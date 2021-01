Над 300 мафиоти на съд в исторически процес в Италия

С тотици предполагаеми членове на най-мощната мафиотска групировка в Италия ще се изправят пред правосъдието в най-големия съдебен процес срещу организираната престъпност в страната от десетилетия, съобщава Би Би Си (BBC).

355 предполагаеми мафиоти и корумпирани държавни служители са с повдигнати обвинения след продължително разследване на групата „Ндрангета”.

Очаква се над 900 свидетели да дадат показания,

а списъкът с обвинения включва и такива в убийство, трафик на наркотици, изнудване и пране на пари. Делото започва днес и се очаква да продължи повече от две години.

Процесът ще се проведе в специално модифицирана сграда в южната част на Калабрия, която е в сърцето на територията, управлявана от „Ндрангета”. Сградата в град Ламеция Терме, която преди е била кол център, е превърната в укрепена съдебна зала, за да има място за стотиците хора, които е вероятно да присъстват на процеса.

Italy set for mafia 'maxi-trial'.



355 suspected members of the 'Ndrangheta, Italy's most powerful mafia group, will face a judge this week, along with over 900 prosecution witnesses and 400 lawyershttps://t.co/kE7SmR85T1



📸 A bunker room built for the 'Rinascita-Scott' trial pic.twitter.com/Evu0dbogwR