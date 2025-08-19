Гледат мярката на обвинения в грабеж пред банка в "Дианабад" в София

М ъжът, обвинен в опит за грабеж пред банков клон в София, иска да излезе на свобода. Във вторник Софийският апелативен съд ще разгледа мярката му за неотклонение.
Грабеж пред клон на банка в София
Престъплението беше извършено на 8 август в столичния квартал „Дианабад”.
49-годишният Мартин Цанков направил опит да отнеме чанта за лаптоп от служителка в голяма частна болница, в която имало сума от 114 хиляди лева, твърди прокуратурата.
Задържаха в ареста мъжа, опитал да открадне 114 хил. лева от жена в "Дианабад"
Пред първата инстанция защитата поиска по-лека мярка заради здравословното състояние на обвиняемия.
Магистратите обаче прецениха, че това не е достатъчно основание той да излезе от ареста.