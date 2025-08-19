Гледат мярката на обвинения в грабеж пред банка в "Дианабад" в София

Над 40 военнослужещи се включиха в гасенето на пожарите във Велико Търново и Благоевград

Трагедия в Несебър: Дете загина при полет с парашут, трима са задържани

Мигрант загина, двама са ранени при катастрофа след полицейско преследване край Шабла

Проверката за книжката на младежа, ударил автобус, не показа нарушения

Задържан в "Студентски град" за убийството в Първомай

Опасно време във вторник: Жълт код за бури, дъжд и градушки

Внимание! Промени в движението по част от АМ "Марица"

М ъжът, обвинен в опит за грабеж пред банков клон в София, иска да излезе на свобода. Във вторник Софийският апелативен съд ще разгледа мярката му за неотклонение.

Грабеж пред клон на банка в София

Престъплението беше извършено на 8 август в столичния квартал „Дианабад”.

49-годишният Мартин Цанков направил опит да отнеме чанта за лаптоп от служителка в голяма частна болница, в която имало сума от 114 хиляди лева, твърди прокуратурата.

Задържаха в ареста мъжа, опитал да открадне 114 хил. лева от жена в "Дианабад"

Пред първата инстанция защитата поиска по-лека мярка заради здравословното състояние на обвиняемия.

Магистратите обаче прецениха, че това не е достатъчно основание той да излезе от ареста.