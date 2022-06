Милано, който не познаваме: Мафия, отвличания, грабежи

К огато си помислите за Милано, вероятно си представяте внушителни булеварди и магазини за висша мода с разкошни витрини.

Градът сега е известен като икономическия център на Италия, но е преживял и много по-мрачни времена – по-специално през 70-те и 80-те години на миналия век.

Тогава в града почти всеки ден се случвали грабежи, отвличания и убийства. След като регионът преминал през икономически бум през 60-те години, престъпниците видели своя шанс да се извлекат ползи от него. Градът бил разделен между различни мафиотски банди, които често водели безпрепятствени битки за територия. За едно десетилетие Милано регистрира средно 150 убийства годишно. За сравнение - само седем убийства са извършени в града през 2021 г.

Всичко това се е случило в не толкова далечното минало, но тези събития са почти изтрити от колективната памет на града.

През 70-те и 80-те години на миналия век в града имало трима известни бандити - Анджело Епаминонда (1945 - 2016 г.), Франсис Туратело (1944 - 1981 г.) и Ренато Валанцаска (1950 г. - ), известен още като „красивия Рене“.

Валанцаска, който в момента излежава четири доживотни присъди, имал невероятен живот – толкова интересен, че ако беше живял в САЩ, Холивуд щеше да направи безброй филми за него.

Роден и израснал в Милано, криминалната кариера на Валанцаска започнала, когато той е бил тийнейджър. След няколко престоя в затвора за непълнолетни за дребни престъпления, той е бил арестуван през 1972 г. на 22-годишна възраст за обир на супермаркет с няколко съучастници. През 1976 г. той направил първото си бягство от затвора, избягвайки от болница, в която бил приет, след като симулирал инфекция с вирусен хепатит.

Като беглец той започнал да събира бандата си, като нахлувал в други затвори и освобождавал затворници. За кратък период от време новият му екип от новобранци извършил дръзка серия от грабежи, оставяйки дълга кървава следа след себе си.

Престъпният статус на Валанцаска веднага станал легендарен. Обирите му били огромни и успешни и той внимателно култивирал образа на романтичен и красив мафиот и използвал всяка възможност, за да покаже луксозните си притежания.

В действителност Валанцаска бил способен на огромна бруталност. През 1981 г. той подкладил бунт в затвора в Новара, който завършил със смъртта на множество информатори, включително Масимо Лои, който по това време е едва 20-годишен.

Епаминонда е роден в Сицилия, но се преместил в покрайнините на Милано, когато е бил дете. Той направил първите си стъпки в престъпния свят на града в групата на Франсис Туратело. След като си направил име в трафика на наркотици, той ставал все по-мощна фигура, свързана с Коза Ностра, сицилианската мафия, особено след смъртта на Туратело.

Бандата му е била съставена предимно от престъпници от родния му град Катания и може би е била най-кървавата от всички. Мафиотите, които обичали да се наричат ​“индианците", убили около 60 души само за няколко години. След ареста му през 1984 г. Епаминонда признал за 17 убийства и помагнал на следователите да разкрият още 44 случая, след като станал информатор.

Най-известната стрелба на бандата се състояла в ресторант "La Strega" в южната част на града. На 3 ноември 1979 г., в 1 сутринта, „индианците“ влезли в заведението, за да екзекутират бос на апулийската мафия - Антонио Пруденте, който имал връзки с Туратело. Но убийството бързо се превърнало в клане - осем души били убити, включително готвачът.

Освен признанията си за шокиращи и неправомерни актове на насилие, Епаминонда казал също, че е в сговор със самата държава, за да продължи престъпните си планове. В един момент той твърдял, че е подкупил не друг, а бившият италиански премиер и социалистически лидер Бетино Кракси, който по-късно бил осъден за друг корупционен скандал, за да осигури политическа подкрепа за казино, което искало да отвори.

Между 1973 и 1984 г. в Милано и околностите били отвлечени над 160 души. Това е най-тъмната страница в тази глава от историята на града, а периодът е известен като „сезонът на отвличанията“. В своя пик през 1977 г. в града били отвлечени 34 души.

