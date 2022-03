Договорът на Алек Болдуин за "Rust" вероятно го пази от отговорност за фаталната стрелба

А ктьорът Алек Болдуин твърди в съдебни документи, че договорът му за филма "Rust" го предпазва от отговорност за фаталната стрелба, при която загина операторката Халина Хъчинс.

Болдуин е ответник по няколко граждански дела, заведени включително и от съпруга на Хъчинс, която загина на снимачната площадка през октомври миналата година, когато актьорът изстреля на репетиция бойни, вместо халосни патрони. Освен че играе главната роля, Болдуин е и продуцент на филма.

В арбитражна клауза срещу съпродуцентите, Болдуин иска да бъде призната "обща клауза за обезщетяване" в договора му, която според адвокатите му го предпазва от финансови искове във връзка с продукцията.

Болдуин казва, че е съкрушен от инцидента, но не мисли, че носи каквато и да е отговорност за него - казали са му, че револверът Colt .45 е безопасен. Освен това той твърди, че не е дръпнал спусъка.

Властите в Санта Фе разследват инцидента и все още не са изключили възможността да повдигнат обвинения. Основен въпрос е как на снимачната площадка са се оказали бойни патрони.

'Rust' armorer claims Alec Baldwin ignored gun safety rules before deadly shooting https://t.co/nOpaGcPo6b pic.twitter.com/OdG0MUbc4F

В подадените документи адвокатите на Алек Болдуин заявяват, че той е отговарял за творческата страна и не е наемал хората в екипа, които са били отговорни за осигуряването на безопасността на оръжието и спазването на процедурите.

Матю Хъчинс, съпругът на убитата операторка, иска Болдиун да понесе своята отговорност, защото той е стрелящият и е трябвало да провери какви са патроните.

Алек Болдуин настоява процедурните разходи и адвокатският хонорар да бъдат поети от продукцията, защото такъв е договорът му. Съпругът на Халина Хъчин иска "солидно" обезщетение и отказва споразумение.

Alec Baldwin blames the woman he killed for her own death. https://t.co/HbPQeXiggy