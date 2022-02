Мъжът на Халина Хътчинс е бесен на Алек Болдуин

С ъпругът на операторката, застреляна на снимачната площадка на филма „Rust“, е гневен, че произвелият фаталния изстрел Алек Болдуин отхвърля всякаква вина за тежкия инцидент, предаде Асошиейтед прес.

Мат Хътчинс определя като „абсурдна“ убедеността на актьора, че не трябва да бъде обвиняван за трагедията. Съпругът на операторката споделя, че бил „толкова ядосан“, когато Болдуин не поел отговорност.

Хътчинс говори за първи път след инцидента

от 21 октомври м.г. в предаването „Тудей“ на телевизия Ен Би Си. „Идеята, че човекът, който държи пистолета и произвежда изстрел, не е отговорен, за мен е абсурдна“, казва Мат Хъчинс.

