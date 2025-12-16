Свят

Драматични снимки показват ареста на сина на Роб Райнър за убийството на родителите си

На една от снимките се вижда Ник Райнър, чието лице е размазано, как е принуден да легне на земята с белезници на ръцете зад гърба си

16 декември 2025, 10:07
Рон Райнър
Източник: Getty Images

С инът на Роб Райнър, Ник, беше арестуван в неделя, 14 декември, по обвинение в убийство на родителите си, а драматичнияат момент беше заснет на видео, разпространено от властите.

32-годишният Ник , син на легендарния режисьор Роб Райнър, беше задържан в Лос Анджелис по обвинение, че е намушкал до смърт родителите си в дома им, вероятно след ескалирал семеен спор, подхранван от дългогодишната му борба със зависимостта.

Синът на Роб Райнър е в ареста

Отделът за борба с бандите и наркотиците към полицията на Лос Анджелис (LAPD) публикува в понеделник, 15 декември, вече изтрити снимки на Ник Райнър (32 г.), задържан близо до метростанция, само на 24 километра от дома на Роб и Мишел Райнър в Калифорния.

На една от снимките се вижда Ник Райнър, чието лице е размазано, как е принуден да легне на земята с белезници на ръцете зад гърба си.

С „прободни рани“: Откриха мъртви режисьора Роб Райнър и съпругата му

В описанието отделът е идентифицирал мъжа само като „заподозрян за двойно убийство“.

Говорител на LAPD отказа да коментира защо отделът за борба с бандите и наркотиците е изтрил снимката от ареста малко след публикуването ѝ.

Ник Райнър е задържан без право на гаранция в поправителния център Twin Towers в Лос Анджелис. Райнър, който има дълга история на борба със зависимост към наркотици и проблеми с психичното здраве, е бил поставен под наблюдение за предотвратяване на самоубийство след ареста си.

Източници са съобщили пред "The Post", че са видели Ник, Роб и Мишел Райнър в разгара на „много шумен спор“ на коледното парти на Конан О'Брайън в събота, 13 декември.

Те спекулират, че спорът може да е бил свързан с отказа на Ник Райнър да се подложи на пореден курс в център за рехабилитация от наркотици след 17 предишни продължителни престоя.

„Те имаха спор на празничното парти на Конан и Роб е казвал на хората, че се страхуват за Ник и се притесняват, че психическото му състояние се влошава“, разказа пред "The Post" дългогодишен семеен приятел, който живее близо до дома на Райнър.

Съседът твърди, че Ник Райнър е бил „силно пристрастен към комбинация от опиати и хероин“.

Роми Райнър, 28-годишната сестра на Ник Райнър, която е открила убитите си родители, е заявила пред разследващите, че той „трябва да е заподозрян“, защото е „опасен“, казват източници.

Други намекват за склонността на Ник Райнър към насилие, често подхранвана от употребата на наркотици, включително метаамфетаминова ярост, при която той е опустошил къщата за гости на родителите си.

Кой е Ник Райнър?

Ник Райнър е средният син в семейството. Роб Райнър и Мишел Сингър имат три деца заедно.

Той работи като сценарист, като най-известният му проект е съавторството на сценария за филма от 2016 г. "Бъди Чарли" ("Being Charlie"), режисиран от баща му.

Филмът, който разказва за тийнейджър с наркотична зависимост, е базиран на собствените му преживявания с пристрастяването, както самият той разказа пред списание People по време на премиерата.

Хронология на смъртта и ареста

Ето какво се знае за времевата линия на събитията, свързани със смъртта на Роб Райнър и съпругата му Мишел Сингър:

  • Около 15:38 местно време (23:38 GMT) в неделя пожарната служба на Лос Анджелис е извикана за оказване на медицинска помощ в дома на двойката.
  • При пристигането на LAFD и LAPD в дома те установяват, че вътре има двама мъртви, които по-късно са идентифицирани като Роб Райнър и съпругата му.
  • В 21:15 местно време в неделя Ник Райнър е арестуван.
  • В 5:04 местно време в понеделник Ник Райнър е настанен в затвора на LAPD

Тръмп се подигра с покойния Роб Райнър

В публикация в социалната мрежа "Трут соушъл" Тръмп определи Роб Райнър като "измъчван и борил се" човек и добави, че той и съпругата му са починали "вероятно заради гнева, който са предизвикали", противопоставяйки се на президента републиканец. "Беше известен с това, че докарваше хората до ЛУДОСТ с бясната си обсесия по Президента Доналд Джей Тръмп", пише още в публикацията в "Трут соушъл".

Медии и полиция пред резиденцията на Роб Райнър в Лос Анджелис
14 снимки
Медии и полиция пред резиденцията на Роб Райнър в Лос
Медии и полиция пред резиденцията на Роб Райнър в Лос
Медии и полиция пред резиденцията на Роб Райнър в Лос
Медии и полиция пред резиденцията на Роб Райнър в Лос
Източник: New York Post    
Ник Райнър убийство на родители Роб Райнър зависимост към наркотици арест Лос Анджелис намушкване семеен спор психически проблеми двойно убийство
