен".

Йорданов посочи, че президентът в момента е натоварен с голяма отговорност и очаквания. "В сложна ситуация сме, без бюджет и социална защита, със съмнения за спекула в хранителния сектор и фармацията. Причината за това е свалянето на редовното правителство след протестите, организирани от ПП-ДБ, които са жадни за власт - те са против всеки, стига да не са вътре във властта. Грешка беше вкарването на бюджет без да сме се разбрали със социалните партньори. Два пъти сезирахме КС за промените при избора на служебен премиер, които доведоха избор между ограничен брой лица от "домова книга", заяви той.

Източник: БТА

Според Балабанов държавният глава не бива да слуша никого за решението си за служебен премиер.

"За поста трябва да се търси избор на фигура, която е максимално дистанцирана от партийната политика. Иначе шарлатаните ще бъдат допуснати отново във властта, но през задния вход", смята той.

На свой ред Павела Митова отбеляза, че ИТН силно вярва в разделението на властите, но ситуацията в момента предполага, че президентът носи споделена отговорност. "За съжаление тя не е споделена с нас, а с формациите, променили Конституцията, така че държавният глава да няма избор за вариантите за служебен премиер. Затова никой не бива да обвинява президента за избора му, тъй като той му е наложен. Служебният премиер е споделена отговорност на държавния глава и на партиите, променили закона", коментира тя.

По думите на Йотова всички лица в т.нар. "домова книга" са избирани от политическото мнозинство в парламента в конкретния момент.

По-рано днес Илияна Йотова разговаря и с представители на "ДПС-Ново начало" и "БСП-Обединена левица".

Третата по големина политическа сила в Народното събрание - "Възраждане" - предварително заяви отказа си да се яви на консултации. От там поясниха, че частично допустим за служебен премиер за нея е единствено Андрей Гюров. Партията призова за бързо определяне на дата за предсрочен вот.

"ДПС-Ново начало" при президента Йотова: Служебният премиер не бива да е приближен до някоя партия

Във вторник президентът се срещна с ГЕРБ-СДС и „Продължаваме промяната-Демократична България“ (ПП-ДБ).

"Най-важната цел е провеждането на честни, прозрачни и добре организирани избори", каза Йотова в началото на консултациите с ГЕРБ-СДС, като посочи, че се прави всичко възможно да има първата възможна дата за провеждане на избори. "Трябва да отговорим на очакванията на българските граждани за честни и прозрачни избори", заяви президентът по време на консултациите с ПП-ДБ.

ГЕРБ-СДС предложиха избор на нов председател на НС, за да има още един кандидат за служебен премиер

Парламентарната група на ГЕРБ-СДС смята, че пред президента хипотетично има още една възможност за служебен премиер, извън вече обсъжданите имена – ако Илияна Йотова прецени, че сред народните представители има подходящ, каза зам.-председателят на ГЕРБ-СДС Деница Сачева по време на срещата с президента. Илияна Йотова отговори, че ще го предложи на останалите парламентарни групи, но предвид малкото време, което има до изборите, не знае дали това е възможно.

ПП-ДБ: Предното служебно правителство не трябва да се повтаря

От ПП-ДБ посочиха, че най-разумната дата за избори е 19 април.

Миналата седмица Йотова се срещна с всички потенциални служебни премиери, записани в Конституцията.

Петима души изразиха готовност да поемат поста – подуправителят на Българската народна банка (БНБ) Андрей Гюров, заместник-омбудсманът Мария Филипова, председателят на Сметната палата Димитър Главчев, както и заместник-председателите на Сметната палата Маргарита Николова и Силвия Къдрева.

Според Конституцията президентът, след консултации с парламентарните групи и по предложение на кандидата за служебен министър-председател, назначава служебно правителство и насрочва нови избори в двумесечен срок.

йотова консултации итн
Последвайте ни
Йотова: Работим за това изборите да са на първата дата след Великден

Йотова: Работим за това изборите да са на първата дата след Великден

Видеа от скрита камера в гинекологичен кабинет са качени в платени сайтове

Видеа от скрита камера в гинекологичен кабинет са качени в платени сайтове

Как изглеждат 303 милиарда барела венесуелски петрол?

Как изглеждат 303 милиарда барела венесуелски петрол?

Последните минути на съпрузи, екзекутирани от дронове в Украйна

Последните минути на съпрузи, екзекутирани от дронове в Украйна

Hype Software: Дигиталният двигател на ресторантьорския бранш

Hype Software: Дигиталният двигател на ресторантьорския бранш

biss.bg
Немска овчарка или Белгийска Малиноа – коя е точната порода за вас?

Немска овчарка или Белгийска Малиноа – коя е точната порода за вас?

dogsandcats.bg
Земетресение с магнитуд 3 край Бургас
Ексклузивно

Земетресение с магнитуд 3 край Бургас

Преди 3 дни
Тайландец се прибра у дома две седмици след погребението му
Ексклузивно

Тайландец се прибра у дома две седмици след погребението му

Преди 3 дни
Откриха ново огнище на африканска чума по свинете в Румъния
Ексклузивно

Откриха ново огнище на африканска чума по свинете в Румъния

Преди 3 дни
Португалия се готви за нови порои, близо 200 000 души все още са без ток
Ексклузивно

Португалия се готви за нови порои, близо 200 000 души все още са без ток

Преди 3 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Скарлет Йохансон въвлечена в съдебния спор между Блейк Лайвли и Джъстин Балдони

Скарлет Йохансон въвлечена в съдебния спор между Блейк Лайвли и Джъстин Балдони

Любопитно Преди 31 минути

Аудиозапис въвлече Скарлет Йохансон в съдебния спор между Блейк Лайвли и Джъстин Балдони, след като продуцент сравнява работата си с Йохансон и Лайвли в контекста на делото за филма „Никога повече“

Vivacom стартира Job Lab - нова програма за развитие на меки и дигитални умения сред ученици в цялата страна

Vivacom стартира Job Lab - нова програма за развитие на меки и дигитални умения сред ученици в цялата страна

Любопитно Преди 58 минути

Пилотното издание на инициативата ще обхване четири български града до края на месец май

Sofia Art Fair 2026 засилва международния си фокус с творчески директор от глобалната арт сцена

Sofia Art Fair 2026 засилва международния си фокус с творчески директор от глобалната арт сцена

Любопитно Преди 1 час

Международни и български галерии и арт колективи вече кандидатстват за участие в предстоящия форум

<p>Китай представя AI полицейски робот</p>

Китай използва AI роботи за управление на трафика и пешеходното движение

Свят Преди 1 час

В градовете, включително в Ханджоу, вече има автономни роботизирани полицейски служители

.

Защо консумацията на фибри е полезна за мозъка ви

Любопитно Преди 1 час

Консумацията на фибри може да подобри здравето, да удължи живота и дори да защити мозъка ни

<p>Не слагайте тези храни във вашия еър фрайър</p>

Не слагайте тези храни във вашия еър фрайър

Любопитно Преди 1 час

Фритюрниците с горещ въздух, т. нар. еър фрайъри, остават едни от най-популярните кухненски уреди от няколко години

Цена на успеха в Южна Корея: 40 часа седмично учене от детската градина

Цена на успеха в Южна Корея: 40 часа седмично учене от детската градина

Свят Преди 1 час

Натискът за влизане в елитен университет започва от 4-годишна възраст, което влияе на психиката на децата

,

СО затваря два буферни паркинга на метрото и ги прави платени

България Преди 1 час

Столичната община прекратява установена схема за злоупотреби с функцията „Паркирай и пътувай“ на два буферни паркинга

Министерството на правосъдието на САЩ свали хиляди документи за Епстийн след разкриване на данни на жертвите

Министерството на правосъдието на САЩ свали хиляди документи за Епстийн след разкриване на данни на жертвите

Свят Преди 1 час

В разпространените документи са били включени имейл адреси и голи снимки, като в някои случаи имената и лицата на потенциални жертви са можели да бъдат разпознати въпреки редакциите

Снимката е илюстративна

FT: Руски апарати са шпионирали европейски спътници в орбита

Свят Преди 2 часа

„И двата спътника са заподозрени в „радиоелектронно разузнаване“, заяви генерал-майор Михаел Траут, началник на космическото командване на германските въоръжени сили

<p>Пет пъти, когато Зимните олимпийски игри станаха крайно политически</p>

Зимните олимпийски игри - свидетели на нашествия, ядрени кризи и пропаганда

Свят Преди 2 часа

Нашествия, ядрени кризи и нацистка пропаганда - Игрите са виждали всичко

Доналд Тръмп

Нов сблъсък между Тръмп и журналист: „Ти си най-лошият репортер“

Свят Преди 2 часа

Президентът на САЩ Доналд Тръмп разкритикува репортерът от Си Ен Ен (CNN) Кейтлан Колинс, че „не се усмихва достатъчно“

Кола блъсна 14-годишно дете на пешеходна пътека в Дупница

Кола блъсна 14-годишно дете на пешеходна пътека в Дупница

България Преди 2 часа

То е настанено за лечение в болница със счупен гръден прешлен

Гърция и Турция: Ново напрежение в Егейско море

Гърция и Турция: Ново напрежение в Егейско море

Свят Преди 2 часа

На девети февруари е планирано заседание на най-високо ниво - в Анкара трябва да се събере Върховният съвет за сътрудничество между Гърция и Турция

Ниагарският водопад замръзна

Ниагарският водопад замръзна

Любопитно Преди 2 часа

<p>Защо шедьовърът &bdquo;Брулени хълмове&ldquo; е толкова неразбран</p>

Шедьовър, който отказва да бъде опитомен: Защо „Брулени хълмове“ остава най-неразбраният роман

Любопитно Преди 3 часа

Въпреки популярността на готическата литература по онова време, не е изненадващо, че „Брулени хълмове“ скандализира читателите от XIX век – епоха на строг морален контрол

Всичко от днес

От мрежата

Дехидратация при котки

dogsandcats.bg

6 знака, че на кучето ви му е студено

dogsandcats.bg
1

Украинските мечки в белица заспаха

sinoptik.bg
1

Предстои снежен уикенд

sinoptik.bg

Илиана Коджабашева показа бременно коремче за първи път

Edna.bg

7 навика, които тайно съсипват кафемашината

Edna.bg

Сравниха Зидан с Айфеловата кула

Gong.bg

Вратар на Етър мина под ножа

Gong.bg

ИТН пред държавния глава: Служебният премиер не бива да е политическа фигура, каквито са Гюров и Главчев

Nova.bg

"БСП-Обединена левица" към Йотова: Осъзнаваме трудната ситуация, в която сте поставени, отговорност трябва да понесе и НС

Nova.bg