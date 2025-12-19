Зловещите последни думи на Роб Райнър за сина му Ник

Любопитно

В сряда Службата на съдебния лекар на окръг Лос Анджелис обяви, че смъртта на Роб и Мишел Райнър е причинена от „множество наранявания с остър предмет“. Синът им Ник беше арестуван за двойното убийство

19 декември 2025, 15:08
Източник: Getty Images

К акто е обичайно в еврейската традиция, режисьорът Роб Райнер и съпругата му Мишел са се надявали да бъдат погребани в рамките на 24 часа след смъртта си. Но телата им – след като са били намушкани до смърт в ранните часове на неделната сутрин – остават под полицейски контрол в очакване на разследване за убийство, насочено срещу собствения им син, 32-годишния Ник Райнър.

Поради това се разбира, че в понеделник известни приятели на двойката са се събрали на импровизиран мемориал, за да почетат желанието им за бързо изпращане

Комикът Албърт Брукс е бил домакин на събирането в имението си в Брентууд, Лос Анджелис. Сред присъстващите са били актьорът Били Кристъл и продуцентката му съпруга Джанис, както и комиците Лари Дейвид, Бил Хейдър и Конан О’Брайън. Всички те познават семейство Райнър от десетилетия.

Всички те са присъствали и на вече печално известното коледно парти на О’Брайън в събота вечер, на което семейство Райнър са били заедно със сина си Ник, като според информацията са споделяли с приятели, че се страхуват какво може да направи той, ако бъде оставен сам.

Ник е живеел в къщата за гости на имението на родителите си в Брентууд, след години на проблеми със злоупотреба с вещества, поне 18 престоя в рехабилитационни центрове и периоди, в които е бил бездомник, пише Daily Mail.

По време на партито на О’Брайън вече е известно, че Ник се е държал неадекватно и е смущавал други гости. В един момент от вечерта баща му го е представил на Бил Хейдър, след което Ник неловко е „прекъснал“ комика от SNL. Твърди се, че Хейдър му е казал, че е „по средата на личен разговор“, което е предизвикало гневен изблик.

Ник е останал вцепенен и се е „взирал“, преди да „избухне и да си тръгне“, твърди източник пред NBC News. Часове по-късно, както твърдят прокурорите, Ник е убил и двамата си родители.

В шокиращо разкритие обаче източник разказва пред Daily Mail, че по време на импровизирания мемориал в понеделник са били обсъдени още детайли около скандала на партито на О’Брайън.

По думите на един от присъстващите звезди от А-листата, минути след като Ник си е тръгнал, Роб се е разстроил, отишъл е при група приятели и е казал:„Ужасен съм от него. Не мога да повярвам, че го казвам, но се страхувам от собствения си син. Мисля, че синът ми може да ме нарани“.

Смята се, че след като са чули това, много от присъстващите на мемориала в понеделник са избухнали в сълзи. На никого от присъстващите не е убягнало колко зловещо пророчески са звучали думите на Роб, предвид това, което според обвиненията се е случило по-късно.

В сряда Службата на съдебния лекар на окръг Лос Анджелис обяви, че смъртта на Роб и Мишел Райнър е причинена от „множество наранявания с остър предмет“. 

Синът им Ник беше арестуван около 21:00 ч. в неделя и вече е обвинен в две убийства от първа степен за смъртта на родителите си. Той се яви за кратко в съда в сряда, облечен с предпазна антисуицидна жилетка, без да подаде пледоария.

Ник е наел известния адвокат Алън Джаксън, който поиска от съдията отлагане на делото, заявявайки, че му е „необходимо повече време“ за подготовка. Обвинителният акт беше отложен за 7 януари. Ник ще остане в ареста без право на гаранция.

Източник: Daily Mail    
