Десетки арестувани в европейско разследване, свързано с Ндрангета

П олицията в Германия арестува десетки хора в цялата страна в рамките на разследване срещу калабрийската мафия ндрангета, предаде Ройтерс, като се позова на изявления на германската прокуратура и полицията.

Полицейските операции са част от координирана акция на разследващи от Германия, Белгия, Франция, Италия, Португалия и Испания, както и от службите "Европол" и "Евроюст".

