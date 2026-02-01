Тръмп: Индия ще купува петрол от Венецуела, а не от Иран

Тод Бланш: Публикували сме над три милиона страници от досиетата по делото "Епстийн"

Скопие повдигна обвинения на 13 полицаи за пожара в дискотека "Пулс"

Аферата „Епстийн”: Публикуваните материали не са всички налични документи по делото

Освободиха 5-годишно момче и баща му от имиграционен център, съдия осъди политиката на Тръмп

Какво изплува в досиетата "Епстийн" - интимни имейли до дъщерята на медийния магнат Робърт Максуел

Стармър призова бившия принц Андрю да даде показания за връзките си с Епстийн

Норвежката принцеса Мете-Марит се срещала с Епстийн, но не е посещавала неговия остров

П резидентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че Индия ще купува петрол от Венецуела вместо от Иран, предаде агенция Ройтерс.

„Ние вече направихме сделка, концепцията на сделка“, каза Тръмп пред журналисти в президентския самолет "Еър форс уан" на път към Флорида от Вашингтон.

Trump announces India’s oil decisions before India does.

First Iran, then Russia, now Venezuela.

Each time, Modi complies…..



FYI Venezuelan crude is heavy and sour, harder and costlier to refine, which directly affects fuel prices.



So when petrol gets expensive, remember… pic.twitter.com/IMozExNl8J — The Protagonist (@protagonist_xig) February 1, 2026

Ден по-рано САЩ заявиха на Индия, че скоро може да започне да купува петрол от Венецуела, което ще й помогне да замени вноса на руски петрол, съобщиха пред Ройтерс трима души, запознати с темата.

Американското усилие за доставки на венецуелски петрол на Индия идва на фона на стремежа на Вашингтон да намали петролните приходи на Русия, с които тя финансира войната си в Украйна, отбелязва Ройтерс.

През март миналата година Тръмп наложи 25-процентни мита на страните, които купуват венецуелски петрол, включително на Индия, припомня агенцията.

"Моди е велик човек, той обича Тръмп"

По-малко от месец след залавянето на венецуелския президент Николас Мадуро със специална военна операция в Каракас и отвеждането му в САЩ, за да бъде съден за наркотероризъм, Вашингтон отмени санкциите, които възпрепятстваха търговията с венецуелски петрол.

Тръмп каза още на борда на самолета, че Китай също е добре дошъл за сделка със САЩ за доставки на венецуелски петрол.