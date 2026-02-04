Готов ли е Путин за мир? Преговорите в Абу Даби ще покажат

"Не искаме да бъдем американци": Страх и несигурност в Гренландия след изявленията на Тръмп

САЩ приеха искането на Иран: Преговорите ще са в Оман, не в Истанбул

Н ов кръг от посредничените от САЩ преговори между Украйна и Русия започва днес в Абу Даби, посочва Джейми Детмър за Politico ​.

Общата перспектива за Украйна остава не по-малко мрачна, докато страната се приближава към четвъртата годишнина от войната на Русия срещу нея. И все пак има признаци, че това, което ще излезе от тазседмичните преговори лице в лице, може най-сетне да даде отговор на ключов въпрос: сериозен ли е руският президент Владимир Путин?

В навечерието на планираните двудневни разговори Русия възобнови мащабното си въздушно настъпление срещу изтощената украинска инфраструктура след кратка пауза през уикенда. През нощта Москва удари градове като Киев, Днипро, Харков, Суми и Одеса с 450 дрона и 71 ракети, включително балистични, поразявайки енергийната мрежа и жилищни сгради, докато температурите паднаха под минус 20 градуса по Целзий.

"Путин трябва да бъде лишен от илюзиите, че може да постигне нещо чрез бомбардировки, терор и агресия", призова отчаяният украински външен министър Андрий Сибига. "Нито очакваните дипломатически усилия в Абу Даби тази седмица, нито обещанията му към Съединените щати го спряха да продължи терора срещу обикновените хора в най-суровата зима."

Според президента на САЩ Доналд Тръмп тези обещания са включвали въздържане от удари по Киев и други големи градове за цяла седмица по време на период на "изключителен студ". Но едва Тръмп го каза, говорителят на Кремъл Дмитрий Песков предупреди, че паузата ще трае само уикенда.

🔥 BREAKING: New round of U.S.-brokered talks in #AbuDhabi on Ukraine crisis. Russia's brutal air assault on cities like Kiev & Odessa continues as talks begin. Is #Putin serious about peace, or just playing for time? As temperatures drop, Ukraine remainshttps://t.co/DnaYZ6tDKV — Make Germany Great Again (@Great_GER_Again) February 4, 2026

Това едва ли е благоприятна стартова площадка за преговори и кара много украински политици да твърдят, че Русия просто имитира процес, за да не се окаже от грешната страна на непредсказуем американски лидер, макар и такъв, който изглежда необичайно търпелив към Путин и много по-малко към украинския президент Володимир Зеленски.

Не че украинците изобщо са възлагали големи надежди на едноседмично "енергийно примирие". Бруталната война ги е научила да очакват най-лошото.

"За съжаление, всичко е напълно предсказуемо", написа във вторник съветникът на Зеленски Михайло Подоляк. "Ето как изглежда едно руско "примирие": по време на кратко затопляне да се натрупат достатъчно ракети, а после да се удари нощем, когато температурите паднат до минус 24 по Целзий или по-ниско, като се атакуват цивилни. Русия не вижда абсолютно никаква причина да спре войната, да прекрати геноцидните практики или да се ангажира с дипломация. Само мащабни тактики на замразяване."

Трудно е да се спори с този песимизъм. Кремъл на Путин има дълга история в използването на мирни преговори, за да печели време, да замъглява, да изтощава опонентите и да продължава войната. Това е част от сценарий, който руският лидер и неговият мрачен външен министър Сергей Лавров използват отново и отново в Украйна, както и с години в Сирия.

И все пак, според някои украински и американски източници, запознати с хода на разговорите, има индикации, че сегашните преговори може да са по-обещаващи, отколкото широко се смята. Те казват, че и двете страни всъщност са по-"конструктивни" - дума, която, признаваме, често е била използвана погрешно.

Украйна, Русия и САЩ преговарят в Абу Даби за прекратяване на войната

"Преди тези преговори бяха като вадене на зъб без упойка", каза републикански експерт по външна политика, който е съветвал Киев. Получил анонимност, за да говори свободно, той добави: "Преди ми идваше да крещя всеки път, когато видех поредния отчет, в който се казва, че разговорите са "конструктивни". Но сега мисля, че в известен смисъл наистина са. Забелязвам, че руснаците приемат тези разговори по-сериозно."

Част от това, по думите му, се дължи на уменията на хората, които сега водят украинския екип след оттеглянето на могъщия бивш началник на кабинета на Зеленски Андрий Ермак. Сред най-умните и способни са:

наследникът на Ермак като ръководител на Офиса на президента и бивш шеф на Главното разузнавателно управление Кирило Буданов; секретарят на Съвета за национална сигурност и отбрана Рустем Умеров; и Давид Арахамия, който оглавява парламентарната фракция на управляващата партия на Зеленски "Слуга на народа".

"Забелязвам, че откакто Давид се включи има осезаемо подобрение в отношенията с руските преговарящи. Мисля, че това е, защото ги уважават, особено Давид, и защото ги виждат като хора, които живеят в реалността и са готови на компромиси", обясни експертът. "Предпазливо съм оптимист, че имаме разумен шанс да сложим край на конфликта през пролетта."

Бивш високопоставен украински служител, който също говори анонимно, беше по-малко оптимистичен, но дори той призна, че има промяна в настроението и тона на Русия на масата за преговори.

Източник: БТА

Описвайки ръководителя на руската делегация, началника на Главното управление на Генералния щаб на руските въоръжени сили Игор Костюков, и офицера от военното разузнаване Александър Зорин като практични хора, той каза, че нито един от тях не е склонен да изнася дълги лекции за "първопричините" на конфликта, за разлика от Лавров и Путин. "Руските разузнавачи действат делово и се задълбочават в практическите детайли", отбеляза бившият служител, с когото офисът на Зеленски все още се консултира.

Той предполага, че промяната може да се дължи на оценката на Кремъл, че Европа става по-сериозна по отношение на общоконтиненталната отбрана, увеличава производството на оръжия и се опитва да стане по-малко зависима от САЩ за цялостната си сигурност.

"Едно мирно споразумение, край на войната, може да отнеме голяма част от този импулс, на европейските лидери ще им бъде много по-трудно да убедят избирателите си в жертвите, които ще са необходими за преминаване към по-високи разходи за отбрана", каза той.

Разбира се, промяната в тона на Русия може да е просто пореден опит да се печели време с Тръмп. "Путин почти няма какво да покаже за огромната цена на войната. Да приеме сега договорено споразумение, при което не може да заяви ясна "победа" за Русия и за руския народ, би било голям вътрешнополитически проблем", аргументира се пенсионираният австралийски генерал Мик Райън.

Каквито и да са причините, това, което ще излезе от Абу Даби в идните дни, най-вероятно ще ни покаже дали Путин най-сетне е готов да действа сериозно.

Вижте в нашата галерия : Хронологията на един диктатор: Ерата Путин и неговите 5 мандата

Този коментар изразява личното мнение на автора и може да не съвпада с позицията на Vesti.bg.