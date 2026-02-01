Свят

Тръмп: Индия ще купува петрол от Венецуела, а не от Иран

През март миналата година Тръмп наложи 25-процентни мита на страните, които купуват венецуелски петрол, включително на Индия

1 февруари 2026, 08:39
Норвежката принцеса Мете-Марит се срещала с Епстийн, но не е посещавала неговия остров

Стармър призова бившия принц Андрю да даде показания за връзките си с Епстийн

Какво изплува в досиетата

Освободиха 5-годишно момче и баща му от имиграционен център, съдия осъди политиката на Тръмп

Аферата „Епстийн”: Публикуваните материали не са всички налични документи по делото

"Арестувайте президента": Масови протести срещу имиграционните служби в САЩ
Скопие повдигна обвинения на 13 полицаи за пожара в дискотека

Тод Бланш: Публикували сме над три милиона страници от досиетата по делото

П резидентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че Индия ще купува петрол от Венецуела вместо от Иран, предаде агенция Ройтерс.

„Ние вече направихме сделка, концепцията на сделка“, каза Тръмп пред журналисти в президентския самолет "Еър форс уан" на път към Флорида от Вашингтон.

Ден по-рано САЩ заявиха на Индия, че скоро може да започне да купува петрол от Венецуела, което ще й помогне да замени вноса на руски петрол, съобщиха пред Ройтерс трима души, запознати с темата.

Американското усилие за доставки на венецуелски петрол на Индия идва на фона на стремежа на Вашингтон да намали петролните приходи на Русия, с които тя финансира войната си в Украйна, отбелязва Ройтерс.

През март миналата година Тръмп наложи 25-процентни мита на страните, които купуват венецуелски петрол, включително на Индия, припомня агенцията.

"Моди е велик човек, той обича Тръмп"

По-малко от месец след залавянето на венецуелския президент Николас Мадуро със специална военна операция в Каракас и отвеждането му в САЩ, за да бъде съден за наркотероризъм, Вашингтон отмени санкциите, които възпрепятстваха търговията с венецуелски петрол.

Тръмп каза още на борда на самолета, че Китай също е добре дошъл за сделка със САЩ за доставки на венецуелски петрол.

Вижте в нашата галерия: Серия експлозии в Каракас: въздушни удари, извънредно положение и хаос в кадри

8 снимки
Венецуела
Каракас Венецуела въздушни удари САЩ
Източник: БТА, София Георгиева    
Доналд Тръмп САЩ Индия Венецуела петрол Русия санкции търговия с петрол Николас Мадуро война в Украйна
Земетресение с магнитуд 3 край Бургас
Земетресение с магнитуд 3 край Бургас

Преди 15 часа
Тайландец се прибра у дома две седмици след погребението му
Тайландец се прибра у дома две седмици след погребението му

Преди 12 часа
Откриха ново огнище на африканска чума по свинете в Румъния
Откриха ново огнище на африканска чума по свинете в Румъния

Преди 12 часа
Португалия се готви за нови порои, близо 200 000 души все още са без ток
Португалия се готви за нови порои, близо 200 000 души все още са без ток

Преди 11 часа
