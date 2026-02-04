Свят

Готов ли е Путин за мир? Преговорите в Абу Даби ще покажат

Това, което ще излезе от преговорите тази седмица, може най-сетне да покаже дали руският президент е сериозен

4 февруари 2026, 10:33
САЩ приеха искането на Иран: Преговорите ще са в Оман, не в Истанбул

САЩ приеха искането на Иран: Преговорите ще са в Оман, не в Истанбул
Въоръжени убиха сина на Муамар Кадафи в дома му

Въоръжени убиха сина на Муамар Кадафи в дома му
Най-страшната руска атака от началото на годината

Най-страшната руска атака от началото на годината

"Не искаме да бъдем американци": Страх и несигурност в Гренландия след изявленията на Тръмп
Проф. Христова: Вирусът Нипа не представлява риск от пандемия като COVID-19

Проф. Христова: Вирусът Нипа не представлява риск от пандемия като COVID-19
Президентът на Иран одобри продължаването на преговорите със САЩ

Президентът на Иран одобри продължаването на преговорите със САЩ
След месеци отказ: Бил и Хилари Клинтън ще дадат показания по случая „Епстийн“

След месеци отказ: Бил и Хилари Клинтън ще дадат показания по случая „Епстийн“
Поредна среднощна атака: Русия удари с дронове и ракети няколко украински града

Поредна среднощна атака: Русия удари с дронове и ракети няколко украински града

Н ов кръг от посредничените от САЩ преговори между Украйна и Русия започва днес в Абу Даби, посочва Джейми Детмър за Politico​.

Общата перспектива за Украйна остава не по-малко мрачна, докато страната се приближава към четвъртата годишнина от войната на Русия срещу нея. И все пак има признаци, че това, което ще излезе от тазседмичните преговори лице в лице, може най-сетне да даде отговор на ключов въпрос: сериозен ли е руският президент Владимир Путин?

В навечерието на планираните двудневни разговори Русия възобнови мащабното си въздушно настъпление срещу изтощената украинска инфраструктура след кратка пауза през уикенда. През нощта Москва удари градове като Киев, Днипро, Харков, Суми и Одеса с 450 дрона и 71 ракети, включително балистични, поразявайки енергийната мрежа и жилищни сгради, докато температурите паднаха под минус 20 градуса по Целзий.

"Путин трябва да бъде лишен от илюзиите, че може да постигне нещо чрез бомбардировки, терор и агресия", призова отчаяният украински външен министър Андрий Сибига. "Нито очакваните дипломатически усилия в Абу Даби тази седмица, нито обещанията му към Съединените щати го спряха да продължи терора срещу обикновените хора в най-суровата зима."

Според президента на САЩ Доналд Тръмп тези обещания са включвали въздържане от удари по Киев и други големи градове за цяла седмица по време на период на "изключителен студ". Но едва Тръмп го каза, говорителят на Кремъл Дмитрий Песков предупреди, че паузата ще трае само уикенда.

Това едва ли е благоприятна стартова площадка за преговори и кара много украински политици да твърдят, че Русия просто имитира процес, за да не се окаже от грешната страна на непредсказуем американски лидер, макар и такъв, който изглежда необичайно търпелив към Путин и много по-малко към украинския президент Володимир Зеленски.

Не че украинците изобщо са възлагали големи надежди на едноседмично "енергийно примирие". Бруталната война ги е научила да очакват най-лошото.

"За съжаление, всичко е напълно предсказуемо", написа във вторник съветникът на Зеленски Михайло Подоляк. "Ето как изглежда едно руско "примирие": по време на кратко затопляне да се натрупат достатъчно ракети, а после да се удари нощем, когато температурите паднат до минус 24 по Целзий или по-ниско, като се атакуват цивилни. Русия не вижда абсолютно никаква причина да спре войната, да прекрати геноцидните практики или да се ангажира с дипломация. Само мащабни тактики на замразяване."

Трудно е да се спори с този песимизъм. Кремъл на Путин има дълга история в използването на мирни преговори, за да печели време, да замъглява, да изтощава опонентите и да продължава войната. Това е част от сценарий, който руският лидер и неговият мрачен външен министър Сергей Лавров използват отново и отново в Украйна, както и с години в Сирия.

И все пак, според някои украински и американски източници, запознати с хода на разговорите, има индикации, че сегашните преговори може да са по-обещаващи, отколкото широко се смята. Те казват, че и двете страни всъщност са по-"конструктивни" - дума, която, признаваме, често е била използвана погрешно.

Украйна, Русия и САЩ преговарят в Абу Даби за прекратяване на войната

"Преди тези преговори бяха като вадене на зъб без упойка", каза републикански експерт по външна политика, който е съветвал Киев. Получил анонимност, за да говори свободно, той добави: "Преди ми идваше да крещя всеки път, когато видех поредния отчет, в който се казва, че разговорите са "конструктивни". Но сега мисля, че в известен смисъл наистина са. Забелязвам, че руснаците приемат тези разговори по-сериозно."

Част от това, по думите му, се дължи на уменията на хората, които сега водят украинския екип след оттеглянето на могъщия бивш началник на кабинета на Зеленски Андрий Ермак. Сред най-умните и способни са:

  1. наследникът на Ермак като ръководител на Офиса на президента и бивш шеф на Главното разузнавателно управление Кирило Буданов;
  2. секретарят на Съвета за национална сигурност и отбрана Рустем Умеров;
  3. и Давид Арахамия, който оглавява парламентарната фракция на управляващата партия на Зеленски "Слуга на народа".

"Забелязвам, че откакто Давид се включи има осезаемо подобрение в отношенията с руските преговарящи. Мисля, че това е, защото ги уважават, особено Давид, и защото ги виждат като хора, които живеят в реалността и са готови на компромиси", обясни експертът. "Предпазливо съм оптимист, че имаме разумен шанс да сложим край на конфликта през пролетта."

Бивш високопоставен украински служител, който също говори анонимно, беше по-малко оптимистичен, но дори той призна, че има промяна в настроението и тона на Русия на масата за преговори.

Източник: БТА

Описвайки ръководителя на руската делегация, началника на Главното управление на Генералния щаб на руските въоръжени сили Игор Костюков, и офицера от военното разузнаване Александър Зорин като практични хора, той каза, че нито един от тях не е склонен да изнася дълги лекции за "първопричините" на конфликта, за разлика от Лавров и Путин. "Руските разузнавачи действат делово и се задълбочават в практическите детайли", отбеляза бившият служител, с когото офисът на Зеленски все още се консултира.

Той предполага, че промяната може да се дължи на оценката на Кремъл, че Европа става по-сериозна по отношение на общоконтиненталната отбрана, увеличава производството на оръжия и се опитва да стане по-малко зависима от САЩ за цялостната си сигурност.

"Едно мирно споразумение, край на войната, може да отнеме голяма част от този импулс, на европейските лидери ще им бъде много по-трудно да убедят избирателите си в жертвите, които ще са необходими за преминаване към по-високи разходи за отбрана", каза той.

Разбира се, промяната в тона на Русия може да е просто пореден опит да се печели време с Тръмп. "Путин почти няма какво да покаже за огромната цена на войната. Да приеме сега договорено споразумение, при което не може да заяви ясна "победа" за Русия и за руския народ, би било голям вътрешнополитически проблем", аргументира се пенсионираният австралийски генерал Мик Райън.

Каквито и да са причините, това, което ще излезе от Абу Даби в идните дни, най-вероятно ще ни покаже дали Путин най-сетне е готов да действа сериозно.

Вижте в нашата галерия: Хронологията на един диктатор: Ерата Путин и неговите 5 мандата

Хронологията на един диктатор: Ерата Путин и неговите 5 мандата
23 снимки
Владимир Путин
Владимир Путин
Владимир Путин
Владимир Путин

Този коментар изразява личното мнение на автора и може да не съвпада с позицията на Vesti.bg.

Източник: Politico    
Война в Украйна Мирни преговори Руска агресия Абу Даби Владимир Путин Дипломация Украинска инфраструктура Руски въздушни удари САЩ Кремълска стратегия
Последвайте ни

По темата

"ДПС-Ново начало" при президента Йотова: Служебният премиер не бива да е приближен до някоя партия

„Хюстън, имаме проблем“: НАСА отложи мисията до Луната

„Хюстън, имаме проблем“: НАСА отложи мисията до Луната

Краят на „Меча на исляма“: Кой беше Сейф ал Ислам

Краят на „Меча на исляма“: Кой беше Сейф ал Ислам

Ниагарският водопад замръзна

Ниагарският водопад замръзна

Hype Software: Дигиталният двигател на ресторантьорския бранш

Hype Software: Дигиталният двигател на ресторантьорския бранш

biss.bg
Юруш на черешите, не, на S-класите, дават ги с по 33 000 евро отстъпка

Юруш на черешите, не, на S-класите, дават ги с по 33 000 евро отстъпка

carmarket.bg
Земетресение с магнитуд 3 край Бургас
Ексклузивно

Земетресение с магнитуд 3 край Бургас

Преди 3 дни
Тайландец се прибра у дома две седмици след погребението му
Ексклузивно

Тайландец се прибра у дома две седмици след погребението му

Преди 3 дни
Откриха ново огнище на африканска чума по свинете в Румъния
Ексклузивно

Откриха ново огнище на африканска чума по свинете в Румъния

Преди 3 дни
Португалия се готви за нови порои, близо 200 000 души все още са без ток
Ексклузивно

Португалия се готви за нови порои, близо 200 000 души все още са без ток

Преди 3 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Доналд Тръмп

Нов сблъсък между Тръмп и журналист: „Ти си най-лошият репортер“

Свят Преди 11 минути

Президентът на САЩ Доналд Тръмп разкритикува репортерът от Си Ен Ен (CNN) Кейтлан Колинс, че „не се усмихва достатъчно“

Кола блъсна 14-годишно дете на пешеходна пътека в Дупница

Кола блъсна 14-годишно дете на пешеходна пътека в Дупница

България Преди 24 минути

То е настанено за лечение в болница със счупен гръден прешлен

Звезда от "Хари Потър" се превърна в талисман за Лунната Нова година в Китай

Звезда от "Хари Потър" се превърна в талисман за Лунната Нова година в Китай

Свят Преди 1 час

"Хари Потър" е изключително популярен в Китай, като са продадени стотици милиони книги, а повторно пускане на първия филм от поредицата през 2020 г. донесе над 13,6 милиона долар за три дни

,

Защо курсът на златото и среброто изведнъж се срина?

Свят Преди 1 час

След поредните рекорди от миналата седмица цените на златото и среброто претърпяха рязък спад

<p>Графика на &quot;Евробарометър&quot; показва как са настроени българите за бъдещето</p>

"Евробарометър": Повечето българи са настроени оптимистично за бъдещето

България Преди 1 час

За бъдещето на ЕС са оптимисти 53 на сто от българските участници в допитването и 57 на сто от останалите европейци

<p>&quot;Европа е нашият най-мощен щит&quot;</p>

"Европа е нашият най-мощен щит": Гражданите на ЕС дълбоко загрижени за сигурността, призовават за единство

Свят Преди 1 час

На фона на многобройните предизвикателства гражданите изразяват желание Европейският съюз да бъде укрепен

,

Зимните олимпийски игри – от дебют в Шамони до рекорден брой участници в Пекин

Любопитно Преди 1 час

Тази година надпреварата ще се проведе в периода 6-22 февруари и обещава поредна порция емоции, драма, интрига и рекорди

<p>Бившият принц Андрю&nbsp;напусна дома си в Уиндзор</p>

Андрю Маунтбатън-Уиндзор напусна дома си в Уиндзор

Свят Преди 1 час

Бъкингамският дворец обяви още през октомври, че Маунтбатън-Уиндзор ще напусне Роял Лодж, като решението съвпадна с официалното отнемане на титлата му принц

Пеканов предупреди: България е пред риск да загуби 2.5 млрд. евро от ПВУ

Пеканов предупреди: България е пред риск да загуби 2.5 млрд. евро от ПВУ

България Преди 1 час

"При стоките цените в България и Виена вече често са изравнени, което е плашещо”, коментира Атанас Пеканов

<p>Разпадна ли се мега сделката между Nvidia и OpenAI</p>

Разпадна ли се мега сделката между Nvidia и OpenAI: Инвестицията сякаш се изпари

Технологии Преди 1 час

Миналата година двете компании обявиха партньорство за 100 млрд. долара, но от тогава не са направили нищо по реализацията му, което вече започва да се отразява и в доверието на пазара към AI прехода като цяло

"Стоманеният таралеж": Kак Украйна планира да се защитава след войната

"Стоманеният таралеж": Kак Украйна планира да се защитава след войната

Свят Преди 1 час

План "Б" на Украйна е да може да се защитава сама, ако съюзническите гаранции за сигурност се окажат безполезни

"Хюман райтс уоч": Тръмп превръща страната си в авторитарна държава

"Хюман райтс уоч": Тръмп превръща страната си в авторитарна държава

Свят Преди 1 час

Това заключение се съдържа в годишния доклад на неправителствената организация, базирана в Ню Йорк

Обвиниха бившия съпруг на Джил Байдън в убийството на съпругата си

Обвиниха бившия съпруг на Джил Байдън в убийството на съпругата си

Свят Преди 2 часа

Стивънсън е бил изправен пред съда и в момента е задържан под гаранция в размер на 500 000 долара

Повдигат обвинения на задържаните за изтезания на животни

Повдигат обвинения на задържаните за изтезания на животни

България Преди 2 часа

Смята се, че те са измъчвали животни, заснемали са издевателствата и са продавали клиповете

Полша осъди мъж, предложил да убие Зеленски за Русия

Полша осъди мъж, предложил да убие Зеленски за Русия

Свят Преди 2 часа

50-годишният Павел К., жител на град Хрубешув, е обвинен в шпионаж

Жертви и ранени при нови руски удари с дронове срещу Украйна

Жертви и ранени при нови руски удари с дронове срещу Украйна

Свят Преди 2 часа

В одеса щети са нанесени на сградите на училище и детска градина

Всичко от днес

От мрежата

10 дружелюбни породи кучета, които се радват на всеки

dogsandcats.bg

Кога котките навлизат в пубертета 

dogsandcats.bg
1

Украинските мечки в белица заспаха

sinoptik.bg
1

Предстои снежен уикенд

sinoptik.bg

Виктория Зайкова от Hell's Kitchen отваря ресторант

Edna.bg

След 13 години брак: братът на принцеса Даяна официално сложи край и на третия си брак

Edna.bg

В Англия се притесниха за Белингам, след като го видяха с кислородна маска: Джуд се страхува

Gong.bg

Илия Груев разцъфтя в Лийдс: Мачът с Ман Сити беше повратна точка

Gong.bg

"БСП-Обединена левица" на консултации при президента Илияна Йотова

Nova.bg

Изтекоха кадри на голи жени от козметично студио в Казанлък

Nova.bg