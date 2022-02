Семейството на загиналата операторка съди Алек Болдуин

С емейството на операторката, застреляна на снимачната площадка на филма "Rust", заведе дело срещу Алек Болдуин и продуцентите, предадоха световните информационни агенции.

Според фамилията на Халина Хътчинс "грубото" пренебрежение към оплакванията, свързани с безопасността, директно е довело до нейната смърт.

На пресконференция адвокатите, представляващи съпруга ѝ и 9-годишния им син, казаха, че Болдуин е отказал да бъде проведено специално обучение.

Защитата на актьора пък заяви, че всяко твърдение за безразсъдство на актьора е "напълно невярно".

Делото, заведено в Санта Фе, Ню Мексико, е от името на Матю и Андрос Хътчинс и показва размяна на текстови съобщения между оператор и продуцент с оплакване за безопасността на оръжията. Реакцията е определена като "груб сарказъм".

Операторът Лейн Лупър пратил съобщение на ръководителя на продукцията Катрин Уолтърс, в което информира: "Имахме три случайни изстрела. Това е супер несигурно".

